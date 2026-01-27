Cursa pentru prima centrală nucleară pe Lună: Rusia anunță că va lansa trei module până în 2035. Planul ambițios al NASA

Rusia intenţionează să lanseze trei module pentru a construi o centrală nucleară pe Lună între 2033 şi 2035, a anunțat marţi presa rusă. La rândul său, NASA anunța recent că va amplasa un reactor nuclear pe lună până în 2030.

Vasili Marfin, directorul general al Asociaţiei Ştiinţifice şi de Producţie S.A. Lavochkin, a declarat că viitorul complex spaţial al Centralei Electrice Lunare este proiectat pentru a asigura aselenizări line, extrem de precise şi totodată sigure într-o regiune subpolară de pe Lună, pentru a efectua cercetări de contact, pentru a selecta şi studia viitoarele locuri de asolizare şi pentru a desfăşura primele module ale unui viitor poligon de testare lunar, a relatat agenţia de presă rusă TASS, citată de Agerpres.

Acelaşi oficial rus a declarat că o staţie de încărcare şi distribuţie a energiei, un rover lunar şi o unitate de energie nucleară vor fi lansate în perioada 2033-2035 pentru a sprijini construcţia infrastructurii energetice lunare.

Asociaţia Ştiinţifică şi de Producţie S.A. Lavochkin este una dintre principalele companii aerospaţiale din Rusia, specializată în dezvoltarea de sisteme spaţiale automate.

Planuri ambițioase are și NASA. Agenția spațială americană și Departamentul pentru Energie al SUA au anunțat că vor să amplaseze un reactor nuclear pe Lună până în 2030. Acesta va folosi fisiunea nucleară pentru a alimenta viitoarea misiune Artemis a agenției spațiale și viitoarele misiuni pe Marte.

Fostul administrator interimar al NASA Sean Duffy a insistat pentru accelerarea calendarului pentru reactorul nuclear vara trecută - după ce China și Rusia au anunțat un plan de a construi un reactor nuclear pentru o bază lunară până în 2035.

„Prima țară care face acest lucru ar putea declara o zonă de «interdicție», ceea ce ar împiedica semnificativ Statele Unite să stabilească o prezență planificată a misiunii Artemis, dacă nu va fi acolo prima”, a avertizat Duffy.

