Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China

Astronomii au dezbătut adevărul din spatele Stelei din Betleem timp de secole. Acum, un om de știință de la NASA susține că a prezentat prima teorie cu baze științifice capabilă să explice mișcarea ciudată a acelei lumini pe cer, așa cum este descrisă în Biblie, scrie The Times.

Răspunsul, sugerează cercetătorul NASA, ar putea implica o cometă care a fost foarte aproape să se prăbușească pe Pământ cu puțin peste 2.000 de ani în urmă.

În Evanghelia după Matei, steaua care îi conduce pe magi la pruncul Iisus apare pentru prima dată „în est”. Apoi „merge înaintea” lor în scurta lor călătorie de la Ierusalim la Betleem, înainte de a „sta deasupra” locului în care s-a născut Iisus.

În mod obișnuit, obiectele astronomice nu plutesc deasupra orașelelor. Acest lucru i-a determinat pe mulți să declare steaua fie un miracol, fie o metaforă.

Mark Matney, un om de știință angajat la NASA, sugerează o teorie alternativă în Journal of the British Astronomical Association. El revine asupra unui vechi „suspect”: un obiect înregistrat de astronomii chinezi în anul 5 î.Hr.

Vechiul registru al curții imperiale chineze, păstrat din motive astrologice, menționează o cometă strălucitoare vizibilă timp de mai mult de 70 de zile începând din primăvara acelui an. Istoricii situează de obicei nașterea lui Iisus undeva între 6 î.Hr. și 5 î.Hr., deoarece Irod cel Mare, care era încă în viață în timpul vizitei magilor, a murit nu mai devreme de sfârșitul anului 5 î.Hr.

Contribuția lui Matney constă în utilizarea unei tehnici noi pentru a analiza modul în care această cometă s-ar fi putut mișca pe cer, privită de la sol. După ce a modelat o serie de orbite posibile, în concordanță cu observațiile chineze, el a identificat un set de traiectorii care ar fi adus-o suficient de aproape de Pământ încât, timp de câteva ore, mișcarea sa spre est ar fi anulat aproape complet efectul rotației Pământului.

Astăzi, inginerii care proiectează și lucrează sateliți cunosc acest fenomen sub numele de „mișcare geosincronă temporară”. Pentru observatorii de la sol, cometa ar fi putut părea că se oprește pe cer, aproape deasupra capului, înainte de a-și relua traiectoria.

Pentru o reconstituire a trecerii obiectului, acest lucru s-ar fi întâmplat într-o dimineață de iunie din anul 5 î.Hr. Văzută din Iudeea, poziția cometei ar fi fost aliniată cu drumul de la Ierusalim la Betleem, în timp ce se urca mai sus pe cer. Călătorii care se îndreptau spre sud, spre Betleem, ar fi putut să o vadă „mergând înaintea” lor, apoi rămânând deasupra lor când au ajuns.

„Acesta este primul candidat astronomic pentru Steaua din Betleem identificat vreodată care ar fi putut avea o mișcare aparentă corespunzătoare descrierii din Matei, unde Steaua «a mers înaintea» magilor în călătoria lor spre Betleem până când «s-a oprit» deasupra locului unde se afla copilul Iisus”, scrie Matney în studiul său.

Cometa ar fi trebuit să treacă extrem de aproape, conform standardelor astronomice: între 380.000 și 400.000 km de Pământ, sau aproximativ distanța până la Lună. În lucrarea sa, Matney citează exemplul cometei Siding Spring, care a trecut la 141.000 km de Marte în 2014 — o treime din distanța dintre Lună și Pământ. „Deși rare, astfel de apropieri sunt posibile”, scrie el.

O cometă vizibilă timp de luni de zile s-ar potrivi cu indiciile lui Matei că „steaua” fusese văzută de ceva timp.

Mai mult, cometele erau considerate a avea o semnificație în lumea antică. În astrologia greco-romană și orientală, ele erau interpretate ca vestitori ai schimbării de regim, ai nașterilor regale și ai intervenției divine. Pentru o echipă de astrologi de elită, o cometă vizibilă ar fi putut inspira cu ușurință o excursie.

Desigur, nimic din toate acestea nu rezolvă definitiv misterul. Au fost făcute cel puțin 400 de încercări științifice de a descoperi adevărul din spatele stelei și există explicații concurente. Johannes Kepler, astronomul și matematicianul german din secolul al XVII-lea, a favorizat o conjuncție a lui Jupiter și Saturn în 7 î.Hr.

Alții au sugerat o supernovă, o stea explozivă care ar fi apărut brusc. Mulți, însă, rămân mulțumiți să o considere un miracol sau un mit.

Editor : B.E.