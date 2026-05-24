Aproximativ 300.000 de oameni au participat la procesiunea catolică de Rusalii de la Şumuleu Ciuc, în judeţul Harghita. Este cel mai mare pelerinaj al romano-catolicilor din sud-estul Europei. Traseul depășește o mie de kilometri, iar punctul culminant este Sfânta Liturghie celebrată în aer liber.

În fiecare an, credincioși din mai multe țări parcurg drumul spiritual Via Mariae, care începe în Mariazell, Austria, şi trasează o cruce pe harta Europei Centrale, având ca finalitate marea procesiune de Rusaliile Catolice din Harghita, potrivit Agerpres.

Pelerinii vin la Șumuleu Ciuc pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria. Tradiția acestui pelerinaj de Rusalii se păstrează de aproape cinci secole.

Femeie: Simt ceva ce nu simt altundeva și mai ales când sunt în biserică, jos, în fața Sfintei Maria, eu nu mă gândesc la nimic și plâng. Simțim parcă dragostea.

Femeie: Este o încărcare sufletească în fiecare an, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere al prieteniei, să fim toți împreună, să încercăm să ne unim prin rugăciune.

Bărbat: Simți ceva înălțător oricum, merită să vină oamenii aici.

Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are legătură cu un eveniment istoric din anul 1576, când principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, ar fi încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin.

Oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni de la Şumuleu Ciuc au reuşit să se opună şi să-şi păstreze credinţa strămoşească. De atunci, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj, se roagă la statuia Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc şi participă la slujba în aer liber care se oficiază de la un altar situat în şaua dintre Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic.

La pelerinaj participă, însă, şi persoane de alte confesiuni şi naţionalităţi, care spun că vin la Şumuleu Ciuc pentru a asista la un eveniment impresionant.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc se va încheia oficial luni.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu





Editor : A.P.