De la prelucrare manuală la drone, linii automate de analiză și AI: cum a dinamizat MedLife medicina de laborator din România

Piața laboratoarelor medicale din România a cunoscut o evoluție spectaculoasă în ultimul deceniu, marcând trecerea de la infrastructura tradițională la rețele moderne, automatizate și orientate spre soluții personalizate. Dezvoltarea sectorului privat a jucat un rol crucial, aducând investiții semnificative în tehnologii de ultimă generație și extinderea rețelelor naționale, precum în cazul Grupului MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, care numără peste 40 de laboratoare în portofoliu. Aceste transformări alimentează cererea tot mai mare pentru diagnostic rapid și analize precise, adaptând trendurile globale la specificul local.

Piața laboratoarelor medicale: evoluție și tendințe

În 2024, piața globală a laboratoarelor este evaluată la aproximativ 850 de milioane de dolari, iar estimările indică o creștere robustă, cu o rată anuală compusă de 5,5%, atingând 1,4 miliarde de dolari până în 2032 (conform https://www.marketsizeandtrends.com/ – Growth and Future Outlook within the Laboratory Frame Market). În România, investițiile masive în tehnologii precum automatizarea, secvențierea genetică și utilizarea dronelor pentru transportul probelor poziționează laboratoarele medicale printre cele mai moderne din regiune, acestea deschizând o nouă eră în ceea ce privește inovația medicală și utilizarea tehnologiilor de tip state of the art.

Laboratoarele din România se aliniază cu brio acestor tendințe globale, prin investiții uriașe, care au dus inclusiv la transportul probelor biologice cu drone pe distanțe medii și mari. MedLife, prin intermediul diviziei de laboratoare, este singura companie din Europa Centrală și de Est care are disponibil acest serviciu, poziționându-se astfel deopotrivă drept companie de tehnologie. Avantajul transportului cu drona este că proba intră în lucru foarte rapid în cadrul laboratorului specializat. În acest domeniu viteza contează enorm. Odată cu implementarea noii platforme de transport cu drone, se reduce timpul de livrare a probelor biologice cu peste 50%, comparativ cu transportul terestru. Astfel, Grupul MedLife reușește să ofere pacienților rezultate mai rapid, scurtând timpul de răspuns pentru analizele de laborator transportate astfel și care permit transmiterea unui rezultat final în aceeași zi (aprox. 70% dintre analizele disponibile permit oferirea unui rezultat în 24 de ore). Există însă probe care necesită mai mult timp pentru procesare, cum ar fi cele de bacteriologie, care au nevoie de cel puțin 24 de ore pentru dezvoltarea culturilor bacteriene. Noul sistem de transport introdus de MedLife are la bază 3 drone Swoop Aero Kite, dotate cu tehnologie de ultimă generație și softuri performante, care permit transportul probelor în condiții depline de siguranță. În iulie 2024, operatorul medical și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziția participanților din cadrul festivalului Electric Castle primul centru mobil de testare BTS din Europa Centrală și de Sud-Est. Pentru a eficientiza timpii de răspuns, MedLife a implicat în cadrul acestei acțiuni și sistemul de drone, pentru a le oferi participanților posibilitatea să acceseze rezultatele în aceeași zi, direct în aplicație.

De la analize procesate manual la roboți

Laboratoare medicale și laboratoare de tehnică dentară însumau, în România, conform INS (Institutului Național de Statistică), în 2021, 6.706 unități. Creșterea este uriașă, dacă luăm în considerare faptul că imediat după anii 1990 – 2000 majoritatea analizelor de laborator se făceau preponderent în sistemul de stat. Apariția sistemului medical privat cu laboratoare de analize din ce în ce mai sofisticate, precise și rapide a fost un moment de cotitură pentru piața laboratoarelor din România. Educația și schimbarea mentalității au împins pacienții către laboratoarele private iar furnizorii de servicii au investit din ce în ce mai mulți bani în tehnologii inovatoare, pe măsura cererii tot mai mari.

