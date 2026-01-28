Mii de bucureșteni nu vor avea apă caldă și căldură în zilele următoare. Sunt, în cea mai mare parte, cei care au fost afectați încă de la începutul anului de avaria de la CET Sud.

Termoenergetica anunță lucrări tehnice la la aceeași electrocentrală. Cele mai multe locuințe care nu vor primi agent termic sau care îl primesc la temperaturi scăzute sunt în sectoarele 2, 3 și 4.

Potrivit companiei de termoficare, lucrările ar urma să dureze până pe 31 ianuarie. Bucureștenii sunt sfătuiți să monitorizeze aplicația TermoAlert pentru a afla în timp real situația termoficării.

Locuitorii din Capitală reclamă că sunt puși să plătească apa caldă și căldura pe care nu le-au avut în ultima lună. Un bucureştean a depus deja plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica pentru fals în declaraţii şi abuz în serviciu, deoarece livrează apă rece în loc de caldă.

Aproximativ 250 de blocuri nu au apă caldă și căldură și în jur de 530 de imobile în care agentul termic nu este livrat la parametri normali.

Un bucureștean din Vitan a depus plângere penală

În urma avariilor în lanț, cetățenii au început să ia atitudine. Un bucureștean din cartierul Vitan a depus o plângere împotriva conducerii Termoenergetica pentru că primește apă rece în loc de caldă. El povestește că trebuie să țină apa pornită în jur de 20-30 de minute pentru a primi apă caldă iar doar într-o lună a consumat în jur de 20 de metri cubi de apă caldă. Acesta spune că mai puțin de jumătate ar fi fost cu adevărat la temperatura normală.

Prin urmare, el cere acum o reducere de aproximativ 50-60% în ceea ce privește factura pe luna respectivă. Mai mult, acesta a inițiat și o petiție în care propune oamenilor să nu-și achite aceste facturi în luna ianuarie către Termoenergetica și a strâns deja mii de semnături.

Compania între timp a postat pe Facebook un anunț în care spune că cetățenii plătesc doar apa caldă și căldura de care beneficiază. În, în paralel, experții din energie spun că cei care se consideră nedreptățiți pot primi o recalculare a facturii, despăgubiri sau penalități dacă nu se respectă contractul cu furnizorul.

Contractul cu Termoenergetica precizează că apa caldă trebuie furnizată la aproximativ 50-60 de grade Celsius iar presiunea și debitul trebuie mereu asigurate la parametrii normali.

Editor : A.C.