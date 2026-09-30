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Grupurile de plăţi din Europa îşi combină forţele pentru reducerea dependenţei de giganții americani Visa şi Mastercard

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Foto: Profimedia
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Grupurile de plăţi interne din Europa, inclusiv Bizum, Bancomat şi Wero, au anunţat miercuri că îşi combină forţele pentru a forma o companie comună care să supervizeze plăţile transfrontaliere, transmite Reuters.

Europa încearcă să-şi reducă dependenţa de firmele americane Visa şi Mastercard, pe fondul temerilor că administraţia Trump ar putea limita accesul la infrastructura de plăţi a SUA. Cei doi giganţi americani gestionează acum aproape două treimi din plăţile cu cardul în blocul comunitar.

Deşi BCE intenţionează să introducă euro digital până în 2029, sistemele naţionale de plăţi se concentrează pe interconectarea propriilor reţele.

Noua „Reţea Europeană de Plăţi” (ENP) va avea sediul la Madrid şi va opera un centru comun de interoperabilitate, alăturându-se diferitelor sisteme de plăţi. Reţeaua va conecta sistemele actuale de plăţi printr-un nivel tehnic şi operaţional comun, bazat pe standardele din Europa şi plăţi instant, au indicat firmele într-un comunicat.

Printre fondatorii ENP se află Bancomat, Bizum, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY şi Vipps MobilePay, care au împreună aproximativ 10 milioane de clienţi în 13 ţări din Europa, reprezentând mai mult de 70% din populaţia UE şi Norvegiei.

În viitor s-ar putea alătura alte grupuri de plăţi din Europa, a informat ENP.

Editor : Sebastian Eduard

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