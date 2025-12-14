Live TV

Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China

Data publicării:
nasterea lui isus, betleem, steaua din betleem, craciun
Foto: Profimedia

Astronomii au dezbătut adevărul din spatele Stelei din Betleem timp de secole. Acum, un om de știință de la NASA susține că a prezentat prima teorie cu baze științifice capabilă să explice mișcarea ciudată a acelei lumini pe cer, așa cum este descrisă în Biblie, scrie The Times.

Răspunsul, sugerează cercetătorul NASA, ar putea implica o cometă care a fost foarte aproape să se prăbușească pe Pământ cu puțin peste 2.000 de ani în urmă.

În Evanghelia după Matei, steaua care îi conduce pe magi la pruncul Iisus apare pentru prima dată „în est”. Apoi „merge înaintea” lor în scurta lor călătorie de la Ierusalim la Betleem, înainte de a „sta deasupra” locului în care s-a născut Iisus.

În mod obișnuit, obiectele astronomice nu plutesc deasupra orașelelor. Acest lucru i-a determinat pe mulți să declare steaua fie un miracol, fie o metaforă.

Mark Matney, un om de știință angajat la NASA, sugerează o teorie alternativă în Journal of the British Astronomical Association. El revine asupra unui vechi „suspect”: un obiect înregistrat de astronomii chinezi în anul 5 î.Hr.

Vechiul registru al curții imperiale chineze, păstrat din motive astrologice, menționează o cometă strălucitoare vizibilă timp de mai mult de 70 de zile începând din primăvara acelui an. Istoricii situează de obicei nașterea lui Iisus undeva între 6 î.Hr. și 5 î.Hr., deoarece Irod cel Mare, care era încă în viață în timpul vizitei magilor, a murit nu mai devreme de sfârșitul anului 5 î.Hr.

Contribuția lui Matney constă în utilizarea unei tehnici noi pentru a analiza modul în care această cometă s-ar fi putut mișca pe cer, privită de la sol. După ce a modelat o serie de orbite posibile, în concordanță cu observațiile chineze, el a identificat un set de traiectorii care ar fi adus-o suficient de aproape de Pământ încât, timp de câteva ore, mișcarea sa spre est ar fi anulat aproape complet efectul rotației Pământului.

Astăzi, inginerii care proiectează și lucrează sateliți cunosc acest fenomen sub numele de „mișcare geosincronă temporară”. Pentru observatorii de la sol, cometa ar fi putut părea că se oprește pe cer, aproape deasupra capului, înainte de a-și relua traiectoria.

Pentru o reconstituire a trecerii obiectului, acest lucru s-ar fi întâmplat într-o dimineață de iunie din anul 5 î.Hr. Văzută din Iudeea, poziția cometei ar fi fost aliniată cu drumul de la Ierusalim la Betleem, în timp ce se urca mai sus pe cer. Călătorii care se îndreptau spre sud, spre Betleem, ar fi putut să o vadă „mergând înaintea” lor, apoi rămânând deasupra lor când au ajuns.

„Acesta este primul candidat astronomic pentru Steaua din Betleem identificat vreodată care ar fi putut avea o mișcare aparentă corespunzătoare descrierii din Matei, unde Steaua «a mers înaintea» magilor în călătoria lor spre Betleem până când «s-a oprit» deasupra locului unde se afla copilul Iisus”, scrie Matney în studiul său.

Cometa ar fi trebuit să treacă extrem de aproape, conform standardelor astronomice: între 380.000 și 400.000 km de Pământ, sau aproximativ distanța până la Lună. În lucrarea sa, Matney citează exemplul cometei Siding Spring, care a trecut la 141.000 km de Marte în 2014 — o treime din distanța dintre Lună și Pământ. „Deși rare, astfel de apropieri sunt posibile”, scrie el.

O cometă vizibilă timp de luni de zile s-ar potrivi cu indiciile lui Matei că „steaua” fusese văzută de ceva timp.

Mai mult, cometele erau considerate a avea o semnificație în lumea antică. În astrologia greco-romană și orientală, ele erau interpretate ca vestitori ai schimbării de regim, ai nașterilor regale și ai intervenției divine. Pentru o echipă de astrologi de elită, o cometă vizibilă ar fi putut inspira cu ușurință o excursie.

Desigur, nimic din toate acestea nu rezolvă definitiv misterul. Au fost făcute cel puțin 400 de încercări științifice de a descoperi adevărul din spatele stelei și există explicații concurente. Johannes Kepler, astronomul și matematicianul german din secolul al XVII-lea, a favorizat o conjuncție a lui Jupiter și Saturn în 7 î.Hr.

Alții au sugerat o supernovă, o stea explozivă care ar fi apărut brusc. Mulți, însă, rămân mulțumiți să o considere un miracol sau un mit.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
5
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bruxelles
Scena Nașterii Domnului fără chipuri, expusă în Piața Mare din Bruxelles, provoacă un val de furie: „Este o inepţie şi o insultă”
planeta marte
„Minifulgere” pe Marte. Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice, asociate cu „diavoli de praf”
cometa atlas
NASA a publicat imagini cu misterioasa cometă 3I/ATLAS. Oamenii de știință dezmint zvonurile că ar fi altceva
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin,
NASA a lansat o misiune pe Marte, cu o rachetă New Glenn a companiei lui Jeff Bezos
racheta new glenn pregatita de lansare
O nouă amânare a lansării rachetei New Glenn a lui Jeff Bezos
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina...
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de...
drona
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu...
Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus...
Ultimele știri
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Limită pentru plățile cash în România. Decizia UE intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție