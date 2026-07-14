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Cum poți obține randament pentru lichiditățile companiei fără să renunți la accesul la fonduri?

Data actualizării: Data publicării:
Treasury Flex (1) Articol susținut de Raiffeisen Bank
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Raiffeisen Bank lansează Raiffeisen Treasury Flex, un pachet integrat de produse și servicii dedicat exclusiv companiilor care încep o relație cu banca. Pachetul reunește instrumente pentru administrarea lichidităților, tranzacții valutare și operațiuni curente, astfel încât companiile să își poată valorifica mai eficient fondurile disponibile, fără a renunța la flexibilitatea necesară în activitatea de zi cu zi.

Conceput pentru a răspunde nevoilor actuale ale mediului de afaceri, Raiffeisen Treasury Flex se adresează companiilor care urmăresc atât obținerea unor randamente competitive pentru lichiditățile disponibile, cât și eficientizarea operațională a plăților, încasărilor și tranzacțiilor valutare.

Prin acest pachet, companiile pot obține dobândă pentru fondurile pe care nu le utilizează imediat, păstrând, în același timp, accesul la acestea. În contextul în care depozitele clasice implică, de regulă, pierderea dobânzii în cazul retragerii sumelor înainte de scadență, multe companii aleg să își mențină disponibilitățile în conturile curente, chiar dacă acestea nu sunt remunerate. Raiffeisen Treasury Flex oferă o alternativă care îmbină accesibilitatea cu oportunitatea de valorificare a lichidităților, în RON și EUR, în condiții competitive.

Pachetul Raiffeisen Treasury Flex include:
• Cont de economii în RON și EUR, cu dobânzi competitive, pentru soldurile mai mici de 1 milion de euro echivalent, de 6% p.a. pentru RON și 2,25% p.a. pentru euro, fără penalizări pentru depuneri sau retrageri de fonduri;

• Condiții preferențiale pentru tranzacțiile valutare EUR/RON, la un curs de BNR ± 0,1%, pentru zilele lucrătoare, în intervalul orar 13:00 – 15:00, prin semnarea contractului cadru Treasury Master Agreement;

• Acces la platforma de tranzacționare Rflex, unde banca oferă cursuri competitive, ordine limita pe curs de schimb și depozite cu scadență flexibilă.

• O structură de comisioane avantajoasă pentru plăți și încasări prin contul curent, menită să susțină eficiența financiară și operațională a companiilor.

Prin structura integrată a pachetului, Raiffeisen Treasury Flex oferă companiilor mai mult decât o soluție de economisire Dobânzile oferite și comisioanele reduse permit gestionarea eficientă a întregului flux financiar, fără nevoia de a alege între randamente și flexibilitate.

Pachetul este dedicat clienților noi Corporate, cu cifră de afaceri de peste 7 milioane EUR.

Mai multe detalii despre Treasury Flex, aici.

Editor : A.D.V.

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