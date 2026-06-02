Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului

Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial 2026 / Sursă foto: Profimedia
Spania, favorita numărul unu Franța rămâne principalul rival Anglia completează podiumul Portugalia, revelația Campionatului Mondial? Brazilia și Argentina, la mică distanță Cine sunt outsiderii cu șanse reale?

Cu doar câteva zile înainte de startul Campionatului Mondial 2026, piețele de pariuri din întreaga lume au conturat deja o imagine destul de clară asupra marilor favorite la câștigarea trofeului. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul este evident: trei naționale europene domină topul favoritelor, în timp ce tradiționalele forțe din America de Sud încearcă să țină pasul.

Spania, favorita numărul unu

Echipa care apare cel mai des pe primul loc în ofertele bookmakerilor este, fără îndoială, Spania.

Campioana europeană impresionează prin combinația dintre experiență și tinerețe, iar generația condusă de Lamine Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5 - 5,50 pentru triumful ibericilor.

În plus, și modelele statistice independente îi văd pe spanioli drept principalii candidați la trofeu. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campioni mondiali.

Franța rămâne principalul rival

Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta.

Vicecampioana mondială din 2022 continuă să aibă unul dintre cele mai valoroase și omogene loturi din lume. Cu Kylian Mbappé în rol de lider și cu numeroși jucători de top în toate compartimentele, francezii sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici.

Pe unele piețe, Franța și Spania apar chiar ca favorite la egalitate.

Anglia completează podiumul

A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia.

Sub comanda lui Thomas Tuchel, englezii au avut o campanie de calificare excelentă și se bazează pe un nucleu format din Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice și Harry Kane. Deși majoritatea caselor îi plasează în urma Spaniei și Franței, diferențele de cotă nu sunt foarte mari.

Portugalia, revelația Campionatului Mondial?

În ochii mai multor case de pariuri, Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea Cupei Mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9.

Brazilia și Argentina, la mică distanță

Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu.

Brazilia beneficiază de o generație extrem de talentată, iar numirea lui Carlo Ancelotti a crescut optimismul în jurul selecționatei sud-americane. Argentina, campioana mondială en titre, continuă să fie respectată de bookmakeri, chiar dacă este cotată ușor sub principalele favorite europene.

În majoritatea ofertelor, cele două naționale sunt evaluate la cote apropiate, în jurul valorii de 9.

Cine sunt outsiderii cu șanse reale?

După primele șase favorite urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale și de loturi competitive.

Concluzia este simplă: piața pariurilor vede în acest moment o luptă în trei pentru trofeu, între Spania, Franța și Anglia. În spatele lor, Porgualia, Brazilia și Argentina rămân suficient de puternice pentru a răsturna orice pronostic, într-un turneu care, ca de fiecare dată, promite surprize.

Editor : Bogdan Galca

