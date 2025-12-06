Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 decembrie Data publicării: 06.12.2025 07:38 Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia din Rahova. Distrigaz și firmele acreditate nu fac față Un bărbat a fost înjunghiat mortal pe o stradă din Galați Imagini spectaculoase în Marea Neagră: mii de meduze apar în apă, în decembrie Livrarea pensiilor, o „povară” pentru Poștă: „Nu este un business sustenabil”. Compania de stat vrea să cucerească piața de curierat Vremea în primul weekend de iarnă: azi vânt puternic și o zi caldă, răcire de sâmbătă Strategia de securitate a SUA: Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul doi Avion de pasageri, în flăcări, pe un aeroport din Brazilia Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică De ce refuză Victor Rebengiuc ca numele lui să fie acordat unei străzi, după ce va muri 1916 - ROMÂNIA PIERDE CAPITALA Trupele germane conduse de Prințul Schaumburg-Lippe, ataşat militar al Germaniei în România, intră în București la trei luni după ce România intră în Primul Război Mondial.Regele, Guvernul și armata s-au retras în Moldova. Deși București era înconjurat de fortificații, nu se dau lupte în oraș. Pierderea capitalei nu scoate România din război.Trupele germane, turcești și bulgare au celebrat victoria la Arenele Romane. Soldații inamici au furat tot ce au găsit în cale. Ocupația străină din București durează doi ani.1956 - VIOLENȚE LA JOCURILE OLIMPICELa doar două săptămâni după ce Revoluția Ungară a fost strivită de sovietici, echipele de polo ale Ungariei și URSS se întâlnesc la Jocurile Olimpice de la MelbourneTensiunea era la cote maxime. Planul jucătorilor ungari a fost să-i scoată din sărite pe sovietici, ca să le distragă atenția. Sportivii și-au dat pumni și picioare în bazin.Cu un minut înainte de final, era 4-0 pentru unguri. Un sovietic i-a dat un pumn unui adversar iar acesta a ieșit din apă cu sânge pe față. Arbitrii au oprit meciul. 2017 - TRUMP, DECIZIE CONTROVERSATĂDonald Trump face unul dintre cele mai controversate anunțuri din mandatul său. El declară că Statele Unite recunosc oficial orașul Ierusalim drept capitala Israelului.Trump mai anunță că ambasada SUA va fi mutată acolo. Premierul Benjamin Netanyahu îl laudă pe președinte. În paralel, comunitatea internațională critică aspru decizia. Aproape imediat după anunț se organizează proteste în Europa și lumea musulmană, soldate cu victime. Nu au avut efect, iar ambasada SUA din Israel e în Ierusalim. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin... 2 Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului... 3 Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de... 4 JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a... 5 Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...