Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 mai Data publicării: 07.05.2026 07:43 1999 - PAPA, PRIMA VIZITĂ ÎN ROMÂNIA Ioan Paul al II-lea devine primul papă care vizitează o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054. A fost și prima vizită a unui papă în România.A fost primit la aeroport de Emil Constantinescu și de Patriarhul Teoctist. Papa a sărutat pământul României și a numit țara „Grădina Maicii Domnului".Papa Ioan Paul al II-lea a stat trei zile în România. Sute de mii de români au ieșit pe străzile din București să-l vadă. Papa a ținut și o predică în limba română. 1999 - NATO GREȘEȘTE ȚINTAAvioane NATO care bombardau Iugoslavia lovesc, din greșeală, ambasada Chinei din Belgrad. Cinci bombe ghidate lovesc clădirea. Trei jurnaliști chinezi sunt uciși.Președintele Bill Clinton își cere scuze și spune că a fost o greșeală tragică. Șeful CIA a precizat că adevărata țintă era un minister iugoslav, aflat în apropiere.Bombardamentul a provocat un val de furie anti-SUA în China. Mii de oameni au pichetat ambasada americană din Beijing. Relațiile s-au refăcut după câțiva ani.1986 - EROUL DE LA SEVILLA70.000 de oameni umpleau stadionul „amón Sánchez Pizjuán" din Sevilla până la refuz pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona.La finalul celor 90 de minute scorul era egal 0 la 0. După prelungiri nicio echipă nu a reușit să înscrie, așa că s-a ajuns la loviturile de departajare.Helmut Duckadam, portarul Stelei, a stabilit campioana. Cele patru penaltiuri apărate i-au adus porecla de „Eroul de la Sevilla". Steaua devenea campioana Europei.