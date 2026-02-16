Live TV

Video „Indiferent unde mergeai, era plin”. Orașul care a câștigat lupta cu urșii. Cum au fost descurajate animalele să se mai apropie de case

Data publicării:
ursi pe un drum de munte
Estimările arată că în România sunt între 10 mii și 12 mii de urși. Credit foto: Guliver/Getty Images

Un oraș din România, vizitat des de urși în anii trecuți, a reușit să scape aproape în totalitate de pericolul animalelor sălbatice. Autoritățile locale din Băile Tușnad, județul Harghita, au montat garduri electrice, containere anti-urs și au eliminat sursele de hrană din oraș. De asemenea, stațiunea are acum și o echipă de intervenție specială. „Indiferent unde mergeai, era plin de urși”, își amintește primarul.

„Era timpul când era plin de urși... Suntem închiși cu gard electric și eu tot așa, sunt singură, și așa mă simt în siguranță”, spune o localnică.

„Înainte erau, și ziua, și noaptea. Intrau în gospodării, în case, dar acum, gata. Iarna asta n-am văzut niciunul. Nici urmă, nimic”, spune un alt localnic.

„Am văzut niște garduri electrice, dar culmea, le-am văzut sus, acolo unde e complexul comercial”, susține un turist.

„RO-Alert-ul ne deranja aproape în fiecare noapte de două ori. Acum, cu tomberoanele anti-urși, dacă nu au acces la deșeuri menajere, nu au mai intrat. Și acum au dispărut!”, spune altcineva.

De la peste 200 de alerte pe an, care adesea îi trezeau în miez de noapte, locuitorii din Băile Tușnad stau acum fără griji. Anul trecut, puține au fost momentele în care urșii au îndrăznit să se apropie de stațiune.

„Se plimbau în timpul zilei, în oraș, la școală, la grădiniță, în centru. Indiferent unde mergeai, era plin de urși. Cel mai important era să găsim cauza pentru care intră ursul. Am început să schimbăm, adică să tăiem pomii fructiferi, să plantăm în locul lor nefructiferi. Am făcut o echipă de intervenție și putem să spunem că peste 500 de nopți avem, în ăștia patru ani, când echipa de intervenție a stat în stațiune noaptea”, povestește Zsolt Butyka, primarul orașului Băile Tușnad.

Lipsa măsurilor de prevenție o simt din plin locuitorii din comuna învecinată. Oamenii se tem să iasă din case.

„Intră și în curți, și peste tot. Pe drumuri, poți să-i întâlnești. Ne e frică!”, mărturisește o localnică din Bixad, județul Covasna.

„Vine mereu aici ursul, la mine. Mi-a rupt gardul și mi-a mâncat o grămadă de găini. Vine ursul mereu pe-aici. Nu umblă pe drum singuri copiii și, dacă venim la școală, venim cu mașina după ei, îi ducem acasă”, spune altcineva.

„Anual, avem probleme. Am avut 26 de dosare de despăgubiri, ceea ce înseamnă că de 26 de ori a intrat pe terenurile agricole - porumb, cereale. Animale domestice au fost omorâte: vaci, oi și, din păcate, și la noi a început să intre și în intravilanul comunei”, declară Bács Márton Csaba, primarul localității Bixad, din județul Covasna.

Estimările arată că în România sunt între 10 mii și 12 mii de urși. Doar anul trecut, autoritățile au fost chemate de aproape 900 de ori să alunge animalele sălbatice.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
4
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvamontisti fac exercitiu de salvare in zapada
125 de apeluri pentru Salvamont în 24 de ore: 130 de persoane salvate, unele cu elicopter SMURD
sacal
„Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant și atacă noapte de noapte
apa la chiuveta shutterstock
RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie, în zona Curtea de Argeș
20260207 STS Infograma statistica 112
Românii au sunat mai puțin la 112 din motive nejustificate, în 2025. Care sunt județele cu cele mai multe apeluri abuzive
inundatii romania
Cod roșu de inundații în Buzău: drumuri blocate după ploi torențiale. 21 de localități din 5 județe, afectate. Anunțul Dianei Buzoianu
Recomandările redacţiei
Digital Euro Illustration
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro...
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
nuuk groenlanda
Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de...
Ultimele știri
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare
Opt oameni au murit după ce un magazin de artificii din China a sărit în aer
„Nu este bine pentru Polonia”: Nawrocki îl blamează pe ambasadorul SUA pentru criticile aduse președintelui Parlamentului polonez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat jucătorii de la FCSB după eșecul cu U Craiova. Ce a spus despre Olaru, Bîrligea și...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorin Cârțu pe MM Stoica, după ce oficialul celor de la FCSB i-a bătut în geam la flash interviu
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online