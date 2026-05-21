Obiceiurile pe care preotul îi sfătuiește pe credincioși să le evite între Înălțarea Domnului și Rusalii 2026

Marina Cimpoacă
Obiceiurile pe care preotul îi sfătuiește pe credincioși să le evite între Înălțarea Domnului și Rusalii 2026. Foto Getty Images
Importanța praznicelor Înălțarea Domnului și Rusaliile Ce practici nu sunt recomandate între Înălțarea Domnului și Rusalii

Perioada cuprinsă între Înălțarea Domnului și Rusalii ocupă un loc aparte în calendarul ortodox, reunind două dintre cele mai importante momente ale credinței creștine. Acest interval liturgic este marcat de bucuria Învierii și de pregătirea spirituală pentru Pogorârea Sfântului Duh, eveniment care avea să marcheze începutul misiunii bisericii în lume. În aceste zile, slujbele păstrează o rânduială specifică, iar credincioșii sunt îndemnați să participe la viața religioasă într-un spirit de rugăciune, reculegere și comuniune.

Tradiția ortodoxă vede această perioadă ca pe o continuare firească a marilor praznice pascale, care pregătesc sufletește credincioșii pentru sărbătoarea Cincizecimii.

Importanța praznicelor Înălțarea Domnului și Rusaliile

„În tradiția creștină, Înălțarea Domnului este considerată sărbătoarea prin care Hristos Se înalță la cer după Înviere, deschizând oamenilor calea către Împărăția lui Dumnezeu. Celebrat la 40 de zile după Paște, acest moment reprezintă împlinirea lucrării Sale pământești și reafirmă speranța mântuirii și a vieții veșnice.

Potrivit învățăturii creștine, Înălțarea nu semnifică despărțirea lui Hristos de lume, ci începutul unei noi forme de prezență spirituală. Astfel, credincioșii sunt chemați să privească acest praznic ca pe o confirmare a promisiunii divine și a comuniunii permanente cu Dumnezeu.

La zece zile după Înălțare este celebrată sărbătoarea Rusaliilor, cunoscută și sub numele de Cincizecime. Aceasta amintește de Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor și este considerată momentul de naștere al bisericii creștine. Din perspectivă teologică, evenimentul simbolizează împlinirea făgăduinței făcute de Hristos ucenicilor Săi și lucrarea continuă a Duhului Sfânt în viața credincioșilor.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Ce practici nu sunt recomandate între Înălțarea Domnului și Rusalii

De ce nu se rostește rugăciunea „Împărate ceresc”

„Perioada cuprinsă între Înălțarea Domnului și Rusalii este marcată de câteva rânduieli liturgice aparte. Una dintre cele mai cunoscute este absența rugăciunii „Împărate ceresc, Mângâietorule”, adresată Sfântului Duh. Aceasta este reluată abia la Cincizecime, când biserica sărbătorește Pogorârea Sa asupra apostolilor.

Potrivit tradiției ortodoxe, această practică simbolizează timpul de așteptare dintre Înălțarea lui Hristos și împlinirea făgăduinței Sale prin trimiterea Duhului Sfânt. Astfel, credincioșii sunt chemați să trăiască această perioadă într-un spirit de pregătire și reflecție, anticipând unul dintre cele mai importante momente ale anului bisericesc.

De ce nu se îngenunchează în biserică

O altă particularitate a intervalului dintre cele două mari sărbători este lipsa îngenuncherii în timpul slujbelor, rânduială care se aplică, de altfel, și în fiecare duminică de peste an. În tradiția ortodoxă, această practică este asociată cu bucuria pascală și cu celebrarea Învierii lui Hristos.

Statul în picioare la rugăciune este considerat un semn al biruinței vieții asupra morții și al demnității omului răscumpărat prin Înviere, un semn al bucuriei și demnității. Gestul îngenuncherii, asociat cu pocăința și smerenia, este reluat după Rusalii, odată cu rugăciunile speciale de invocare a Sfântului Duh și revenirea la rânduiala liturgică obișnuită.”, conchide sursa Digi24.ro

