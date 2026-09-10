Zahărul atinge prețuri record, după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial. Scumpirea, a doua cea mai mare din ultimele decenii, se va vedea în toată industria alimentară, spun economiștii. Majorările ar putea ajunge chiar și la 20 de procente, estimează experții.

Prețul global al zahărului a crescut cu 21,5% în luna august. E cea mai mare scumpire lunară din octombrie 2010 încoace. Prețurile mai mari se vor vedea și la rafturile noastre, în scurt timp.

„Probabil, va crește undeva cu, să zic, 20%, asta însemnând că o să fie 4,50 lei, poate, kilogramul. Ne așteptăm, cumva, să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie”, spune Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

În România, mai există doar doi producători de zahăr, care acoperă nici un sfert din cerere. Și aceștia se luptă cu seceta.

„Uitați cum arată sfecla de zahăr afectată de secetă... E complet uscată, e neagră. S-a uscat complet din cauza deshidratării. Este un procent de 80% daună, din cauza secetei la cultura de sfeclă de zahăr”, spune dezamăgit Mihai Nagy Juhasz, fermier din județul Arad.

„Producția de zahăr din sfecla a scăzut în 2024 față de 2021, cu 26%. De la aproape 114 mii de tone la 84 de mii de tone”, explică jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

Așa că țara noastră importă. Doar anul trecut, un sfert de milion de tone de zahăr a ajuns în România din Germania, Polonia, Franța, Cehia. În cofetării deja se preconizează scumpirile.

„Ne-a spus că după 20 septembrie să ne așteptăm la o scumpire de 15-20%”, spune Marilena Adam, proprietara unei cofetării din Capitală.

În România, consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii ani: 8 kilograme de persoană pe an.

Editor : Izabela Zaharia