Rezultatele obținute prin intermediul tehnologiilor de vârf în analiză genetică pot salva vieți, deschizând noi perspective pentru medicina personalizată. Progresele din domeniul cercetării și tehnologiei genomice au facilitat dezvoltarea unor tratamente adaptate la structura genetică a fiecărui individ. Biologia moleculară efectuată în laboratoarele din România oferă instrumente avansate pentru analizarea structurilor și proceselor moleculare din celule, contribuind la înțelegerea cauzelor unor afecțiuni și la identificarea soluțiilor terapeutice. Una dintre cele mai mari rețele de laboratoare și centre de recoltare din România – MedLife – dispune de 6 laboratoare și departamente de genetică și biologie moleculară. Totodată, în ceea ce privește secvențierea genetică, laboratoarele MedLife folosesc tehnologia Illumina pentru secvențierea ADN-ului și Ion GeneStudio S5 Systems pentru analize rapide ale mutațiilor genetice.

De altfel, încă din 2005, MedLife a investit semnificativ în tehnologie și în dezvoltarea echipei de specialiști, având în prezent una dintre cele mai mari capacități de procesare din Europa de Est. În rețeaua sa de peste 40 de laboratoare, MedLife utilizează aparate de ultimă generație de la producători de renume mondial precum Abbott, Roche și Sysmex. Capacitatea de prelucrare extinsă a rețelei MedLife asigură acuratețea și rapiditatea diagnosticării – în medie, 70% dintre analize sunt disponibile în termen de 24 de ore. Grupul MedLife numără peste 40 de laboratoare, aprox. 200 de puncte de recoltare și prezență în peste 100 de localități, peste 2.000 de tipuri de analize procesate în portofoliul de laboratoare, 4 laboratoare/ departamente de anatomie patologică, 6 laboratoare/ departamente de genetică și biologie moleculară, respectiv 6 secvențiatoare. Totodată Grupul poate acoperi toată gama analizelor medicale (biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbiologie, anatomie, patologică, citologie, biologie moleculară, toxicologie, citometrie în flux).

Mai mult, MedLife a lansat recent primul asistent bazat pe Inteligență Artificială, care analizează istoricul medical al pacienților, incluzând analizele și rezultatele clinice, pentru a oferi un rezumat detaliat al stării de sănătate. Ulterior, pe baza acestui rezumat, sistemul va recomanda specialitatea medicală la care pacientul ar trebui să se programeze pentru o viitoare consultație, dacă este cazul. Noua funcționalitate disponibilă în aplicația MedLife nu are rolul de a pune diagnostic sau de a oferi tratamente medicale, ci se limitează la a furniza un rezumat al stării de sănătate a pacientului, luând în considerare datele relevante din istoricul său medical.

Programul Speranța Nu Moare de Cancer

În România, unde zilnic un copil este diagnosticat cu cancer, MedLife a lansat primul program național gratuit de testare genetică, #SperanțaNuMoareDeCancer. Acest proiect este dedicat copiilor recent diagnosticați cu cancer și are ca scop creșterea șanselor de succes terapeutic prin tratamente personalizate. Potrivit statisticilor, cele mai frecvente tipuri de tumori la copii includ leucemiile (31%), limfoamele (16%), tumorile sistemului nervos central (14%), precum și tumorile osoase și ale țesuturilor moi (7%). Până la finalul anului 2025, peste 720 de copii au beneficiat de acest program, având acces la un tratament oncologic adaptat nevoilor lor specifice. Un singur test genetic utilizat în cadrul programului analizează peste 523 de gene pentru diverse mutații genetice, incluzând mutații punctiforme, deleții, duplicări, inserții și gene de fuziune implicând 1.385 de gene.

Un alt serviciu inovator oferit de MedLife în segmentul de laborator este testul prenatal non-invaziv RUNA, care analizează ADN-ul fetal pentru a detecta anomalii genetice, precum sindromul Down, sindromul Edwards și sindromul Patau, cu o acuratețe de peste 99%. Rezultatele sunt disponibile în doar șase zile lucrătoare, grație tehnologiei Illumina.

