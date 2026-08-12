Aparatele care consumă curent chiar și atunci când sunt oprite. Dispozitivele folosite zilnic care pot încărca factura

Televizorul oprit din telecomandă, consola lăsată în modul de repaus sau imprimanta conectată permanent la priză continuă să utilizeze energie, deși nu mai îndeplinesc funcția principală. Consumul individual poate părea redus, însă funcționarea neîntreruptă și numărul mare de echipamente dintr-o locuință transformă aceste pierderi într-un cost care se acumulează pe parcursul întregului an.

Reducerea facturii nu presupune deconectarea tuturor echipamentelor din locuință, ci evaluarea modului în care este utilizat fiecare dintre ele. Diferența este făcută de aparatele care rămân alimentate multe ore fără un motiv practic, mai ales în timpul nopții sau în perioadele în care locuința este goală.

Ce înseamnă consumul de energie în modul standby

Potrivit Departamentului pentru Energie al Statelor Unite (Energy.gov), un aparat nu încetează întotdeauna să folosească electricitate în momentul în care este oprit de la buton sau din telecomandă. Dacă rămâne conectat la rețeaua electrică, poate alimenta în continuare ceasul, afișajul, senzorii, receptorul pentru telecomandă sau componentele care îi permit să mențină conexiunea la internet.

Consumul în standby reprezintă energia utilizată de un aparat atunci când rămâne conectat la priză, dar nu își îndeplinește funcția principală. Valoarea este măsurată în condiții standardizate, stabilite prin standardul internațional IEC 62301. Fenomenul este cunoscut și sub denumirea de „consum fantomă” (Phantom Load / Vampire Draw), deoarece apare atunci când echipamentul nu își mai îndeplinește funcția principală, dar continuă să fie alimentat.

Agenția Internațională a Energiei (IEA) arată că electricitatea consumată în standby alimentează funcții precum pornirea din telecomandă, detectarea conexiunii la rețea și afișajele digitale.

Privit separat, necesarul fiecărui aparat poate părea redus. Valoarea acumulată devine însă relevantă atunci când mai multe echipamente rămân în priză permanent. Consumul rezidual nu este identic pentru toate echipamentele, ci depinde de model, vechime, setările activate și funcțiile care rămân disponibile. Dispozitivele conectate la internet pot utiliza mai multă energie decât cele aflate într-un regim pasiv simplu, deoarece trebuie să poată primi permanent un semnal.

Din acest motiv, nu poate fi alcătuit un clasament universal, valabil pentru orice locuință, iar valoarea exactă trebuie verificată în documentația tehnică sau măsurată cu un wattmetru (un aparat care măsoară puterea electrică utilizată de un dispozitiv, exprimată în wați).

Aparate care consumă curent chiar și atunci când sunt oprite din telecomandă

Routerele și echipamentele pentru televiziune funcționează aproape permanent

Routerele, modemurile, receptoarele de cablu sau satelit și dispozitivele media se numără printre echipamentele care pot acumula un consum de energie important atunci când nu sunt utilizate direct. Acestea rămân active pentru a păstra conexiunea, a primi date, a descărca actualizări ori a înregistra automat programe.

O analiză publicată de autoritățile britanice arată că modemurile și routerele au avut unul dintre cele mai ridicate niveluri de consum permanent în categoria produselor IT monitorizate. Spre deosebire de un televizor modern, care poate coborî la o putere foarte mică în repaus, echipamentul de rețea trebuie să mențină continuu anumite funcții.

Decuplarea routerului nu este recomandată în intervalele în care de acesta depind telefonia, sistemele de securitate, aparatura medicală, camerele de supraveghere sau alte dispozitive inteligente. Dacă niciun serviciu esențial nu utilizează conexiunea, oprirea poate fi luată în calcul în timpul absențelor îndelungate, cu respectarea indicațiilor furnizorului.

Televizoarele inteligente consumă energie și după oprirea din telecomandă

Un televizor oprit din telecomandă intră, de regulă, în standby. Receptorul pentru comenzi, funcțiile de pornire rapidă, conectarea la rețea și verificarea actualizărilor pot rămâne disponibile în fundal. Modelele noi au, în general, un consum pasiv mai mic decât generațiile vechi, ca urmare a standardelor de eficiență introduse în ultimii ani.

Totuși, valoarea poate fi mai ridicată dacă sunt activate funcții precum pornirea prin Wi-Fi, controlul vocal, conectarea permanentă la platformele inteligente sau modul de inițializare rapidă. Unele televizoare, în special cele care folosesc anumite tipuri de panouri, pot efectua după oprire cicluri automate de întreținere. Prin urmare, scoaterea imediată din priză nu este indicată fără consultarea manualului producătorului.

Calculatoarele, monitoarele și imprimantele pot genera pierderi cumulate

Un calculator lăsat în modul „sleep” consumă mai puțin decât în timpul funcționării, dar nu este complet oprit. Memoria și anumite componente continuă să fie alimentate pentru ca sistemul să poată reveni rapid la starea anterioară. Monitoarele, boxele, unitățile externe și celelalte periferice conectate măresc necesarul total.

