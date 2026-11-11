Tehnica ganglionului santinelă: o procedură care poate schimba abordarea chirurgicală în cancerul de sân

În fazele incipiente ale cancerului de sân, atunci când boala este depistată precoce sau când caracteristicile tumorii maligne o permit, abordarea chirurgicală se poate restrânge la scoaterea ganglionului santinelă, primul invadat de celulele canceroase din tumora aflată în sân. Prin injectarea unui substanţe radioactive, medicul va putea observa gradul de invadare şi va putea decide cea mai potrivită terapie.

Asist. Univ. Dr. Hassan Noor, medic specialist în chirurgie oncologică şi generală în cadrul Clinicii MedLife Polisano Sibiu a explicat că identificarea ganglionului sau ganglionilor santinelă poate scuti pacienta de disecţia axilară completă, tehnica reducând totodată riscul de limfedem (inflamaţia braţului), durere și limitarea mobilității umărului.

Ganglionul santinelă oferă informaţii terapeutice

Studiile recente au scos în evidenţă faptul că metastazele cancerului de sân cuprind iniţial ganglionii limfatici de la nivelul axilelor. Acest proces se petrece gradual în funcţie de stadiul bolii, dar şi de natura tumorii din sân, de agresivitatea sa. Totuşi, în stadii incipiente, în doar 20% dintre cazurile de cancer mamar, celulele aberante invadaseră ganglionii axilari, astfel încât pentru restul de 80% scoaterea acestor ganglioni nefiind necesară. Cu ajutorul tehnicii ganglionului santinelă, chirurgul va identifica exact ganglionul sau ganglionii afectaţi şi îi va lăsa neatinşti pe ceilalţi.

„Ganglionul santinelă este primul ganglion limfatic sau primul grup de ganglioni, în care celulele tumorale dintr-un cancer de sân au cea mai mare probabilitate să ajungă prin căile limfatice. Identificarea și analiza lui ne oferă informații extrem de importante despre existența sau absența metastazelor ganglionare și, implicit, despre stadializarea bolii și alegerea tratamentului ulterior”, a explicat dr. Noor.

Procedura este utilizată în principal la pacientele care au tumori mici şi nu au suspiciuni de răspândire ganglionară la mamografie.

„În cazul pacientelor cu cancer mamar invaziv și axilă clinic negativă, biopsia ganglionului santinelă reprezintă standardul de stadializare axilară, cu mult mai puțină morbiditate decât disecția axilară completă, cum ar fi parestezii și limfedem al membrului superior.

Este important, însă, să nu privim procedura strict în funcție de „stadiul” cancerului, ci de caracteristicile tumorii și ale axilei. În general, limfoscintigrafia este indicată în cancerele mamare operabile, cu axilă clinic negativă. În anumite cazuri de boală local avansată, dacă pacienta răspunde la tratamentul neoadjuvant și axila devine clinic negativă, biopsia ganglionului santinelă poate fi luată în considerare”, a subliniat medicul.

Limfoscintigrafia, ghidaj pentru chirurg

Evidenţiera ganglionului santinelă se face prin limfoscintigrafie, o procedură imagistică complexă care acţionează ca un ghidaj pentru chirurg.

„Scintigrafia limfatică este o investigație care ne permite să identificăm traseul limfatic al tumorii. Înaintea intervenţiei, în jurul tumorii sau în regiunea periareolară se injectează o cantitate foarte mică de substanță radioactivă, de regulă un radiotrasor pe bază de technetiu - 99m. Acesta este preluat de vasele limfatice și se concentrează în primul ganglion care drenează zona respectivă. În practica, folosim și un al doilea marker, de exemplu un colorant (Verde indocianina sau Blue-dye), ceea ce crește acuratețea identificării, acesta fiind standardul de aur la nivel internaţional”, a explicat chirurgul.

Ulterior, cu ajutorul unei camere gamma, medicul va urmări acest traseu și va localiza exact ganglionul santinelă.

„Sonda gamma, un instrument special care detectează radiația emisă de radiotrasor, ne indică exact zona în care se află ganglionul cu cea mai mare activitate radioactivă. Astfel, putem face o incizie axilară mică și putem identifica și exciza țintit ganglionul santinelă, fără a îndepărta inutil toți ganglionii axilari. În practică, procedura presupune o combinație între cartografierea limfatică și identificarea intraoperatorie a ganglionului”, a precizat dr. Hassan Noor.

Avantajele tehnicii ganglionului santinelă

În urma biopsierii ganglionului, chirurgul va şti care este cea mai potrivită intervenţie pentru pacientă.

„Dacă ganglionul santinelă nu conține metastaze, în multe situații nu mai este necesară disecția axilară completă. Acesta este unul dintre marile avantaje ale tehnicii: putem obține informația oncologică necesară evitând o intervenție axilară mai extinsă și reducând riscul de limfedem, cicatrice axilară, leziune de nervi cu traiect axilar sau de arteră sau venă axilară, durere și mobilitate deficitară la nivelul articulaţiei umărului.

În anumite situații, dacă sunt identificați ganglioni santinelă pozitivi, conduita ulterioară depinde de numărul și caracteristicile metastazelor, tipul operației mamare, radioterapia planificată și profilul biologic al tumorii. Nu orice ganglion santinelă pozitiv înseamnă automat că trebuie făcută o disecție axilară completă”, a subliniat medicul.

Tehnica ganglionului santinelă nu se poate face în cazul în care tumora este mai mare de 5 cm, prezintă metastaze musculare sau cutanate, sau atunci când imagistic se observă răspândirea în ganglionii axilar, dar nici când pacienta este însărcinată, alăptează sau are o mastită carcinomatoasă.

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Editor : A.D.V.