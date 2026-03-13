Live TV

Raiffeisen Bank: pachet extins de beneficii pentru clienții care își încasează veniturile prin bancă

Data publicării:
RaiffeisenBankRomania Articol sustinut de Raiffeisen Bank
Din articol
Zero costuri de administrare pentru venituri de minimum 1.000 ron Dobânzi avantajoase la depozite și credite de nevoi personale și pachet gold gratuit cu încasări lunare de minimum 2.000 ron Beneficii premium pentru încasări lunare de minimum 10.000 ron

Raiffeisen Bank lansează o ofertă extinsă și semnificativ îmbunătățită, creată pentru a recompensa clienții care își rulează veniturile prin bancă cu beneficii și avantaje de top în piață.

Oferta propune un sistem de beneficii care crește odată cu nivelul veniturilor lunare încasate și acoperă atât tranzacțiile curente de zi cu zi, cât și economisirea, creditarea și accesul la servicii premium.

Zero costuri de administrare pentru venituri de minimum 1.000 ron

Pentru încasări lunare de minimum 1.000 lei în contul curent de la Raiffeisen Bank și cel puțin o plată electronică în fiecare lună, de la 1.05.2026, clienții beneficiază de ZERO Simplu -un pachet cu zero comisioane de administrare, ce oferă acces la toate beneficiile de bază pentru operațiuni bancare zilnice.

Acesta este o soluție accesibilă și echilibrată pentru clienții care își doresc un pachet de cont curent cu zero taxe și comisioane pentru retrageri în lei de la ATM-ul oricărei bănci din România din țară, inclusiv de la ATM urile Euronet, un număr nelimitat de plăți și încasări în lei, inclusiv instant, cont și card în lei și aplicația de mobile banking cu operațiuni nelimitate.

Dobânzi avantajoase la depozite și credite de nevoi personale și pachet gold gratuit cu încasări lunare de minimum 2.000 ron

Cu încasări lunare de minimum 2.000 de lei, clienții pot beneficia de dobânzi avantajoase la depozite și condiții  credite de gratuit de pachetul Gold care oferă numeroase beneficii, printre care și dobânzi superioare la depozite și condiții preferențiale la credite.

Pachetul include un Card de debit Gold, cu beneficii dedicate acestui segment, iar la încasări lunare de minimum 2.000 lei acesta are, în prezent, cel mai mic prag de venit de pe piață pentru un card Gold.

Prin acest pachet, care îmbină facilități esențiale cu servicii premium, Raiffeisen Bank oferă clienților care își doresc siguranță, confort și soluții inteligente de economisire și plată, inclusiv în valută, acces la: cont curent în lei cu operațiuni nelimitate și zero comisioane, cont curent în euro sau USD fără comision de administrare, card de debit Visa Gold, 3 intrări anuale gratuite în Business Lounge-urile aeroporturilor internaționale București Henri Coandă, Aurel Vlaicu – Cluj, Traian Vuia – Timișoara și Viena, reduceri la cursele Black Cab și curs valutar preferențial lei–euro în aplicația de mobile banking.

Beneficii premium pentru încasări lunare de minimum 10.000 ron

La încasări lunare de minimum 10.000 RON, clienții pot accesa gratuit pachetul Premium care include card Platinum cu avantaje dedicate și beneficii extinse, inclusiv dobânzi și avantajoase la economisire și creditare, precum și acces în Business Lounge-urile din aeroporturile București, Timișoara, Cluj Napoca și Viena și alte experiențe și beneficii exclusive. Acestea se adaugă beneficiilor standard de comision ZERO pentru plăți și încasări electronice în valută, retrageri numerar în lei la orice ATM din țară și plăți instant.

De asemenea, clienții cu pachet Premium beneficiază de tranzacții valutare fără limită de sumă și curs valutar preferențial actualizat în timp real în Smart Mobile. Iar prin conturile în valută și cardurile de debit Visa EUR sau USD, se pot bucura de o gestionare simplă a finanțelor în străinătate.

Toate beneficiile asociate pachetelor de cont curent vin să completeze o experiență de banking deja îmbunătățită. În ultimul an, aplicația de mobile banking a Raiffeisen Bank – Smart Mobile – a trecut printr-un amplu proces de redesenare a interfeței, care aduce o navigare mai simplă și funcționalități noi, pentru o experiență digitală mai eficientă și mai personalizată.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digi Sport
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce este băutura virală Matcha. Foto Getty Images
Ce este Matcha, băutura virală a sezonului: Specialiștii avertizează: „Consumul excesiv poate provoca insomnii”
Beneficii pentru angajații care lucrează noaptea. Foto Getty Images
Categorii de angajați care beneficiază de spor la salariu. În ce situații pot solicita plăți suplimentare sau program de lucru redus
New Project (7)
Raiffeisen Bank lansează contul destinat adolescenților, primul pas spre independența financiară
Ce beneficii are sfecla roșie. Foto Getty Images
Leguma bogată în nutrienți, care contribuie la reducerea tensiunii arteriale. Medicii confirmă: „Îmbunătățește circulația sanguină”
carte de identitate electronica
Noi judeţe în care va fi emisă noua Carte Electronică de Identitate
Recomandările redacţiei
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Motorina se apropie de pragul de...
Macheta
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
Ultimele știri
Cum va fi vremea de Paște: primele estimări emise de ANM. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă „Domul de Aur”. Anunțul ar putea veni după întâlnirea lui Sanae Takaichi cu Trump
Doborârea unui avion-cisternă american a fost revendicată: „În apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la penie. Ce bani se dau?
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...