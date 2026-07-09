digistoria

1877 - CEL MAI VECHI TURNEU DE TENIS

La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați.

22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion.

În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.

1997 - MIKE TYSON, GEST ȘOCANT

Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane $ pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring.

Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte, în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul.

La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi.

1922 - DIN BAZIN ÎN JUNGLĂ

Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani.

Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur.

Johnny Weissmuller ajunsese în SUA, cu familia, înainte să împlinească un an. Prin înot, a ajuns la Hollywood. În 1932, a primit rolul care l-a consacrat: Tarzan.

Editor : C.S.