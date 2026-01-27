Live TV

Cursa pentru prima centrală nucleară pe Lună: Rusia anunță că va lansa trei module până în 2035. Planul ambițios al NASA

Data publicării:
luna
Foto: GettyImages

Rusia intenţionează să lanseze trei module pentru a construi o centrală nucleară pe Lună între 2033 şi 2035, a anunțat marţi presa rusă. La rândul său, NASA anunța recent că va amplasa un reactor nuclear pe lună până în 2030.

Vasili Marfin, directorul general al Asociaţiei Ştiinţifice şi de Producţie S.A. Lavochkin, a declarat că viitorul complex spaţial al Centralei Electrice Lunare este proiectat pentru a asigura aselenizări line, extrem de precise şi totodată sigure într-o regiune subpolară de pe Lună, pentru a efectua cercetări de contact, pentru a selecta şi studia viitoarele locuri de asolizare şi pentru a desfăşura primele module ale unui viitor poligon de testare lunar, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citată de Agerpres.

Acelaşi oficial rus a declarat că o staţie de încărcare şi distribuţie a energiei, un rover lunar şi o unitate de energie nucleară vor fi lansate în perioada 2033-2035 pentru a sprijini construcţia infrastructurii energetice lunare.

Asociaţia Ştiinţifică şi de Producţie S.A. Lavochkin este una dintre principalele companii aerospaţiale din Rusia, specializată în dezvoltarea de sisteme spaţiale automate.

Planuri ambițioase are și NASA. Agenția spațială americană și Departamentul pentru Energie al SUA au anunțat că vor să amplaseze un reactor nuclear pe Lună până în 2030. Acesta va folosi fisiunea nucleară pentru a alimenta viitoarea misiune Artemis a agenției spațiale și viitoarele misiuni pe Marte.

Fostul administrator interimar al NASA Sean Duffy a insistat pentru accelerarea calendarului pentru reactorul nuclear vara trecută - după ce China și Rusia au anunțat un plan de a construi un reactor nuclear pentru o bază lunară până în 2035.

„Prima țară care face acest lucru ar putea declara o zonă de «interdicție», ceea ce ar împiedica semnificativ Statele Unite să stabilească o prezență planificată a misiunii Artemis, dacă nu va fi acolo prima”, a avertizat Duffy.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
4
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
5
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrolier
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania
Security dialog Xiangshan Forum
China vrea legături mai strânse cu Rusia „pentru a aduce o energie pozitivă securităţii mondiale”
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Rusia „riscă o catastrofă nucleară” prin repornirea unui reactor al centralei Zaporojie: „Ar putea afecta întregul continent”
Xi Jinping și Vladimir Putin
Cum profită China de situația Rusiei: O aprovizionează cu ce-i trebuie, la profituri uriașe. Următorul pas, dependența politică
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Maia Sandu: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025”
Recomandările redacţiei
accident tm
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți...
Claudiu Manda
Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după...
radu miruta
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA...
CNA dezinformari retele socializare
Comisia Europeană: Franţa are dreptul să interzică reţelele de...
Ultimele știri
Primul mesaj al Melaniei Trump după protestele violente din Minneapolis, soldate cu doi civili morți
Acuzații șocante împotriva lui Elon Musk într-un documentar Sky: „Sunt convins că l-a cumpărat pe Trump”
Fost premier spaniol, despre Trump: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
TikToker-ul care l-a amenințat pe Ilie Bolojan cu moartea scapă de închisoare după ce Parchetul a ratat...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Meciul echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, se vede în premieră în România! Cine îl transmite. Exclusiv
Adevărul
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
UEFA a spus "NU"! Decizia luată după accidentul în care șapte fani ai lui PAOK au murit în România
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Newsweek
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensiile 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță”
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...