Trasabilitatea completă a probelor

MedLife este în curs de implementare a unei tehnologii avansate de monitorizare a probelor în timp real, cu trasabilitate completă, ceea ce înseamnă că asigură urmărirea și controlul continuu al probelor medicale pe parcursul întregului lor ciclu, de la recoltare și până la analiza finală. Aceasta este esențială în laboratoarele medicale pentru a garanta integritatea, acuratețea și rapiditatea procesului de diagnosticare.

Trasabilitate completă înseamnă că sistemul înregistrează fiecare etapă a parcursului probei, de la momentul recoltării din clinică și până la raportarea rezultatelor. Fiecare probă este identificată unic, folosind coduri de bare, RFID sau alte tehnologii avansate, eliminând riscul de pierdere sau încurcare a probelor. Temperatura probelor este supravegheată în timp real, asigurând conformitatea cu cerințele specifice fiecărui tip de analiză (ex.: probe de sânge, țesuturi, lichide biologice, exsudate, secreții etc.). Fluctuațiile de temperatură care ar putea afecta integritatea probei sunt detectate instantaneu, prevenind compromisurile diagnostice. Sistemul verifică automat condițiile de transport și depozitare, generând alerte în cazul unor nereguli, precum manipulare necorespunzătoare, șocuri sau întârzieri în procesare. Datele asociate fiecărei probe, inclusiv istoricul și condițiile de transport, sunt stocate electronic și pot fi accesate în timp real de către personalul laboratorului.

Implementarea tehnologiei de monitorizare a probelor în timp real reprezintă un pas esențial în modernizarea și profesionalizarea laboratoarelor medicale ale MedLife. Prin menținerea unui control riguros asupra întregului flux de probe, se îmbunătățesc semnificativ atât eficiența operațională, cât și calitatea serviciilor oferite pacienților.

Genetica, în topul investițiilor de laborator

Având cel mai mare număr de secvențiatoare de ultimă generație în laboratoarele sale, MedLife este lider în domeniul secvențierii genetice din România. Avantajul noilor tehnologii este volumul mare de date pe care îl pot analiza. În doar 2-3 zile, se poate secvenția întreg genomul uman pentru 10 pacienți în paralel. Asta permite o analiză rapidă a unor paneluri extinse de gene. De altfel, în anul 2025, Grupul a achiziționat cel mai avansat echipament de secvențiere Illumina - NovaSeq X Plus, lansând totodată un program de testare genetică de amploare, ce a adus medicina personalizată mai aproape de populația din România.

În 2023 și 2024, grupul MedLife a investit în tehnologie la un nivel fără precedent, întărindu-și expertiza în servicii medicale integrate și de nișă, prin consolidarea zonelor de oncologie și radioterapie. De asemenea, este operatorul care deține probabil cea mai mare expertiză în sfera de secvențiere genetică, în special în sfera patologiilor oncologice. Investițiile consistente în inovație, digitalizare și tehnologie ilustrează progresul MedLife în furnizarea unor servicii medicale de cea mai înaltă calitate, prin facilitarea diagnosticului avansat și personalizarea tratamentelor pentru pacienți.

Laboratoarele Grupului dispun de echipamente de ultimă generație precum prima linie automată Abbot din Europa de Est, disponibilă în cadrul Laboratorului Central al MedLife, care contribuie semnificativ la creșterea acurateței analizelor, reducând timpul de execuție și asigurând o mai bună trasabilitate și urmărire a probelor fiecărui pacient. Totodată, anul trecut Grupul a anunțat și inaugurarea primului laborator complet automatizat din Brașov. Acesta a reprezentat o investiție strategică în tehnologie de ultimă generație și inovație medicală și a marcat deopotrivă un pas important în direcția automatizării proceselor de laborator. Mai mult decât atât, în cadrul protocoalelor de laborator există o colaborare cu laboratoare din Franța și Germania pentru second opinion.

