Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 mai Data publicării: 04.05.2026 09:03 1886 - ZIUA MUNCII În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie.Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieței unde a avut loc.Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși atunci a început celebrarea Zilei Muncii pe 1 mai. 1949 - TRAGEDIE ÎN LUMEA FOTBALULUIEchipa FC Torino se întorcea în Italia, cu avionul, după un meci amical în Portugalia. Dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino.Avionul se înfige într-un zid al basilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt.Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci. 1979 - DOAMNA DE FIERMargaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie premier din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale - taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor.Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de „Doamna de Fier" a politicii din Marea Britanie. Editor : C.S.