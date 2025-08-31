Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați

Primii cai din lume modificați genetic s-au născut în Argentina. Au zece luni acum și sunt niște copii aproape perfecte ale unui cal premiat.

O singură secvență de ADN a fost schimbată. Au fost creați pentru jocul de polo, care a devenit un fenoment cultural în Argentina. Totuși organismul național al acestui sport și asociația de creștere a cailor de polo sunt reticente în a-i lăsa să concureze. Deocamdată, teoretic, sunt interziși. Caii vor fi urmăriți 4-5 ani înainte de a lua o decizie. Alte tehnici de reproducere a cailor de elită, inclusiv folosirea de mame surogat și clonarea, sunt deja acceptate. Totuși, 50 de crescători au semnat o scrisoare în care spun că editarea genetică este totuși un pas prea departe.

Editor : Liviu Cojan