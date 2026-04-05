1992 - Capitală sub asediu

Armata iugoslavă începe asediul Sarajevoului, capitala Bosniei și Herțegovinei. Țara își declarase independența față de restul Iugoslaviei cu o lună înainte.

Este cel mai lung asediu al unei capitale din istoria modernă. A durat aproape 4 ani. În medie, 329 de obuze au căzut peste Sarajevo în fiecare zi de asediu.

14.000 de oameni au fost uciși în timpul luptelor, inclusiv 5.400 de civili. 4 comandanți sârbi bosnieci au fost condamnați la Haga pentru faptele comise la Sarajevo.

1902 - Tragedie pe stadion

Stadionul Ibrox din Glasgow găzduia un meci internațional, între Anglia și Scoția. 68.000 de oameni erau în public. În timpul primei reprize, o parte a tribunei de vest se rupe.

Peste 200 de oameni cad de la înălțime pe podeaua de beton de dedesubt. Doi dintre ei mor pe loc. Alți 23 mor din cauza rănilor. E prima tragedie de acest fel din lume.

După acest dezastru, modul de construire al stadioanelor din UK a fost schimbat. Tribunele de lemn și metal au fost înlocuite cu unele din pământ și beton armat.

1951 - Spioni condamnați la moarte

Julius și Ethel Rosenberg, soț și soție, sunt condamnați la moarte în SUA pentru spionaj în favoarea URSS. Amândoi fuseseră membri ai unui partid comunist american.

Soții Rosenberg au furat și au transmis Moscovei informații secrete despre radare, sonare, motoare cu reacție și arme nucleare. Cei doi au făcut asta câțiva ani.

Personalități comuniste sau de stânga, dar și Papa, au rugat SUA să nu-i execute pe Julius și Ethel Rosenberg. Nu a contat. Sentința a fost pusă în aplicare în 1953.

