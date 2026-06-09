68 - SFÂRȘITUL LUI NERO

Împăratul roman Nero se sinucide după ce este abandonat de Senat, de armată și de Garda Pretoriană. Autoritățile îl declară dușman public și îl caută pentru a-l executa.

După ce fuge din Roma, Nero își ia viața în vila unui prieten. Ultimele sale cuvinte ar fi fost „ce artist moare odată cu mine!”. Împăratul era pasionat de artă și muzică.

Moartea sa provoacă o criză politică uriașă în Imperiu și pune capăt dinastiei iulio-claudiene. Dinastia fusese fondată de Augustus, primul împărat roman din istorie.

2018 - SIMONA HALEP, TITLU DE MARE ȘLEM

Simona Halep devenea campioană la Roland Garros, după un meci de legendă. A învins-o în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe Sloane Stephens din Statele Unite.

A fost primul turneu de Mare Șlem pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978.

Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros, la senioare, la exact 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.

1928 - ZBOR DEASUPRA PACIFICULUI

La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific.

Cei doi piloți australieni, Charles Kingsford și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării.

Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 km a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji.

Editor : C.S.