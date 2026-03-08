digistoria

1878 - DREPTURILE FEMEILOR

Activista pentru drepturile femeilor Susan B. Anthony merge în Congresul american cu o misiune importantă. Amendamentul prin care femeile aveau dreptul la vot.

Ea și-a început lupta pentru drepturile femeilor încă din adolescență. În 1872 este arestată și amendată după ce votează la alegeri în New York, deși nu avea acest drept.

Amendamentul lui Susan este ratificat abia în 1920, adică 32 de ani mai târziu de la depunere. Nu a trăit până atunci dar a inspirat femeile prin citatul „Eșecul e imposibil”.

1917 - FEMEILE CARE AU DAT JOS ȚARUL

Câteva mii de femei, în mare parte angajate ale fabricilor de textile împânzesc centrul Petrogradului, capitala imperiului rus de atunci. Scandau „pâine și pace”.

La finalul zilei, peste 100.000 de oameni ieșiseră în stradă în semn de protest. Manifestările au continuat și zilele următoare, mărindu-se în intensitate.

Șapte zile mai târziu, Țarul Nicolae al II-lea la Rusiei abdică. Evenimentul conduce la Revoluția rusă, care răstoarnă regimul țarist și duce la instalarea comuniștilor.

1910 - PRIMA FEMEIE PILOT

Raymonde de Laroche, o tânără de 27 de ani din Franța, devenea prima femeie din lume care a primit un brevet de pilot. Aeroclubul Franței i-a dat brevetul nr. 36.

Se crede că este și prima femeie care a pilotat un avion. Presa vremii o numea „baroneasă”, deși ea era fiica unui instalator. „De Laroche” era numele ei de scenă.

Era prietenă cu pionierii francezi ai aviației. A participat la mitinguri aeriene și în afara Franței. Prima femeie pilot din lume a murit în 1919, într-un accident de avion.

