1960 - MUHAMMAD ALI INTRĂ ÎN RING

La doar 18 ani, Cassius Clay intra în ringul de box. Era primul lui meci ca profesionist, în ciuda vârstei. După 6 reprize îl învinge, la puncte, pe Tunney Hunsaker.

Așa a început cariera celui considerat de mulți drept cel mai mare boxer de categoria grea din istorie și unul dintre cei mai mari sportivi ai secolului XX.

În 1964, și-a luat numele după care va fi cunoscut în toată lumea: Muhammad Ali. Din cele 61 de lupte ale sale, a câștigat 56. 37 dintre acestea au fost prin knock-out.

1923 - TURCIA MODERNĂ

Mustafa Kemal Ataturk a proclamă în mod oficial Republica Turcia, în locul Imperiului Otoman. În aceeași zi, parlamentul l-a votat pe Ataturk primul președinte al țării.

Proclamarea republicii și mandatul lui Ataturk au marcat o perioadă de modernizare rapidă a statului. Scopul lui Mustafa Kemal a fost crearea unui stat național laic.

Totodată, a început și „turcificarea” țării. Ziua Republicii este celebrată în fiecare an în Turcia prin parade militare, focuri de artificii și pelerinaje la mausoleul lui Ataturk

1955 - LOVITURĂ CU EFECT ÎNTÂRZIAT

Cuirasatul sovietic Novorossiisk s-a scufundat lângă portul Sevastopol după ce a lovit, cel mai probabil, o mină germană din timpul războiului. 617 oameni au murit.

Era ultimul capitol al istoriei complicate a acestei nave. Ajunsese la URSS în 1949, ca reparație de război. Fusese construită în Italia în 1914, pentru Marina Regală Italiană.

A luptat în ambele războaie mondiale sub steagul Italiei. Unele surse zic că nava Novorossiisk nu a fost scufundată de o mină, ci de scafandri italieni, ca răzbunare.

Editor : C.S.