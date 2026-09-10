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Bucureștiul devine cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi. Care este cel mai ieftin cartier și cât costă chiria unei garsoniere

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chei de la apartament de inchiriat
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Piaţa chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an, impulsionată de valul de studenţi aflaţi în căutarea unei locuinţe în marile oraşe înainte de începerea noului an universitar, Bucureștiul fiind în această toamnă cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi, conform unei analize realizate de imobiliare.ro.

„Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piaţa chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenţi. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ şi încearcă să obţină preţuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenţi să caute din timp şi să îşi securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piaţă”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Potrivit unui comunicat al site-ului de imobiliare, Capitala este în această toamnă cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi, aceştia trebuind să achite, în medie, 400 euro/lună pentru o garsonieră şi 600 euro/lună pentru un apartament cu 2 camere. Cei interesaţi de locuinţe mai spaţioase, cu 3 camere, trebuie să scoată din buzunar, în medie, 890 euro/lună. Suma pe care chiriaşii o achită lunar proprietarilor este determinată inclusiv de localizarea locuinţei, dotările şi facilităţile aferente acesteia şi de vechimea imobilului.

Cartierul Militari rămâne cel mai ieftin din oraş, aici apartamentele putând fi închiriate, în medie, cu 400 euro/lună. Opţiuni pentru cei cu un buget limitat pot fi găsite şi pe raza Sectorului 4, în special în zona Giurgiului. În acest caz, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaş pentru un apartament ajunge la 430 euro/lună. Diferenţele de preţ se menţin semnificative pe plan local de la un cartier la altul. În zona Primăverii, cea mai scumpă din oraş, chiria medie ajunge la 3.000 euro/lună.

Conform analizei, proprietarii clujeni le solicită în general chiriaşilor sume similare cu cele practicate pe piaţa bucureşteană în cazul garsonierelor. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu 2 camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 euro/lună, în timp ce în cazul apartamentelor cu 3 camere creşte la 750 euro/lună, rămânând totuşi cu mult sub pragul înregistrat în Capitală.

Cele mai ieftine cartiere din Cluj-Napoca sunt, în momentul de faţă, Mănăştur şi Dâmbul Rotund. Chiriaşii achită aici lunar 500 euro pentru un apartament. Spre comparaţie, un apartament în inima oraşului poate fi închiriat, în medie, cu 750 euro/lună.

În Braşov, un chiriaş trebuie să dispună de un buget mediu de 350 euro/lună pentru a-şi permite să se mute într-o garsonieră şi de 500 euro/lună pentru un apartament cu 2 camere. Cheltuielile sale lunare cresc la 680 euro/lună, dacă optează pentru un apartament cu 3 camere.

Cele mai ieftine apartamente de închiriat pot fi găsite, în momentul de faţă, în zona gării. În acest caz, proprietarii solicită o chirie medie de 450 euro/lună. O opţiune bună pentru cei care îşi caută o chirie şi au un buget redus pot fi şi locuinţele din cartierul Astra. În cazul lor, chiria medie ajunge la 460 euro/lună, după o scădere în ritm anual cu circa 8%.

Suma medie solicitată de proprietarii constănţeni chiriaşilor pentru garsoniere a ajuns înainte de începutul toamnei la 350 euro/lună. În cazul apartamentelor cu 2 camere aceasta creşte la 500 euro/lună, la fel ca în Braşov. Pentru închirierea unui apartament cu 3 camere chiriaşii trebuie să-şi aloce un buget lunar de 650 euro/lună.

Locuinţele listate pentru închiriere la cele mai accesibile preţuri pot fi găsite în zonele Tomis III şi Inel I. Proprietarii solicită, în acest caz, o chirie medie de 450 euro/lună, cu 10% mai mică decât în urmă cu un an. Ieftiniri chiar mai semnificative, cu cel puţin 20%, au putut fi observate în acelaşi timp în cazul apartamentelor poziţionate central sau în zona Capitol.

Analiza mai semnalează că un potenţial chiriaş trebuie să dispună de un buget mediu de 340 euro/lună dacă îşi doreşte să se mute într-o garsonieră din Iaşi şi de 450 euro/lună în cazul în care vrea să opteze pentru un apartament cu 2 camere. Pentru apartamentele cu 3 camere suma medie necesară închirierii este de 550 euro/lună.

Cei care dispun de un buget limitat sau vor să cheltuie cât mai puţin din câştigurile lunare pe chirie ar trebui să-şi înceapă căutarea viitoarei lor locuinţe din zone precum CUG sau Frumoasa. Proprietarii au redus aici preţurile cu circa 8% în ritm anual şi listează apartamentele la închiriere pentru o sumă medie de 350 euro/lună. Chiriaşii pot plăti mai puţin şi în zona Alexandru cel Bun. În acest caz, chiria medie solicitată de către proprietari este de 360 euro/lună.

Un buget mediu de 300 euro/lună este de ajuns pentru a închiria o garsonieră în oraşe precum Craiova, Galaţi sau Ploieşti, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere trebuie să te pregăteşti să achiţi lunar proprietarului 420 euro.

Dacă în cazul apartamentelor cu 3 camere de pe piaţa craioveană şi de pe cea gălăţeană chiria medie solicitată de către proprietari chiriaşilor este de 500 euro/lună. În Ploieşti aceasta urcă la 600 euro/lună.

Cel mai ieftin centru universitar este Timişoara, unde bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere a ajuns la 275 euro/lună. Pentru un apartament cu 2 camere, chiriaşii trebuie să achite lunar 440 de euro, iar pentru unul cu 3 camere, 500 de euro.

Cele mai ieftine garsoniere de închiriat pot fi găsite, în momentul de faţă, pe piaţa rezidenţială din Oradea, respectiv 250 euro/lună. Preţul creşte la 300 euro/lună în Sibiu.

Cele mai ieftine apartamente cu 2 camere sunt disponibile potenţialilor chiriaşi din Sibiu şi Oradea. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuinţe de acest tip este de 400 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro. Chiria medie solicitată pentru apartamentele cu 3 camere ajunge în cele două oraşe la un nivel similar cu cel înregistrat în centre urbane precum Galaţi sau Craiova, mai exact la 500 euro/lună.

Editor : A.P.

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