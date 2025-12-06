digistoria

1916 - ROMÂNIA PIERDE CAPITALA



Trupele germane conduse de Prințul Schaumburg-Lippe, ataşat militar al Germaniei în România, intră în București la trei luni după ce România intră în Primul Război Mondial.



Regele, Guvernul și armata s-au retras în Moldova. Deși București era înconjurat de fortificații, nu se dau lupte în oraș. Pierderea capitalei nu scoate România din război.



Trupele germane, turcești și bulgare au celebrat victoria la Arenele Romane. Soldații inamici au furat tot ce au găsit în cale. Ocupația străină din București durează doi ani.



1956 - VIOLENȚE LA JOCURILE OLIMPICE



La doar două săptămâni după ce Revoluția Ungară a fost strivită de sovietici, echipele de polo ale Ungariei și URSS se întâlnesc la Jocurile Olimpice de la Melbourne



Tensiunea era la cote maxime. Planul jucătorilor ungari a fost să-i scoată din sărite pe sovietici, ca să le distragă atenția. Sportivii și-au dat pumni și picioare în bazin.



Cu un minut înainte de final, era 4-0 pentru unguri. Un sovietic i-a dat un pumn unui adversar iar acesta a ieșit din apă cu sânge pe față. Arbitrii au oprit meciul.



2017 - TRUMP, DECIZIE CONTROVERSATĂ



Donald Trump face unul dintre cele mai controversate anunțuri din mandatul său. El declară că Statele Unite recunosc oficial orașul Ierusalim drept capitala Israelului.



Trump mai anunță că ambasada SUA va fi mutată acolo. Premierul Benjamin Netanyahu îl laudă pe președinte. În paralel, comunitatea internațională critică aspru decizia.



Aproape imediat după anunț se organizează proteste în Europa și lumea musulmană, soldate cu victime. Nu au avut efect, iar ambasada SUA din Israel e în Ierusalim.

