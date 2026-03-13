Raiffeisen Bank: pachet extins de beneficii pentru clienții care își încasează veniturile prin bancă

Raiffeisen Bank lansează o ofertă extinsă și semnificativ îmbunătățită, creată pentru a recompensa clienții care își rulează veniturile prin bancă cu beneficii și avantaje de top în piață.

Oferta propune un sistem de beneficii care crește odată cu nivelul veniturilor lunare încasate și acoperă atât tranzacțiile curente de zi cu zi, cât și economisirea, creditarea și accesul la servicii premium.

Zero costuri de administrare pentru venituri de minimum 1.000 ron

Pentru încasări lunare de minimum 1.000 lei în contul curent de la Raiffeisen Bank și cel puțin o plată electronică în fiecare lună, de la 1.05.2026, clienții beneficiază de ZERO Simplu -un pachet cu zero comisioane de administrare, ce oferă acces la toate beneficiile de bază pentru operațiuni bancare zilnice.

Acesta este o soluție accesibilă și echilibrată pentru clienții care își doresc un pachet de cont curent cu zero taxe și comisioane pentru retrageri în lei de la ATM-ul oricărei bănci din România din țară, inclusiv de la ATM urile Euronet, un număr nelimitat de plăți și încasări în lei, inclusiv instant, cont și card în lei și aplicația de mobile banking cu operațiuni nelimitate.

Dobânzi avantajoase la depozite și credite de nevoi personale și pachet gold gratuit cu încasări lunare de minimum 2.000 ron

Cu încasări lunare de minimum 2.000 de lei, clienții pot beneficia de dobânzi avantajoase la depozite și condiții credite de gratuit de pachetul Gold care oferă numeroase beneficii, printre care și dobânzi superioare la depozite și condiții preferențiale la credite.

Pachetul include un Card de debit Gold, cu beneficii dedicate acestui segment, iar la încasări lunare de minimum 2.000 lei acesta are, în prezent, cel mai mic prag de venit de pe piață pentru un card Gold.

Prin acest pachet, care îmbină facilități esențiale cu servicii premium, Raiffeisen Bank oferă clienților care își doresc siguranță, confort și soluții inteligente de economisire și plată, inclusiv în valută, acces la: cont curent în lei cu operațiuni nelimitate și zero comisioane, cont curent în euro sau USD fără comision de administrare, card de debit Visa Gold, 3 intrări anuale gratuite în Business Lounge-urile aeroporturilor internaționale București Henri Coandă, Aurel Vlaicu – Cluj, Traian Vuia – Timișoara și Viena, reduceri la cursele Black Cab și curs valutar preferențial lei–euro în aplicația de mobile banking.

Beneficii premium pentru încasări lunare de minimum 10.000 ron

La încasări lunare de minimum 10.000 RON, clienții pot accesa gratuit pachetul Premium care include card Platinum cu avantaje dedicate și beneficii extinse, inclusiv dobânzi și avantajoase la economisire și creditare, precum și acces în Business Lounge-urile din aeroporturile București, Timișoara, Cluj Napoca și Viena și alte experiențe și beneficii exclusive. Acestea se adaugă beneficiilor standard de comision ZERO pentru plăți și încasări electronice în valută, retrageri numerar în lei la orice ATM din țară și plăți instant.

De asemenea, clienții cu pachet Premium beneficiază de tranzacții valutare fără limită de sumă și curs valutar preferențial actualizat în timp real în Smart Mobile. Iar prin conturile în valută și cardurile de debit Visa EUR sau USD, se pot bucura de o gestionare simplă a finanțelor în străinătate.

Toate beneficiile asociate pachetelor de cont curent vin să completeze o experiență de banking deja îmbunătățită. În ultimul an, aplicația de mobile banking a Raiffeisen Bank – Smart Mobile – a trecut printr-un amplu proces de redesenare a interfeței, care aduce o navigare mai simplă și funcționalități noi, pentru o experiență digitală mai eficientă și mai personalizată.

