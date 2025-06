Avocatul și expertul în fiscalitate Gabriel Biriș a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că legea bugetului de stat pentru anul 2025 „a fost construită prost”, iar măsurile de remediere a deficitului bugetar ar trebui să vină „exact de la cei care au făcut legea proastă”. Acesta susține că dacă România ar introduce taxarea inversă generalizată, ar elimina cea mai mare parte a decalajului plății la TVA (gap-ul de TVA). Totodată, el critică critică propunerea de a introduce „taxa pe solidaritate”, spunând că „ei vor ca oamenii harnici și eficienți să fie solidari cu hoții și cu sinecurile lor”.

„Noi avem o lege a bugetului de stat aprobată la sfârșitul anului trecut, cu un deficit de 7%. Acum, la nici jumătatea anului, se pune problema acoperirii unui deficit suplimentar față de cei 7% de vreo 30 de miliarde de lei. Practic, noi suntem în situația asta pentru că fie legea a fost construită prost, supraestimând veniturile, ceea ce e o parte din venit, și subdimensionând cheltuielile, ceea ce o altă parte din motiv, fie pentru că legea a fost încălcată pe parcurs, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când legea bugetului de stat a fost construită pe 5% și am terminat cu 9% deficit. Noi suntem în situația de a vorbi acum de măsuri de remediere a unei legi prost construită.

De la cine ne așteptăm noi acum să vină cu soluțiile de remediere? Exact de la cei care au făcut legea proastă. O să vedem ce o să iasă și acum”, afirmă expertul în fiscalitate.

Acesta susține că dacă România ar introduce taxarea inversă generalizată, ar elimina cea mai mare parte a decalajului plății la TVA prin eliminarea fraudei în comerțul dintre afaceri.

„Taxarea inversă, am mai discutat și data trecută despre ea. Gap-ul (estimare a taxei neplătite în economie, calculată ca diferență între obligația teoretică de taxă pe valoarea adăugată și taxa efectiv plătită la bugetul de stat – n.red.) României din colectarea TVA este de peste 30% - 8,59 miliarde de euro. Dacă noi am introduce taxarea inversă generalizată, am elimina cea mai mare parte a gap-ului din TVA, 80%, prin eliminarea, practic, a fraudei în «business to business» (comerțul între afaceri – n.red.)”, spune Gabriel Biriș.

Despre „taxa pe solidaritate”: „Ei vor ca oamenii harnici și eficienți să fie solidari cu hoții și cu sinecurile lor”

Avocatul critică propunerea „taxei pe solidaritate” de „6% sau 10%”, venită în special din partea PSD, spunând că „ei vor ca oamenii harnici și eficienți să fie solidari cu hoții și cu sinecurile lor”.

„Da, solidaritate cu cine? Că înțeleg așa, că de la venituri de peste 10.000 de lei net, 17.500 lei brut, deci se referă la salarii, nu la restul, pentru aceste venituri să ai o contribuție suplimentară de solidaritate de 6% sau 10%, pe lângă impozitele și contribuțiile pe care le plătim cu toții acum.

Am vorbit mai devreme de marea hoție pe TVA. Păi cu cine să fim noi solidari? Cine câștigă astfel de salarii? Exceptând sinecuriștii de la buget, care probabil că oricum, la cât câștigă și nu fac nimic, nu vor simți cei 10% în plus. Cine câștigă banii ăștia în economia reală? Oamenii care au investit în educația lor, oamenii care sunt dispuși la efort, dispuși la muncă, care nu se uită că s-a închis programul să plece acasă. Ei vor ca oamenii harnici și eficienți să fie solidari cu hoții și cu sinecurile lor. Vor să introducă cote progresive”, precizează Biriș.

El declară că acesta este un instrument prin care cei de la PSD „îi spun domnului Bolojan că nu-l vor premier”.

„De la PSD vine această propunere. Am senzația că e un instrument prin care ei îi spun domnului Bolojan că nu-l vor premier. Pentru că domnul Bolojan, președinte interimar și probabil următorul președinte PNL, nu va putea accepta ca într-un guvern condus de președintele PNL să renunțăm la cota unică, care este încă cel mai mare avantaj competitiv al PNL-ului în fața electoratului, comparativ cu ceilalți. Probabil că dacă, prin reducere la absurd, am avea această situație, un prim-ministru PNL care să elimine cota unică, la următorul ciclu electoral PNL-ul poate să nu mai intre în Parlament”, spune Gabriel Biriș.

