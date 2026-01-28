Live TV

Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios"

Data publicării:
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia

Prim-ministrul canadian Mark Carney a respins sugestia secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent, conform căreia acesta și-a retras afirmația legată de faptul că președintele Trump a creat o „ruptură” irevocabilă a ordinii mondiale, scrie New York Times.

Liderul canadian a vorbit cu reporterii, în Ottawa, marți, la o zi după ce Bessent a declarat pentru Fox News că era prezent în Biroul Oval în timp ce Carney „retragea foarte agresiv unele dintre remarcile nefericite” pe care le făcuse la Forumul Economic Mondial de la Davos, în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump.

În discursul respectiv, Carney, deși nu l-a numit în mod specific pe Trump, și-a exprimat intenția clar, cerând puterilor mijlocii ale lumii să înceteze să se mai acomodeze cu Statele Unite doar „pentru a se înțelege” și să se unească pentru a contracara puterea sa politică și economică.

Întrebat marți dacă și-a retras vreuna dintre remarcile făcute în timpul discuției cu Trump, Carney a răspuns „Nu”.

„Ca să fiu absolut clar, și i-am spus asta președintelui, am vorbit serios la Davos”, a declarat Carney reporterilor, referindu-se la stațiunea de schi elvețiană unde a avut loc săptămâna trecută reuniunea miliardarilor, investitorilor, directorilor și politicienilor.

El a adăugat: „A fost clar. A fost vorba de un set mai larg de probleme, iar Canada a fost prima țară care a înțeles schimbarea politicii comerciale a SUA pe care a inițiat-o, iar noi răspundem la aceasta.”

Carney a adăugat că, în timpul conversației lor de luni, președintele „a înțeles” poziția Canadei.

Săptămâna trecută, Carney a avertizat alte puteri medii că se confruntă cu un pericol potențial dacă nu își apără propriile interese și nu se opun mișcărilor economice agresive ale lui Trump.

„Puterile de mijloc trebuie să acționeze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, a spus el.

Remarcile sale au fost ovaționate în picioare și au fost lăudate pe scară largă în întreaga lume, contrastând puternic cu discursul lung și incoerent al lui Trump de la Davos.

În urma discursului lui Carney, Trump a retras invitația Canadei de a deveni membru al Consiliului pentru Pace, deși premierul de la Ottawa nu se angajase pe deplin în acest proiect.

Carney a sosit în Elveția după ce a încheiat un acord comercial cu China, care va permite unui număr mic de vehicule electrice chinezești să intre în Canada la un tarif redus. În timpul administrației Biden, Canada s-a alăturat Statelor Unite și a impus un tarif de 100% pentru vehiculele electrice chinezești.

Inițial, Trump a părut să aprecieze acordul lui Carney cu China, spunând: „E în regulă, asta ar trebui să facă”. Dar mai târziu, pe rețelele sociale, el a amenințat că va impune un tarif de 100% asupra bunurilor canadiene „dacă Canada face o înțelegere cu China”.

Carney a afirmat în repetate rânduri că Canada nu are niciun plan de a încerca un acord de liber schimb mai amplu cu China.

„I-am explicat înțelegerea noastră cu China”, a spus Carney despre conversația sa cu Trump de marți. „I-am explicat ce facem: 12 noi acorduri pe patru continente în șase luni - a fost impresionat.”

Marți, Canada și India au publicat o declarație comună privind extinderea comerțului cu petrol și gaze naturale canadiene. Carney urmează să călătorească în India luna viitoare pentru a se întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi.

Luni, Carney a sugerat că ultima amenințare tarifară a lui Trump a fost o tactică de negociere înaintea unei revizuiri a acordului de liber schimb dintre Canada, Statele Unite și Mexic.

„Președintele este un negociator puternic și cred că unele dintre aceste comentarii și poziționări ar trebui privite în contextul mai larg”, a declarat prim-ministrul canadian într-o conferință de presă.

