digistoria

2008 - PRIMUL PREȘEDINTE AFRO-AMERICAN

Barack Obama, fiul unui bărbat din Kenya și a unei femei din SUA, crescut în mare parte de bunici, în Hawaii, este ales al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Barack Hussein Obama II, pe numele său complet, a fost primul afro-american în cea mai importantă funcție din lume. Obama a fost senator înainte să fie președinte.

În campania electorală, sloganul care a atras cel mai mult a avut un singur cuvânt: „Change”, adică „Schimbare”. În 2009, Barack Obama a luat Premiul Nobel pentru Pace.

1995 - ASASINAT POLITIC

Ițhac Rabin, premierul Israelului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost asasinat de un extremist evreu care dorea să oprească procesul de pace cu palestinienii.

Crima a avut loc în Tel Aviv, în timpul unui miting în favoarea acordurilor semnate de Ițhac Rabin cu Yasser Arafat, liderul palestinienilor, cu doi ani înainte.

Asasinul, un ultra-naționalist care avea 25 de ani, a zis că îl considera pe Ițhac Rabin un pericol pentru evrei. Ucigașul a fost condamnat la închisoare pe viață.

1922 - MORMÂNTUL ȘI BLESTEMUL FARAONULUI

Exploratorul britanic Howard Carter porneste excavarea mormântului faraonului egiptean Tutankhamon. Nici nu visau peste ce aveau să dea.

Cripta era intactă, după mai bine de 3.000 de ani. Camera principală încă era sigilată. Au fost găsite sarcofagul și mumia faraonului, cu tot cu masca funerară de aur.

Mulți dintre cei care au participat la excavarea criptei au murit în condiții misterioase. Așa a apărut legenda că mormântul și obiectele din el aveau un blestem antic.



Editor : C.S.