Alegeri locale 2020 | Culisele maratonului Digi24

Ediţie maraton la Digi24 în ziua alegerilor locale. Jurnaliştii Digi24 au fost alături de dumneavoastră încă de la prima oră a dimineţii şi v-au tinut la curent cu informaţiile principale ale zilei până târziu în noapte. Am adus în prim-plan, pe micul ecran, datele care pregătesc tabloul următorilor patru ani. Am fost în mijlocul evenimentelor în ziua în care românii au ales administratorii banului public și managerii oraşelor, comunelor, satelor în care locuiesc. La Digi24, informaţia înseamnă putere! Iată ceea ce n-ați văzut ieri din desfășurarea evenimentelor.

Cu 24 de ore înainte de emisia maraton pentru Alegerile locale 2020.



Anca Dumitrescu - jurnalist Digi24: Bună dimineața și bine v-am găsit! Românii sunt chemați astăzi la urme să-i aleagă pe cei în mâinile cărora vor sta pentru următorii 4 ani destinele orașului în care trăiesc.



Ana-Maria Tuică - jurnalist Digi24: După ce am fost pe teren toată dimineața și am luat pulsul evenimentelor chiar de la secțiile de votare, am revenit la redacția Digi24. De fapt, la studiouri. Acolo are loc emisia pe care dumneavoastră o vedeți la tv. Este ora 12.45 minute, asta înseamnă că în emisie este Adrian Cojocaru, însă se pregăteste să termine și vom sta de vorba cu el să vedem dacă mai poate după atâtea ore de emisie. Urmează Cătălin Nunu, haideți sa vedem atmosfera din platou.

Anca Dumitrescu - jurnalist Digi24: Ai 6 minute până la fix, timp în care ce faci?

Adrian Cojocaru - jurnalist Digi24: Mă pregătesc pentru următorul jurnal, mai avem o oră din acest tronson. Lucrurile sunt În timp real Și la Digi24 și pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Trebuie să pregătim repede intro-urile, ultimele mișcări de scenă - întoarce-te către stânga, întoarce-te către dreapta.

Anca Dumitrescu - jurnalist Digi24: Și eu nu te las.

Adrian Cojocaru - jurnalist Digi24: Și tu nu mă lași să îmi văd de treabă, dar e foarte bine pentru că până la urma e un efort de echipă.

Adrian Cojocaru - jurnalist Digi24: Marcăm din păcate și un record negativ 535 de bolnavi de coronavirus sunt internați acum la terapie intensivă. urmărim în continuare la Digi24 și acest aspect foarte important al epidemiei de coronavirus. Carla Tănasie urmărește în continuare cifrele. Carla, te rog.

Carla Tănasie - jurnalist Digi 24: Ce este de observat în bilanțul de astăzi este că suntem în a 5-a zi în care numărul cazurilor care se pozitivează în 24 de ore este în scădere, am scăzut chiar sub 1.500.

Florin Negruţiu - jurnalist Digi24: Da, am votat. Cu gândul că prezența în București se va duce la 40%. Am stat la coadă, am fost la secția de vot, am stat 20 de minute, erau oameni de toate vârstele, oameni cu copii, dar dacă îți lași votul pe a doua parte a zilei s-ar putea să se aglomereze și cozile să fie din ce în ce mai mari.

Adrian Cojocaru: Păstrăm și distanța socială.

Cătălin Nunu mai are chef de vorbă după 4 ore?

Adrian Cojocaru: Trec repede, crede-mă! O să vezi!

Ana: Ai fost la vot? Că Adi merge acum.

Cătălin: Ai fost.

Adi: Merg si eu!

Cătălin și Adrian: Bine, Adi! Ciao, pa!

Ana-Maria Tuică - jurnalist Digi24: Și pentru că puțin mai devreme v-am arătat atmosfera dintr-un platou de tv, ați observat că acolo este puțin mai liniște, haideți să vedeți ce nervi întinși sunt în regia de emisie. Este locul în care producătorul, împreună cu regizorul și cu alți oameni coordonează toate echipele aflate în teren și vă asigur că este o muncă de zeci de oameni. Haideți să vedem!

În spatele unui jurnal sunt zeci de oameni care se asigură că informația redată este cea corectă.

Teodora Tompea - jurnalist Digi 24: E o presiune pe care, de obicei, noi jurnaliștii o resimțim la fiecare tur de alegeri. E o miză foarte importantă de care trebuie să ținem cont și sunt și primele alegeri în plină pandemie. Este o adrenalină aparte, astfel încât din acest motiv este mult mai, chiar emoționant să facem asta.

20 de ore de emisie live și câteva sute de ore de pregătiri. Am transmis din redacție, de pe teren și din studio, alături de invitații noștri. Am aflat ce așteptări aveți de la primari, președinți de consilii județene și consilieri. I-am urmărit pe candidați, am fost și în secțiile de votare.