Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 aprilie

1992 - Capitală sub asediu 1902 - Tragedie pe stadion 1951 - Spioni condamnați la moarte

1992 - Capitală sub asediu

Armata iugoslavă începe asediul Sarajevoului, capitala Bosniei și Herțegovinei. Țara își declarase independența față de restul Iugoslaviei cu o lună înainte.

Este cel mai lung asediu al unei capitale din istoria modernă. A durat aproape 4 ani. În medie, 329 de obuze au căzut peste Sarajevo în fiecare zi de asediu.

14.000 de oameni au fost uciși în timpul luptelor, inclusiv 5.400 de civili. 4 comandanți sârbi bosnieci au fost condamnați la Haga pentru faptele comise la Sarajevo.

1902 - Tragedie pe stadion

Stadionul Ibrox din Glasgow găzduia un meci internațional, între Anglia și Scoția. 68.000 de oameni erau în public. În timpul primei reprize, o parte a tribunei de vest se rupe.

Peste 200 de oameni cad de la înălțime pe podeaua de beton de dedesubt. Doi dintre ei mor pe loc. Alți 23 mor din cauza rănilor. E prima tragedie de acest fel din lume.

După acest dezastru, modul de construire al stadioanelor din UK a fost schimbat. Tribunele de lemn și metal au fost înlocuite cu unele din pământ și beton armat.

1951 - Spioni condamnați la moarte

Julius și Ethel Rosenberg, soț și soție, sunt condamnați la moarte în SUA pentru spionaj în favoarea URSS. Amândoi fuseseră membri ai unui partid comunist american.

Soții Rosenberg au furat și au transmis Moscovei informații secrete despre radare, sonare, motoare cu reacție și arme nucleare. Cei doi au făcut asta câțiva ani.

Personalități comuniste sau de stânga, dar și Papa, au rugat SUA să nu-i execute pe Julius și Ethel Rosenberg. Nu a contat. Sentința a fost pusă în aplicare în 1953.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 3 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 2 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 31 martie
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”