Cazul câinelui de luptă care a sfâşiat un Fox Terrier în doar 2 minute, în miezul zilei, pe o stradă din Capitală, scoate în evidenţă atitudinea sfidătoare a proprietarilor de câini, care nu ţin cont de legea care îi obligă să îşi scoată câinii la plimbare doar cu zgardă sau cu lesă, dar şi incompetenţa autorităţilor care nu aplică legea, în cele mai multe cazuri.

Incidentul a avut loc acum 5 zile. În imagini se vede cum un câine de talie mare, rasa Amstaff, se năpusteşte cu violenţă asupra unui alt câine ce era plimbat în lesă de stăpână. Atât femeia cât şi oamenii din jur au încercat să oprească animalul, însă în zadar. Stăpâna îşi aduce aminte cu groază de întreaga scenă.

Veronica Turcu, proprietara câinelui atacat: „Am traversat de pe un trotuar pe celălalt și am văzut o femeie pe la 30 de metri distanță care mi-a atras atenția pentru că gesticula și striga foarte tare, spunând: "Ia-ți câinele, că ți-l omoară ăsta!". Am văzut un câine repezindu-se spre noi. A venit în 2-3 secunde, nu i-a trebuit mai mult. Am pus câinele pe mașină, el însă a reușit să-l tragă. Mai mult de atât nu am știut ce să fac, decât să sar să-l apar. Să-mi bag mâinile, am scăpat destul de ieftin, cumva între ei doi. Femeia a sosit cu întârziere. Ea a spus că nu e câinele ei. Nu avea lesă, nu avea botniță, nici măcar zgardă.”

Câinele atacat a fost dus la veterinar pentru îngrijri medicale.

Veronica Turcu: „Medicii i-au facut ecografie și m-au liniștit că nu are nicio leziune internă, deși el respira cam neregulat, dar respira așa pentru că era într-o stare puternică de șoc. El o zi întreagă nu a putut decât să respire și să se uite în gol.”

Stăpâna câinelui agresat a depus plângere penală la secția 8 de poliție. Oamenii legii l-au amendat deja pe proprietar cu 500 de lei și pe îngrijitoarea câinelui cu 100 de lei.

Ce trebuie să faci când atacă un câine periculos

Dresorii spun că femeia şi-a pus viaţa în pericol intervenind. Există metode prin care putem să imobilizăm un câine atacator, însă avem nevoie de precizie.

Marius Munteanu, dresor: „Nu pot să recomand lovirea câinelui pentru că asta nu va face decât să-l întărâte mai rău. Pot să imobilizez câinele atacator, trecând prin spatele lui, fixându-i corpul cu picioarele. Fără zgomot, fără alte mișcări suplimentare. Asta necesită o precizie.”

- Eu iubesc câinii, dar dacă știi că e un câine periculos, pune-i botniță, că altfel nu are voie să iasă afară.

- În cazul respectiv era evident că acel caine nu avea ce să caute fără lesă.

Chiar dacă mulţi deţin câini periculoşi, puţini cunosc obligaţiile legale. În ultima jumătate a anului trecut, poliţiştii au constatat 41 de infracţiuni şi au amendat peste 1.300 de proprietari de câini.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt Poliția Română: „Proprietarul unui astfel de câine are obligația să nu meargă cu el în locuri publice fără să poarte câinele botniță, să fie ținut în lesa sau ham.”

Anul trecut, în România, peste 14.000 de proprietari deţineau câini periculoşi. Dintre aceştia, peste 2.000 se încadrează în prima categorie, a celor mai agresive rase de câini.