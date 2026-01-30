Un protest are loc vineri la rafinăria Petromidia. Salariații s-au adunat în fața clădirilor de birouri pentru a-și striga nemulțumirile. Sute de angajați se revoltă pentru că nu au primit măririle salariale promise, anunță Digi24.

Angajații s-au adunat în fața Porții 2, zona clădirii de birouri a rafinăriei Petromidia, pentru a protesta.

În aceste zile s-a negociat contractul colectiv de muncă, cerându-se 1.500 lei în plus la salariu, însă reprezentanții patronatului spun că nu pot susține această creștere și au venit cu o altă propunere: bonus de performanță. Însă nu toți muncitorii au fost de acord cu această propunere.

Potrivit presei locale, președintele Uniunii CNSRL Frăția, Auraș Stănilă, a declarat că urmează o ședință de la ora 13.00 și că încă se fac negocieri cu privire la nivelul salarial.

Joi a avut loc o rundă de discuții, în cadrul căreia a fost făcută o propunere ce viza acordarea unor bonusuri, nu o creștere salarială. Nemulțumirea celor care protestează vine din faptul că salariile nu au fost majorate, însă negocierile nu sunt încă încheiate.

Dacă reprezentanții angajaților din fabrică vor respinge varianta bonusurilor și vor solicita majorarea salariilor, liderii de sindicat spun că vor continua discuțiile în acest sens și vor decide pașii următori.

Editor : C.A.