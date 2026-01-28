După aproape un an de eforturi haotice, intermitente, de a negocia un armistițiu în Ucraina, administrația Trump rămâne profund implicată în discuțiile pentru a opri războiul. Deloc surprinzător, concesiile teritoriale rămân cel mai dificil subiect - în jargonul lui Trump, „schimburi de teritorii”. Și, până acum, diplomații nu au venit cu nimic care să poată rezolva problema, scrie Foreign Policy.

Golul dintre propunerea Rusiei și contrapropunerea Ucrainei

Discrepanța dintre planul inițial prorus în 28 de puncte, care a apărut în noiembrie 2025, și versiunea ucraineano-americano-europeană reelaborată, spune multe despre cât de departe rămân una de cealaltă, Ucraina și Rusia.

Planul în 28 de puncte prevede recunoașterea internațională a tuturor teritoriilor deținute în prezent de Rusia, precum și marcarea întregilor regiuni Luhansk și Donețk ca fiind rusești. Planul echivalează cu un ultimatum de capitulare pentru forțele ucrainene și poziționează perfect Rusia pentru a-și relua în cele din urmă campania într-o poziție mai bună.

Contrapropunerea în 20 de puncte solicită oprirea luptelor pe liniile actuale, care vor deveni linii de contact. Ucraina refuză să recunoască drept legale oricare dintre câștigurile rusești în estul Ucrainei sau Crimeea. Ucraina spune că poate accepta zonele demilitarizate propuse de Washington și o zonă economică liberă în partea din regiunea Donețk pe care o controlează, dar dorește, de asemenea, ca și teritoriul deținut de Rusia de dimensiuni echivalente să fie inclus.

În golul dintre aceste propuneri a intervenit Edward P. Joseph, analist american în afaceri internaționale și fost negociator în Balcani. Într-un articol recent, Joseph propune utilizarea modelului Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU (CSONU), care a fost adoptată în iunie 1999 și care a afirmat suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Federale Iugoslavia (Serbia și Muntenegru), dar a cerut „o autonomie substanțială și o autoadministrare semnificativă pentru Kosovo”.

După un vot unanim în cadrul CSONU, Kosovo a fost golit de armatele sârbe și albaneze kosovare și plasat sub o administrație interimară a ONU cu o forță de securitate internațională.

Aproape 27 de ani mai târziu, Kosovo rămâne un protectorat al ONU - deși unul în care oficialii kosovari aleși guvernează în linii mari și se auto-controlează.

Joseph susține că logica amânării prin Rezoluția 1244 a chestiunii juridice a suveranității - și anume, cine deține Kosovo - este cheia păcii relative care a predominat acolo din 1999.

Albanezii kosovari se guvernează singuri într-un sistem pe care l-au declarat stat independent, dar pe care nici Serbia, nici Rusia (precum și cinci membri ai UE și alte țări) nu îl consideră astfel.

Serbia continuă să considere Kosovo ca parte a federației sale, așa cum este stipulat în Rezoluția 1244. Este important de menționat că Rusia, în calitate de membru al CSONU, susține Rezoluția 1244 și insistă ca aceasta să fie respectată întocmai.

Ce ar putea implica un model de acord stil Kosovo

Aplicat Ucrainei, acordul ar putea implica o forță internațională de menținere a păcii condusă fie de ONU, fie de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care să înlocuiască Forțele Armate Ucrainene în acele secțiuni din vestul Donbasului care fac parte din regiunea Donețk, dar nu sunt sub ocupație rusă. Trupele rusești ar rămâne acolo unde se află acum. Toate chestiunile legate de suveranitate ar fi lăsate deoparte până când referendumurile din tot estul Ucrainei și Crimeea vor stabili în cele din urmă suveranitatea.

Cu siguranță, aceasta ar fi o pilulă amară pentru Ucraina. Kievul ar pierde chiar și suveranitatea simbolică asupra Donbasului și împrejurimilor. Dar această schimbare de direcție i-ar permite președintelui ucrainean să oprească războiul care a avut consecințe atât de crude și devastatoare pentru poporul său - și care ar putea deveni și mai rău, mai ales dacă Statele Unite se retrag.

În ciuda unor condiții care sunt acum inacceptabile pentru majoritatea ucrainenilor, președintele Volodimir Zelenski ar putea să vândă planul cetățenilor săi, având în vedere că întregul Donbas - de fapt, toată Ucraina în granițele sale din 1991 - nu ar deveni imediat rusesc. În cele din urmă, locuitorii tuturor celor cinci regiuni estice ale Ucrainei pe care Rusia a încercat să le revendice vor decide care țară are stăpânire asupra lor. Astfel, referendumurile false rusești din 2014 și 2022 ar deveni invalide.

