Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 octombrie

Data publicării:

1960 - MUHAMMAD ALI INTRĂ ÎN RING

La doar 18 ani, Cassius Clay intra în ringul de box. Era primul lui meci ca profesionist, în ciuda vârstei. După 6 reprize îl învinge, la puncte, pe Tunney Hunsaker.

Așa a început cariera celui considerat de mulți drept cel mai mare boxer de categoria grea din istorie și unul dintre cei mai mari sportivi ai secolului XX.

În 1964, și-a luat numele după care va fi cunoscut în toată lumea: Muhammad Ali. Din cele 61 de lupte ale sale, a câștigat 56. 37 dintre acestea au fost prin knock-out.

1923 - TURCIA MODERNĂ

Mustafa Kemal Ataturk a proclamă în mod oficial Republica Turcia, în locul Imperiului Otoman. În aceeași zi, parlamentul l-a votat pe Ataturk primul președinte al țării.

Proclamarea republicii și mandatul lui Ataturk au marcat o perioadă de modernizare rapidă a statului. Scopul lui Mustafa Kemal a fost crearea unui stat național laic.

Totodată, a început și „turcificarea” țării. Ziua Republicii este celebrată în fiecare an în Turcia prin parade militare, focuri de artificii și pelerinaje la mausoleul lui Ataturk

1955 - LOVITURĂ CU EFECT ÎNTÂRZIAT

Cuirasatul sovietic Novorossiisk s-a scufundat lângă portul Sevastopol după ce a lovit, cel mai probabil, o mină germană din timpul războiului. 617 oameni au murit.

Era ultimul capitol al istoriei complicate a acestei nave. Ajunsese la URSS în 1949, ca reparație de război. Fusese construită în Italia în 1914, pentru Marina Regală Italiană.

A luptat în ambele războaie mondiale sub steagul Italiei. Unele surse zic că nava Novorossiisk nu a fost scufundată de o mină, ci de scafandri italieni, ca răzbunare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage brigada de soldați...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și...
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Ultimele știri
Alertă în SUA, după ce mai mulți părinți au găsit ace în dulciuri, cu câteva zile înainte de Halloween
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul autorităților și apelul lor către locuitori şi turişti
Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri de sinucidere cu ChatGPT, anunţă OpenAI
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 octombrie
Copy of Untitled
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie
adfvgafva
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...