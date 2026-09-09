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Video Prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti. Unde a fost amenajată și cum funcționează. PMB: „Sistemul rezolvă o problemă mare”

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Prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti a fost amenajată pe Şos. Chitilei. Foto: Facebook/PMB
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Prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti a fost amenajată pe Şos. Chitilei, la intersecţia cu Str. Prahovei, informează Primăria Capitalei. Este vorba despre un proiect-pilot care foloseşte tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare.

„Sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în oraşe: şoferii se obişnuiesc cu luminile care clipesc non-stop şi nu le mai observă. Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode”, a transmis PMB pe Facebook.

Senzorii analizează mişcarea oamenilor de pe margine, iar sistemul porneşte semnalizarea doar dacă detectează o intenţie reală de a traversa. În acest fel sunt eliminate situaţiile în care luminile se aprind degeaba (de exemplu, dacă un pieton doar trece pe lângă zebră).

„Lămpile tip Flash şi iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezenţa pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenţia şoferilor că cineva chiar traversează în acel moment”, se menţionează în postare.

PMB precizează că trecerea de pietoni este sigură şi pentru persoanele cu deficienţe de vedere, datorită sistemului acustic integrat şi marcajelor tactile.

„Vom folosi acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacţionează tehnologia în traficul din Bucureşti şi cum se comportă şoferii”, mai anunţă autoritatea locală.

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Editor : A.P.

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