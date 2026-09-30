Europa intră în iarnă cu prețuri uriașe la energie și rezerve de gaze sub nivelul obișnuit. Miniștrii, în căutarea soluțiilor

Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă, cu prețuri ridicate la gaze, rezerve mai mici decât în mod obișnuit și incertitudini privind aprovizionarea cu motorină. Miniștrii europeni ai Energiei s-au reunit la Dublin pentru a găsi soluții care să limiteze impactul asupra consumatorilor, însă opțiunile pe termen scurt sunt puține. Reducerea taxelor, schemele de sprijin și accelerarea electrificării se numără printre măsurile discutate. În același timp, oficialii europeni urmăresc cu îngrijorare posibilitatea ca administrația Trump să limiteze exporturile americane de motorină, arată Politico.

Dan Jorgensen, responsabilul european pentru Energie, a declarat că electrificarea poate avea efecte și pe termen scurt.

„Vedem că în Europa se vând acum mai multe vehicule electrice ca niciodată, vedem că pompele de căldură electrice înlocuiesc cazanele pe gaz și pe păcură mai mult ca niciodată - așa că da, se întâmplă de fapt multe lucruri pozitive”, a declarat Dan Jorgensen, răspunzând unei întrebări adresate de Politico.

„De multe ori, una dintre cele mai bune măsuri pe care le putem lua în aceste situații și care dă rezultate și pe termen scurt este electrificarea activă”, a adăugat oficialul european.

Jorgensen a precizat însă că electrificarea nu este suficientă pentru a rezolva problemele cu care se confruntă Europa.

„Nu sugerez în niciun fel că acest lucru este suficient. Există multe măsuri structurale majore pe care trebuie să le luăm și care nu vor ajuta consumatorii mâine sau chiar în acest an, dar există, de fapt, și măsuri pe care statele membre le pot lua”, a spus el.

Soluțiile pe termen scurt, limitate

Ministrul irlandez al Energiei, Darragh O’Brien, a susținut, la rândul său, că dezvoltarea surselor regenerabile reprezintă una dintre principalele soluții pentru reducerea dependenței Europei de combustibilii importați.

Irlanda încearcă să accelereze adoptarea unei noi legislații europene menite să consolideze rețelele electrice ale blocului comunitar.

Pe termen scurt însă, capacitatea guvernelor de a absorbi creșterile de preț este limitată.

„Statele membre dispun de anumite flexibilități în materie de fiscalitate, dar cred că cetățenii noștri sunt conștienți că niciun guvern din Europa nu va putea să-și protejeze cetățenii de fiecare creștere de preț în parte”, a declarat O’Brien.

„Motivul fundamental pentru aceasta este dependența noastră excesivă, în Uniunea Europeană, de combustibilii fosili importați”, a adăugat ministrul irlandez.

Discuțiile de la Dublin au scos la iveală și neînțelegerile privind responsabilitatea pentru măsurile care ar trebui luate. Mai multe state membre au cerut Comisiei Europene să instituie o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor energetice care înregistrează câștiguri foarte mari. Executivul comunitar susține însă că o astfel de decizie trebuie luată de fiecare stat în parte.

O dispută similară a apărut după apelul lansat săptămâna trecută de Jorgensen către consumatori, cărora le-a cerut să reducă utilizarea combustibililor. Potrivit unui oficial european din domeniul energiei, unele capitale naționale preferă ca Bruxellesul să ofere mai întâi orientări clare.

Atât O’Brien, cât și Jorgensen au subliniat că eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie țintite și temporare, pentru a evita aplicarea lor inegală și apariția unor distorsiuni pe piața unică europeană.

Soluții discutate în spatele ușilor închise

Atmosfera de la reuniunea desfășurată în Castelul din Dublin a fost dominată de îngrijorarea privind evoluția costurilor energiei.

Oficialii au discutat inclusiv despre reducerea taxelor pe electricitate și despre posibilitatea ca rețelele naționale să utilizeze energia excedentară furnizată de vehiculele electrice.

La reuniune au participat și oficiali din Ucraina, Marea Britanie, Norvegia și Republica Moldova.

Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a declarat pentru Politico că oficialii ucraineni s-au oferit să stocheze rezerve europene de gaze în vastele caverne subterane ale Ucrainei.

Junghietu a susținut că Europa are nevoie de „rezultate rapide și tangibile” pentru a reduce costurile energiei.

În opinia sa, una dintre soluții ar fi facilitarea investițiilor gospodăriilor în surse regenerabile, inclusiv în panouri solare. Ministrul a recunoscut însă că măsura ar fi mai dificil de pus în practică în statele în care infrastructura rețelelor electrice are nevoie de schimbări majore.

Temeri legate de motorina americană

Una dintre cele mai mari necunoscute pentru Europa este reprezentată de politica administrației Trump privind exporturile americane de motorină.

Oficialii europeni au fost întrebați dacă Uniunea Europeană este pregătită pentru eventualitatea în care Statele Unite ar decide să limiteze exporturile de combustibil.

Miniștrii au evitat să ofere un scenariu concret, exprimând în principal speranța că o asemenea măsură nu va fi adoptată și cerând Washingtonului să își reconsidere poziția.

Dan Jorgensen a declarat că i-a transmis omologului său american, Chris Wright, un „semnal clar” cu privire la efectele pe care o asemenea decizie le-ar putea avea asupra Europei.

El a spus că a salutat faptul că Wright a recunoscut public că o interdicție asupra exporturilor de motorină nu ar fi o soluție eficientă.

Darragh O’Brien a afirmat că discuțiile purtate săptămâna trecută cu oficiali americani, în timpul unei vizite la Washington și New York, l-au făcut să creadă că planul nu va fi pus în aplicare.

Un alt oficial european din domeniul energiei a avertizat însă că Europa are puține instrumente pentru a influența evoluția prețurilor petrolului pe termen scurt.

„Nu putem face prea multe... pe termen scurt în ceea ce privește prețurile petrolului”, a declarat oficialul, exprimându-și totodată speranța că interdicția nu va fi adoptată.

„Americanii sunt oameni pragmatici. Totul se reduce la bani - dacă ar impune o interdicție asupra exporturilor de motorină, ar putea funcționa pentru Texas, dar nu ar funcționa pentru alte părți ale SUA”, a adăugat acesta.

Marți, Politico a relatat că directorii din industria petrolieră americană și oficialii de la Casa Albă caută alternative la o eventuală interdicție asupra exporturilor de motorină.

Printre opțiunile discutate s-ar afla solicitarea adresată guvernelor europene de a elibera motorină din propriile rezerve strategice, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

„A încerca să ghicești ce va face Trump este ca și cum te-ai uita într-o minge de cristal”

Oficialii europeni au recunoscut că, în cele din urmă, decizia aparține administrației de la Washington și că statele membre au o capacitate limitată de a influența o eventuală decizie privind exporturile americane.

„Pentru un anumit stat membru, va fi extrem de dificil să schimbe o decizie cu privire la această opțiune”, a declarat secretarul de stat român pentru Energie, Cristian Bușoi.

„A încerca să ghicești ce va face Trump este ca și cum te-ai uita într-o minge de cristal”, a spus un alt oficial european citat de Politico.

Totuși, Europa are și instrumente de intervenție în cazul unei deteriorări a situației de pe piața petrolului.

Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, prezent la reuniunea de la Dublin, a recunoscut că Europa este „una dintre cele mai expuse regiuni”.

Birol a precizat însă că AIE este pregătită să coordoneze, dacă va fi necesar, eliberarea rezervelor strategice de petrol ale statelor membre.

Citește și: Diana Șoșoacă a făcut circ în Parlament înaintea votului pentru Siegfried Mureșan. Atac suburban la Ursula von der Leyen

El a avertizat în același timp că o asemenea măsură nu reprezintă, în acest moment, o prioritate.

Oficialii europeni susțin că rezervele existente sunt suficiente pentru moment, însă pregătirea pentru un scenariu nefavorabil rămâne esențială.

„Rezervele noastre sunt în stare bună. Nu există temeri cu privire la epuizarea rezervelor în acest stadiu. Ceea ce știm este că trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu și să sperăm la cel mai bun”, a declarat Darragh O’Brien.

Editor : C.A.