Imprimantele multifuncționale pot rămâne, la rândul lor, pregătite să primească documente prin Wi-Fi, să ruleze operațiuni de întreținere sau să pornească la distanță. Într-un spațiu în care mai multe echipamente de birou sunt alimentate permanent, suma pierderilor individuale devine mai relevantă decât consumul unui singur produs. Oprirea completă este justificată în perioadele lungi de inactivitate, însă trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

Aparatele de cafea și electrocasnicele cu afișaj rămân alimentate

Espressoarele automate și aparatele de cafea cu funcții programabile folosesc electricitate pentru ceas, panoul de comandă, memoria setărilor și pornirea la ora stabilită. Unele modele pot păstra temporar anumite componente încălzite, dacă funcția nu a fost dezactivată.

Cuptoarele cu microunde, cuptoarele electrice, mașinile de spălat și uscătoarele dotate cu ecrane sau conexiune Wi-Fi pot avea, de asemenea, un consum redus în afara ciclurilor de lucru. Fiecare aparat utilizează, în mod obișnuit, puțină energie în această stare, dar efectul se multiplică atunci când toate rămân conectate zi și noapte.

Noile norme europene limitează pierderile produse de o gamă extinsă de electrocasnice și echipamente de birou. Potrivit Comisiei Europene, cerințele revizuite privind modurile oprit, standby și standby în rețea se aplică din 9 mai 2025.

Încărcătoarele rămase în priză nu sunt, de regulă, cei mai mari consumatori

Un încărcător conectat fără telefon poate folosi o cantitate foarte mică de electricitate, însă valoarea diferă în funcție de vechime, calitatea sursei și tehnologia utilizată. Adaptoarele moderne și conforme cu standardele actuale înregistrează, în general, pierderi reduse atunci când nu alimentează un dispozitiv. Acestea nu se află, de obicei, în fruntea consumatorilor din standby, contrar unei impresii răspândite.

Scoaterea lor din priză rămâne totuși o măsură rezonabilă în timpul absențelor, mai ales dacă sunt deteriorate, se încălzesc neobișnuit ori provin din surse nesigure. Intervenția reduce o pierdere inutilă și elimină alimentarea permanentă a adaptorului.

Consolele de jocuri pot rămâne active în fundal

Consolele moderne au mai multe moduri de oprire, iar diferența dintre ele influențează direct consumul. În regimul de repaus, aparatul se poate conecta la internet, poate descărca jocuri și face actualizări, poate încărca accesoriile sau poate porni rapid la comandă.

Aceste funcții oferă confort, dar înseamnă că dispozitivul nu este oprit complet. Consumul poate crește dacă sunt activate pornirea instantanee, actualizările automate și alimentarea porturilor USB. Atunci când consola nu va fi folosită mai multe zile, selectarea modului cu cel mai redus necesar de energie poate limita pierderile fără a impune neapărat scoaterea cablului din priză.

Câtă energie poate consuma un aparat lăsat permanent în repaus

Consumul anual poate fi estimat prin înmulțirea puterii aparatului, exprimată în wați, cu numărul orelor petrecute în standby, iar rezultatul se împarte la 1.000 pentru a fi transformat în kilowați-oră. Un echipament care utilizează constant 5 wați ajunge la aproximativ 43,8 kWh într-un an, dacă rămâne alimentat permanent. La o putere de 10 wați, consumul anual urcă la 87,6 kWh.

(Exemplul teoretic de calcul: Un an obișnuit înseamnă 8.760 de ore (365 de zile x 24 ore/zi) de funcționare continuă pentru un echipament lăsat permanent în priză. Dispozitive de mică putere (5 Wați) - un decodor TV, un router de internet sau un aparat de cafea mai vechi aflat în repaus consumă continuu 0,005 kW. Înmulțit cu cele 8.760 de ore dintr-un an, rezultatul este de 43,8 kWh.)

Costul estimativ se obține prin înmulțirea consumului anual cu prețul final facturat pentru un kilowatt-oră. Valoarea poate varia în funcție de contractul de furnizare, tariful aplicat și componentele facturii, astfel că o estimare fixă în lei nu este valabilă pentru toate gospodăriile.

Cum poate fi redus consumul fără afectarea aparatelor

Produsele care nu au nevoie de funcționare continuă pot fi oprite de la întrerupătorul prizei sau conectate la un prelungitor prevăzut cu buton. O astfel de soluție este utilă în cazul ansamblurilor formate din televizor, consolă, boxe și alte accesorii, deoarece întrerupe simultan alimentarea mai multor dispozitive.

Setările de economisire, oprirea automată și dezactivarea pornirii rapide pot reduce necesarul fără deconectarea fizică. Organizația britanică Energy Saving Trust recomandă scoaterea aparatelor din standby atunci când acest lucru poate fi făcut fără pierderea programării sau afectarea funcționării. Frigiderul, congelatorul, sistemele de alarmă, echipamentele medicale și cele care susțin servicii esențiale nu trebuie oprite pentru a elimina consumul permanent.

Înaintea deconectării unui dispozitiv inteligent ori a unui aparat care efectuează automat operațiuni de întreținere, este necesară verificarea manualului tehnic. Nu toate dispozitivele aflate în standby consumă aceeași cantitate de electricitate, iar un produs nou, fabricat conform cerințelor europene actuale, poate avea pierderi mult mai mici decât unul vechi. Eticheta energetică, documentația tehnică și informațiile despre modurile de funcționare permit o comparație corectă înainte de cumpărare.

Editor : C.S.