În favoarea Ucrainei, forțele internaționale de menținere a păcii de pe teren, de-a lungul liniilor de contact, ar reprezenta o parte din tipul de garanție de securitate pe care Zelenski o caută de mult timp și ar deschide calea pentru mai multe. Ucraina ar avea o zonă tampon formată din forțe internaționale între ea și Rusia.

De asemenea, un astfel de acord le-ar permite ucrainenilor care locuiesc în prezent în vestul Donbasului - aproximativ 200.000 de oameni trăiesc în zona de rezistență, inclusiv în orașele Kostiantinivka, Sloviansk și Kramatorsk - să rămână acolo și le-ar permite celor care au fugit să se întoarcă într-un mediu sigur.

Ar putea exista și alte trupe - deși nu ale NATO - ca garanți ai securității în alte părți ale țării. Acest lucru nu este atât de departe de zonele de liber schimb demilitarizate pe care Zelenski a spus că Ucraina le va lua în considerare.

Cel mai greu de convins ar fi Rusia, deși și aceasta ar avea multe avantaje. În primul rând, ar înceta războiul care îi secătuiește resursele. Mai mult, trupele ucrainene și însemnele naționale ale țării ar dispărea din regiunile pe care Rusia le râvnește. Este mult mai puțin decât își dorește Rusia, adică întreaga Ucraină, dar este o modalitate prin care președintele Vladimir Putin salvează aparențele de a-i convinge pe ruși că cheltuielile enorme ale țării au meritat.

De asemenea, dacă ridicarea sancțiunilor ar face parte din pachet, Rusia ar putea într-adevăr să se implice. Joseph susține că implicarea Rusiei în Rezoluția 1244 din Kosovo crește probabilitatea ca aceasta să se implice într-un mod similar în Ucraina. Știe deja cum funcționează un astfel de proces politic.

Ucrainenii resping comparația cu Balcanii

Mulți ucraineni, la rândul lor, vor răspunde așa cum a făcut-o scriitoarea Oksana Zabuzhko la întrebarea din Foreign Policy despre propunerea lui Joseph: „Nu cred că acest «plan de pace» – precum și oricare altul care vizează conservarea statului rus în starea sa actuală, mai degrabă decât fragmentarea lui în interesul securității globale – merită o discuție serioasă”.

Mai mult, ucrainenii tind să respingă din plin comparația cu Balcanii.

„Precedentul din Kosovo”, a scris Volodimir Horbach, directorul Institutului pentru Transformarea Eurasiei de Nord, un think tank ucrainean, într-un e-mail către Foreign Policy, „nu poate rezolva problema agresiunii și ocupației Ucrainei de către Rusia. În Kosovo a existat un conflict etnic, nu o ocupație externă și o tentativă de anexare”.

În plus, continuă Horbach, „nici așa-numitele eforturi de pace ale lui Trump nu pot fi puse în aplicare, pentru că acesta pornește de la o evaluare falsă a obiectivelor rușilor în acest război. Aceste eforturi false au format opinia observatorilor că principalul obstacol în calea încheierii războiului este problema teritorială.”

Horbach are perfectă dreptate când spune că intenția lui Putin nu este de a despica estul Ucrainei, ci mai degrabă de a supune complet țara și de a-i stinge naționalitatea. Dar există ceva de spus în favoarea implicării chiar acum, în negocierile care sunt în desfășurare și la care Ucraina participă activ.

Poate că Statele Unite și Europa, lucrând împreună, pot obține un armistițiu care să ofere poporului ucrainean un răgaz - mai lung, nu mai scurt - de la acest război odios. Zelenski își dorește, evident, acest lucru. Și poate că și Putin începe să recunoască faptul că Rusia nu va supune întreaga Ucraină și nici nu va lua o parte mult mai mare decât cea pe care o ocupă în prezent.

Ulf Brunnbauer, directorul Institutului Leibniz pentru Studii Est și Sud-Est Europene, din Regensburg, Germania, a declarat pentru Foreign Policy, într-un e-mail, că gândirea creativă este binevenită și că are sens să se conceapă rampe de acces pentru ambele părți: „Așadar, un compromis care lasă o oarecare ambiguitate pentru moment pare mai bun decât un război fără sfârșit. Chiar dacă problemele economice ale Rusiei se agravează, aceasta nu pare să rămână fără obuze, rachete și oameni - cel puțin nu la fel de repede ca Ucraina. Compromisul [propus de Joseph] ar împiedica cel puțin Rusia să preia teritorii pe care Ucraina va fi în cele din urmă obligată să le părăsească. Așa că poate ar putea fi vândut ucrainenilor.”

