Lotul Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Selecţionerul Scaloni calmează temerile legate de accidentarea lui Messi

Pe fondul unor accidentări îngrijorătoare, selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a încercat să risipească îndoielile, confirmând că majoritatea campionilor mondiali en titre, inclusiv căpitanul Lionel Messi, vor face parte din lotul care va încerca să câştige al doilea titlu consecutiv la Cupa Mondială din 2026, după cel din 2022, relatează AP.

Messi, care urmează să împlinească 39 de ani, se află în fruntea lotului de 26 de jucători pentru Cupa Mondială, anunţat joi de Federaţia Argentiniană de Fotbal.

Dintre jucătorii convocaţi, 17 au făcut parte din echipa care a triumfat în urmă cu patru ani în finala de la Qatar împotriva Franţei, notează AP, citată de News.ro.

Participarea mai multor jucători era incertă din cauza unor accidentări, cu puţin înainte de termenul limită de 1 iunie stabilit de FIFA pentru finalizarea loturilor pentru Cupa Mondială. Printre aceştia se număra chiar Messi, care suferă de suprasolicitare musculară şi o întindere la muşchiul ischiogambier stâng, ceea ce l-a împiedicat să termine meciul cu Inter Miami de duminica trecută.

Al şaselea turneu final de CM pentru starul Argentinei

Clubul a declarat oficial că perioada de recuperare va depinde de „progresul său clinic şi funcţional”. Messi va juca la a şasea sa Cupă Mondială, după ce a participat anterior la Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2015, Rusia 2018 şi Qatar 2022.

Portarul Emiliano Martinez, inclus în lot

Portarul Emiliano Martínez, care şi-a fracturat degetul inelar al mâinii drepte în timpul finalei Europa League de săptămâna trecută, în care Aston Villa a învins Freiburg, a fost şi el inclus în lot.

Scaloni i-a inclus, de asemenea, pe fundaşul Cristian Romero, care se recuperează după o entorsă a ligamentului colateral al genunchiului drept suferită la mijlocul lunii aprilie în timp ce juca pentru Tottenham, precum şi pe fundaşii laterali Nahuel Molina şi Gonzalo Montiel, care au marcat loviturile de la 11 metri decisive în loviturile de departajare din Cupa Mondială din 2002 împotriva Franţei, ambii fiind în recuperare după leziuni musculare.

Citește și

Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Barcelona - Real Madrid: 8 – 0

Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Telenovela Manuel Neuer s-a terminat: portarul de 40 de ani, posibil titular

Lotul Columbiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Sud-americanii vin cu toate starurile și mizează pe o surpriză

Lotul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Greul e dus tot de jucătorii care activează în Europa

Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 61% dintre jucătorii „Portocalei mecanice” evoluează în Marea Britanie

Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce a decis Ancelotti în cazul lui Neymar

Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jovo Lukic, cel mai bun marcator din Superliga, merge în SUA

Lotul Belgiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce jucători importanți lipsesc

Primul meci/Parcurs

Argentina, campioană mondială şi în 1978 şi 1986, va debuta la 16 iunie împotriva Algeriei în Grupa J, din care mai fac parte Austria şi Iordania.

Grupa J

Argentina

Algeria

Austria

Iordania

Echipa se va deplasa sâmbătă la baza sa pentru Cupa Mondială, din Kansas City, şi va disputa meciuri amicale împotriva Hondurasului şi Islandei înainte de începerea turneului.

Lotul Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Fundaşi: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid) , Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olimpique Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olimpique Lyon), Facundo Medina (Olimpique Marseille).

Mijlocaşi: Giovani Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Boca Jrs), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (RC Strasbourg Alsace).

Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milano), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Lyon), Nico Paz (Como).

Editor : Liviu Cojan