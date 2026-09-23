Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 23 septembrie. Cine este sfântul cinstit de șase ori pe an

În fiecare an, la 23 septembrie, biserica ortodoxă prăznuiește Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea amintește de conceperea celui care avea să devină Înaintemergătorul Domnului, după ce îngerul Gavriil i-a vestit preotului Zaharia că soția sa, Elisabeta, va naște un fiu, deși cei doi ajunseseră la o vârstă înaintată și nu aveau copii.

Biserica i-a consacrat o serie de sărbători de-a lungul anului, care evocă momente importante din viața Sfântului Ioan Botezătorul și din istoria cinstirii sale.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre figurile centrale ale creștinismului. Potrivit Noului Testament, el a avut misiunea de a pregăti poporul pentru venirea lui Iisus Hristos. Cunoscut și drept Înaintemergătorul Domnului, a vestit apropierea Împărăției lui Dumnezeu și i-a chemat pe oameni la pocăință și la îndreptarea vieții.

Relatarea despre nașterea sa se găsește în Evanghelia după Luca. Ioan a fost fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, descriși drept oameni credincioși, care ajunseseră la o vârstă înaintată fără să aibă copii.

O zămislire vestită de îngerul Gavriil

În timp ce Zaharia slujea la Templul din Ierusalim, i s-a arătat îngerul Gavriil și i-a spus că rugăciunea sa fusese ascultată. Elisabeta urma să nască un fiu, căruia trebuia să-i pună numele Ioan.

Îngerul i-a vestit, totodată, că pruncul va avea o misiune aparte: îi va întoarce pe mulți către Dumnezeu și va pregăti poporul pentru venirea Domnului. Zaharia s-a îndoit că această promisiune se putea împlini, având în vedere vârsta înaintată a celor doi soți. Drept semn, a rămas fără glas până după nașterea copilului.

Ulterior, Elisabeta a rămas însărcinată. Biserica ortodoxă prăznuiește acest moment la 23 septembrie, de sărbătoarea Zămislirii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea lui Hristos

La maturitate, Ioan și-a început misiunea în pustiul Iudeii și în regiunea Iordanului, unde predica despre pocăință și apropierea Împărăției lui Dumnezeu. El îi îndemna pe cei care îl ascultau să-și recunoască păcatele și să-și îndrepte faptele.

Ioan îi boteza în râul Iordan pe cei care răspundeau chemării sale la pocăință. Această lucrare i-a adus numele sub care este cunoscut în tradiția creștină: Ioan Botezătorul.

Un moment esențial al misiunii sale a fost întâlnirea cu Iisus Hristos, pe care L-a botezat în apele Iordanului. Evenimentul marchează începutul activității publice a Mântuitorului și este relatat în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca, în timp ce Evanghelia după Ioan cuprinde mărturia Botezătorului despre Iisus.

Ioan nu s-a prezentat drept Mesia, ci a mărturisit că după el urma să vină Cel mai puternic decât el. Prin predica și întreaga sa activitate, a pregătit poporul pentru venirea lui Hristos. Din acest motiv, tradiția creștină îl numește Înaintemergătorul Domnului.

Un proroc care nu s-a temut să spună adevărul

Ioan Botezătorul s-a remarcat prin fermitatea cu care a condamnat păcatul și nedreptatea, inclusiv atunci când mesajul său îi viza pe conducătorii vremii. El l-a mustrat pe Irod Antipa pentru că o luase de soție pe Irodiada, soția fratelui său, fapt care a dus la întemnițarea prorocului. În cele din urmă, Ioan a fost ucis prin decapitare, la porunca lui Irod.

Ce tradiții și obiceiuri se respectă pe 23 septembrie

De sărbătoarea Zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii îl cinstesc pe Înaintemergătorul Domnului prin rugăciune și prin participarea la slujbele bisericești. Praznicul

Spre deosebire de alte sărbători din calendarul ortodox, ziua de 23 septembrie nu este asociată cu obiceiuri populare răspândite și bine documentate. De asemenea, sărbătoarea nu este marcată cu cruce roșie și nu presupune o zi de post, în afara situației în care cade într-o miercuri sau într-o vineri.

De câte ori este pomenit Sfântul Ioan Botezătorul în calendarul ortodox

Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit în calendarul ortodox prin șase sărbători, fiecare amintind un moment distinct din viața sa sau din istoria sfintelor sale moaște.

Prima din cursul anului calendaristic este Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, prăznuit la 7 ianuarie. Urmează Întâia și a doua aflare a capului său, comemorate împreună la 24 februarie, și A treia aflare a capului, pe 25 mai. (Sunt șase date în calendar, dar acestea marchează șapte momente distincte, deoarece la 24 februarie sunt comemorate împreună Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul.)

La 24 iunie, biserica ortodoxă sărbătorește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar la 29 august este pomenită Tăierea capului său. Cea de-a șasea dată este 23 septembrie, când se prăznuiește Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Editor : M.C.