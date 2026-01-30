Premierul Mark Carney, către americani, după ce aceștia s-au întâlnit cu separatiștii din Alberta: „Respectați suveranitatea canadiană”

Prim-ministrul canadian Mark Carney și premierul provinciei Alberta au declarat că SUA ar trebui să respecte suveranitatea canadiană, după ce au apărut informații potrivit cărora separatiștii din Alberta au discutat cu administrația Trump despre posibilitatea ca provincia să se separe de Canada, transmite BBC News.

Carney a declarat că „se așteaptă ca administrația SUA să respecte suveranitatea Canadei – am fost întotdeauna clar în acest sens cu președintele Trump”.

În mod similar, premierul Albertei, Danielle Smith, a declarat că se așteaptă ca oficialii americani să lase discuțiile despre „procesul democratic” al provinciei în seama locuitorilor Albertei și canadienilor.

În prezent, separatiștii din Alberta strâng semnături pentru o petiție care ar putea duce la un referendum privind ieșirea din Canada.

Financial Times a relatat că aceștia au avut întâlniri cu oficiali americani, ceea ce a atras critici din partea unor premieri canadieni.

Premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, a declarat că „a merge într-o țară și a cere ajutor pentru a destrăma Canada – există un cuvânt vechi pentru asta, și acel cuvânt este «trădare»”.

Jeffrey Rath, un susținător al separatismului care a avut întâlniri la Washington, a calificat comentariul lui Eby drept „prostesc”.

Rath, cofondator al Alberta Prosperity Project, o organizație de bază care militează pentru un referendum privind independența, a declarat joi pentru BBC că grupul său s-a deplasat la Washington de trei ori în ultimul an, în calitate de cetățeni privați, pentru a „culegere de informații”.

Întâlnirile lor cu înalți oficiali au fost organizate ca „studiu de fezabilitate” privind o posibilă linie de credit de 500 de miliarde de dolari (362 de miliarde de lire sterline) în cazul separării provinciei, a spus el, adăugând că grupul său nu solicita finanțare.

El a refuzat să spună cu cine s-a întâlnit grupul.

Întrebat despre raportul Financial Times, un oficial al Casei Albe a declarat pentru BBC că „oficialii administrației se întâlnesc cu o serie de grupuri ale societății civile. Nu s-a transmis niciun astfel de sprijin sau alte angajamente”.

Premierii canadieni s-au reunit la Ottawa cu Carney înaintea negocierilor comerciale care implică o revizuire a acordului de liber schimb între SUA, Canada și Mexic.

Smith a declarat că se va asigura că preocupările sale vor fi aduse în atenția oficialilor americani de la Washington și a ambasadorului SUA.

Deși partidul său susține o Alberta „puternică” în cadrul Canadei, ea a declarat că nu va „demoniza” locuitorii din Alberta care susțin un referendum.

„Ceea ce trebuie să facem este să le dăm speranță locuitorilor din Alberta”, a spus ea.

Săptămâna trecută, un înalt oficial al administrației Trump s-a pronunțat cu privire la mișcarea separatistă, sugerând că SUA ar colabora cu o provincie independentă.

„Alberta are resurse naturale bogate, dar nu le permit să construiască un oleoduct către Pacific”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu televizat.

„Cred că ar trebui să le permitem să intre în SUA”, a adăugat el. „Alberta este un partener natural pentru SUA. Au resurse extraordinare. Locuitorii din Alberta sunt oameni foarte independenți.”

Furia față de Ottawa se acumulează de mult timp în provincia vestică, în special în ceea ce privește exploatarea resurselor sale naturale, dar o Alberta independentă rămâne puțin probabilă.

Carney a semnat recent un acord cu Alberta, deschizând calea pentru un oleoduct către Pacific, deși Eby se opune și se confruntă cu obstacole semnificative.

Un sondaj recent realizat de Ipsos sugerează că aproximativ trei din zece locuitori ai Albertei ar vota pentru începerea procesului de separare și pentru un nou acord privind relațiile sale cu Canada.

Dar sondajul a indicat că aproximativ 20% dintre aceștia considerau votul pentru ieșire ca o modalitate „simbolică” de a-și exprima frustrările politice.

La sfârșitul anului trecut, au fost strânse peste 430.000 de semnături pentru o petiție care solicita un Canada unit pentru a contracara presiunea separatistă.

Premierul provinciei New Brunswick, Susan Holt, a declarat joi că ea crede că majoritatea locuitorilor din Alberta doresc un Canada unit.

„Cred că vorbiți despre o minoritate de oameni care agită spiritele”, a spus ea. „Sunt foarte optimistă că majoritatea locuitorilor din Alberta își vor demonstra dragostea pentru această țară și dorința de a face parte din ea.”

