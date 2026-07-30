Comandamentul Energetic, convocat din nou din cauza debitului scăzut al Dunării. Ce decizie s-a luat pentru Unitatea 2 de la Cernavodă

Comandamentul Energetic s-a reunit joi, pentru a doua oară în această săptămână, pe fondul debitului scăzut al Dunării și al creșterii consumului de energie. În urma evaluării situației, autoritățile au decis ca Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă să rămână în funcțiune atât timp cât condițiile de siguranță o permit și au dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor nu va fi afectată.

„Joi, 30 iulie, a avut loc, la solicitarea premierului şi ministrului interimar al energiei Ilie Bolojan, cea de-a doua şedinţă din această săptămână a Comandamentului Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, coordonată de secretarul de stat Cristian Buşoi. În urma evaluării condiţiilor hidrologice şi a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă, Unitatea 2 îşi va continua funcţionarea şi va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional atât timp cât evoluţia debitului Dunării va permite operarea în condiţii de siguranţă”, anunţă, joi seară, Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, deşi faţă de ziua de luni situaţia energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluţiile necesare, iar Sistemul Energetic Naţional este stabil şi echilibrat.

„Toate capacităţile de producţie sunt disponibile, inclusiv cele pe bază de cărbune, şi pot fi utilizate în funcţie de necesităţile sistemului”, precizează oficialii ministerului. Potrivit acestora, în perioada următoare, prognozele indică o creştere a gradului de solicitare a SEN, în special la vârful de consum de seară.

Pentru seara de joi, 30 iulie, este prognozat un consum de aproximativ 7.200 MW. Pentru săptămâna viitoare, pe măsură ce valul de caniculă se instalează în România, consumul la vârf ar putea creşte treptat până la aproximativ 7.800 MW.

„Importul maxim estimat în acest scenariu este situat mult sub capacităţile de interconectare disponibile ale României. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici şi a companiilor nu va fi afectată. Nici preţul energiei electrice furnizate consumatorilor casnici nu se va modifica, acesta rămânând cel prevăzut în contractele în vigoare”, dau asigurări reprezentanţii Ministerului Energiei.

Potrivit acestora, în intervalele de zi, pe fondul producţiei ridicate de energie din surse regenerabile, România înregistrează volume importante de export. Acest profil evidenţiază necesitatea echilibrării producţiei şi consumului între intervalele diurne şi vârful de seară.

„În acest sens, va fi iniţiat un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea modalităţilor prin care aceştia îşi pot ajusta şi decala programele de producţie, astfel încât să reducă consumul în orele de vârf. Coordonarea va contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului şi la asigurarea cu prioritate a necesarului pentru consumatorii casnici şi serviciile esenţiale”, se mai arată în comunicatul de presă.

ANRE accelerează licențierea noilor capacități energetice

În paralel, procesul de licenţiere a noilor capacităţi de producţie continuă într-un ritm accelerat. Preşedintele ANRE, George Niculescu, a informat că Autoritatea a organizat în această săptămână două şedinţe ale Comitetului de reglementare. În şedinţa de marţi au fost licenţiate proiecte cu o capacitate cumulată de peste 325 MW, iar în şedinţa de joi au fost licenţiate capacităţi suplimentare de 65 MW.

În plus, începând cu 1 august, în Sistemul Energetic Naţional vor intra noi capacităţi fotovoltaice de producţie a energiei electrice, însumând aproape 300 MW, care vor contribui la acoperirea consumului naţional.

„Sistemul Energetic Naţional este echilibrat şi funcţionează în condiţii optime. Instituţiile şi operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluţia condiţiilor hidrologice şi sunt pregătiţi să aplice toate măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii alimentării şi a funcţionării în siguranţă a sistemului”, se mai arată în comunicatul de presă.

La şedinţa Comandamentului Energetic au participat şi reprezentanţii Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale (OPCOM) S.A. şi ai Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Unitatea 2 de la Cernavodă ar fi trebuit închisă joi, dar evaluările specialiştilor au stabilit că poate funcţiona în continuare. Hidrologii au transmis că debitul Dunării este de trei ori mai mic decât media acestei perioade, iar tendinţa de scădere se prelungeşte şi săptămâna viitoare.

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Editor : M.I.