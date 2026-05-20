Sfinții Constantin și Elena 2026: Ce tradiții respectă românii pe 21 mai. Programul hramului istoric de la Catedrala Patriarhală

Pe 21 mai, biserica ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, personalități importante pentru istoria creștinismului. Numele lor este legat de momentul în care credința creștină a dobândit recunoaștere oficială în Imperiul Roman, marcând sfârșitul persecuțiilor și începutul libertății religioase. În fiecare an, sărbătoarea este întâmpinată prin rugăciune, participarea la slujbe și respectarea unor tradiții transmise de generații în numeroase comunități din România.

Marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, ziua de 21 mai se numără printre cele mai importante sărbători dedicate sfinților. În tradiția populară, aceasta este considerată și un reper simbolic care vestește începutul verii și al sezonului agricol.

Cine au fost Sfinții Împărați Constantin și Elena

Sfinții Împărați Constantin și Elena ocupă un loc aparte în istoria creștinismului, fiind cinstiți pentru contribuția decisivă la afirmarea și consolidarea credinței creștine în Imperiul Roman. Prin acțiunile lor, religia creștină a trecut de la statutul de credință persecutată la cel de religie protejată și sprijinită de autorități.

De la persecuții la libertatea religioasă - începutul unei noi etape pentru creștinism

Constantin cel Mare s-a născut în jurul anului 272 d.Hr., într-o perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor. Fiul împăratului Constanțiu Clor și al Elenei, viitorul conducător al imperiului și-a construit cariera într-un context politic dominat de rivalități și lupte pentru putere.

Un moment definitoriu al vieții sale este asociat anului 312 d.Hr., înainte de bătălia de la Podul Milvius. Potrivit tradiției creștine, Constantin ar fi avut o viziune în care a văzut semnul crucii și cuvintele „În acest semn vei învinge”. Victoria obținută ulterior i-a consolidat autoritatea și a deschis o nouă etapă în istoria creștinismului.

În anul 313, împreună cu Licinius, a promulgat Edictul de la Milano, document care a garantat libertatea religioasă și a pus capăt persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor. În anii care au urmat, împăratul a susținut organizarea Bisericii și dezvoltarea acesteia în întregul imperiu.

O altă decizie cu impact major a fost mutarea capitalei la Bizanț, oraș reinaugurat oficial în anul 330 sub numele de Constantinopol, devenit ulterior unul dintre cele mai importante centre politice și spirituale ale lumii creștine.

Elena și descoperirea Sfintei Cruci

Mama împăratului, Sfânta Elena, este asociată cu răspândirea și întărirea credinței creștine. Conform tradiției religioase, în timpul unui pelerinaj la Ierusalim, aceasta ar fi descoperit lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos, un moment cu o profundă semnificație pentru lumea creștină.

Totodată, Elena este cunoscută pentru sprijinul acordat construirii unor importante lăcașuri de cult și pentru numeroasele acte de caritate. La rândul său, Constantin a rămas un susținător al creștinismului până la sfârșitul vieții, primind botezul în anul 337, cu puțin timp înainte de moarte.

Împreună, cei doi sunt considerați simboluri ale afirmării credinței creștine și ale transformărilor care au schimbat cursul istoriei religioase a Imperiului Roman. Biserica ortodoxă îi cinstește anual pe 21 mai, în semn de recunoștință pentru moștenirea spirituală pe care au lăsat-o generațiilor următoare.

Cele mai cunoscute tradiții de Sfinții Constantin și Elena 2026

„Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena este percepută în tradiția populară românească drept un moment cu puternică încărcătură spirituală, asociat cu rugăciunea, liniștea și protecția familiei și a locuinței. În această zi, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, iar atunci când acest lucru nu este posibil, tradiția recomandă aprinderea unei lumânări și tămâierea casei, gesturi simbolice de purificare spirituală și binecuvântare.

Obiceiuri religioase și practici de protecție a casei

În numeroase regiuni ale țării, în special în Oltenia și Muntenia, sărbătoarea este însoțită de obiceiuri păstrate din generație în generație. În această zi, femeile împletesc cununi din flori și plante de leac, pe care le duc la biserică pentru a fi sfințite, apoi le păstrează în gospodărie ca simbol al protecției împotriva bolilor și necazurilor.

Totodată, mulți credincioși poartă cruciulițe binecuvântate, considerate semne ale ocrotirii divine și ale legăturii cu credința creștină. Sărbătoarea are și o puternică dimensiune spirituală, numeroși oameni trimițând pomelnice la biserică, iar pomenirea în cadrul Sfintei Liturghii fiind percepută ca o parte importantă a ritualului religios.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

21 mai - reper agricol și început simbolic al verii în tradiția populară

Dincolo de semnificația religioasă, ziua de 21 mai este considerată în calendarul popular un moment important pentru activitățile agricole. În tradiția românească, după această dată se crede că pericolul brumei dispare, iar culturile precum porumbul, fasolea sau dovleacul pot fi semănate în siguranță.

În mentalitatea populară, această perioadă marchează trecerea către sezonul fertilității și al belșugului, moment în care natura intră deplin în ritmul verii.

Programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, celebrarea hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei va cuprinde următorul program liturgic:

Miercuri, 20 mai 2026, în intervalul orar 16:00-20:00, va fi săvârșită Slujba Privegherii, în interiorul Catedralei Patriarhale, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale.

Joi, 21 mai 2026, marea sărbătoare a „Sfinților Împărați Constantin și Elena”, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, va cuprinde următoarele evenimente:

ora 7:00 - Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor vor fi depuse spre cinstire în Baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale;

ora 8:00 - Slujba Miezonopticii și a Acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena;

ora 09:15 - Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în Altarul Mare de Vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba Parastasului pentru Eroi va avea loc tot la Altarul de Vară;

ora 12.00 - anunțarea câștigătorilor Concursului Național Catehetic Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice;

ora 12.15 - anunțarea câștigătorilor Concursului Național Icoana ortodoxă - lumina credinței;

ora 16:00 - Slujba Vecerniei și a Paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale.

Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios.