Brunnbauer a subliniat însă că Serbia a fost obligată să accepte Rezoluția 1244. „Nu avea mijloacele militare necesare pentru a lupta împotriva pierderii efective a controlului asupra Kosovo”, a argumentat el. Dimpotrivă, Rusia nu se află sub o astfel de presiune. „UNMIK [Misiunea Administrativă Interimară a ONU în Kosovo] a fost acceptată de kosovari”, a spus el, „pentru că au simțit că, în cele din urmă, ei vor conduce totul”.

Iar Rusia, a subliniat el – așa cum va face orice ucrainean – nu a negociat niciodată cu bună-credință până acum, încălcând acordurile unul după altul. „Așadar, fezabilitatea acestei propuneri ar depinde de prezența unei forțe militare credibile care să descurajeze Rusia”, a spus Brunnbauer. „Nu văd cu adevărat asta.”

Ca mulți simpatizanți ai cauzei ucrainene, Brunnbauer propune să se pună mai multă presiune asupra Rusiei și să se trimită mai multe arme ucrainenilor pentru a încerca să înghețe linia frontului acolo unde se află – și să nu fie nevoiți să renunțe la Donbasul vestic sau la alte teritorii.

Referendumurile propuse, a susținut Peter Harris, politolog la Universitatea de Stat din Colorado, sunt un eșec. Niciuna dintre părți nu dorește ca problema teritorială să fie decisă printr-un plebiscit, a explicat el: „Pentru Ucraina, ar fi o concesie că acestea sunt teritorii disputate - și că Rusia are o revendicare [legitimă] asupra lor.” Practic, dacă Ucraina ar fi de acord cu acest lucru, ar fi de acord cu un proces legal prin care cuceririle ilegale ale teritoriilor sale estice pot fi legalizate. Din perspectiva Ucrainei, a afirmat el, nu există nicio îndoială cu privire la suveranitate: „O chestiune amânată este totuși o chestiune - iar Ucraina nu vrea să recunoască faptul că există o chestiune.”

În plus, condițiile de la fața locului invalidează orice fel de plebiscit, a argumentat Harris. „Ucraina nu ar avea încredere într-un astfel de proces, pentru că atât de mulți dintre cetățenii săi au fugit sau au fost expulzați, așa că... cum ar putea vota?”

Dependența Ucrainei de SUA

Rusia a adus coloniști pro-Moscova, subminând și mai mult legitimitatea unui vot popular privind suveranitatea, a spus Harris. De asemenea, este important, a scris el, că Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și, prin urmare, orice proces desfășurat sub auspiciile ONU ar oferi Rusiei un avantaj.

John Feffer de la Institutul pentru Studii Politice, un think tank american, într-un răspuns pentru Foreign Policy, a considerat un astfel de plan de pace mai atractiv pentru Ucraina, pentru că avantajează partea mai slabă.

„Zelenski a vorbit despre reîncorporarea Donbasului prin mijloace non-militare. Dar nu văd modelul Kosovo atrăgător pentru Putin în acest moment”, a scris el. „Rusia a încorporat deja cele patru regiuni în Rusia - Donbasul plus Herson și Zaporojie. Cu alte cuvinte, Rusia a decis deja chestiunea suveranității”, în ceea ce o privește.

Orice observator rațional va admite că un astfel de acord oferă Moscovei o legitimitate care subminează dreptul internațional și noțiunile fundamentale de justiție. Însă Ucraina, după lupta sa curajoasă împotriva Rusiei lui Putin, are șanse de supraviețuire doar dacă Statele Unite rămân de partea ei, furnizându-i informații și arme și aplicând sancțiuni.

Cea mai bună variantă pentru Ucraina ar putea fi să încheie exact un astfel de acord - și apoi să-l lase să eșueze din cauza Rusiei. Cel puțin asta ar demonstra administrației Trump ceea ce majoritatea celorlalți observatori știu deja: Rusia este în acest război pentru a cuceri întreaga Ucraină, pentru că nu poate tolera un sistem politic mai atractiv decât al său, la granițele sale. Obținerea unei astfel de certitudini ar putea fi o opțiune pe care Ucraina nu și poate permite să o excludă.

