Încălțămintea reflectă personalitatea unui bărbat. Cum recunoşti un pantof de bună calitate

Pantofii sunt cel mai important articol din garderoba unui bărbat. Și singurul la care nu putem trișa când vine vorba de preț - mai scump e, întotdeauna, mai bun. Care sunt modelele pe care trebuie să le dețină orice gentleman, aflați dintr-un material Digi24 și DW.

Expertul în stil al DW, Gerhard Elfers, are un mesaj important: să nu faceţi pantofi cadou cu ocazia zilelor de naştere, Crăciunului şi în general. E prea riscant. Ei trebuie să fie aleşi cu deosebită atenţie, deoarece pantofii reflectă personalitatea.

Gerhard Elfers: Vreţi să ştiţi care e metoda 100% garatată de a ruina orice ţinută? Pantofii ponosiţi. E sezonul sărbătorilor. De ce să nu-ţi faci cadou o pereche frumoasă de pantofi? Chiar există studii care dovedesc că poţi să judeci corect personalitatea unui bărbat doar dacă te uiţi la pantofii lui. Mi s-a spus că femeile fac asta de secole. Ştiu. Te gândeşti că pantofii foarte buni sunt prohibitiv de scumpi. Chiar şi pantofii ieftini pot să ţină un an sau doi, nu-i aşa? Dar pantofii de înaltă calitate de ţin 10 sau chiar 20 de ani. Bine, sunt mai scumpi când îi iei. Deoarece sunt făcuţi manual. Şi nu de copii într-o fabrică improzivată. Ci de artizani adevăraţi care primesc un salariu decent. Să vă arăt ceva. I-am cumpărat pe aceştia acum 15 ani. Prima mea pereche decentă. Le-am schimbat tălpile de trei ori. De-alungul anilor am cheltuit 600 de euro pe ei. Pare mult, nu e aşa? Dar nu e. E vorba de 3 euro pe lună. Deci pentru mai puţin de 10 euro pe lună poţi să ai trei perechi decente de pantofi. Acestea sunt cele trei perechi esenţiale pentru care le vrei. Prima: pantofi Oxford negri. Un clasic printre clasici, absolut atemporali, pentru orice ocazie. Numărul doi – pantofi brogue în stil derby. De ce nu maro? Sunt oricum ceva mai sportivi. Apropo: Stiţi care este diferenţa între pantofii Oxford şi pantofii Derby? Derby are faţa cusută pe deasupra restului pantofului. La Oxford, este cusută pe dedesubt, ceea ce e un pic mai elegant. Numărul trei. Dacă eşti prea leneş ca să-ţi legi şireturile: monk straps. De asemenea, foarte elegante. Mai sunt ghetele Chelsea pentru iarnă şi mocasini pentru vară. Urăsc mocasinii. Întrebarea este: Cum recunoşti un pantof de bună calitate. Haideţi să întrebăm un profesionist, nu e mai bine aşa? Poţi să simţi, nu-i aşa?

-Pe deoparte s-ar putea să fie echilibru. Nimic nu se mişcă. Poţi să ai încredere în pantof. Încă un lucru – detaliile. Precum inele de alamă sau un gentleman’s corner la călcâi. Al treilea lucru important pentru un pantof de business este talpa de piele. Cusătura făcută de mână.

-Aşa că răsfaţă-te. Gândeşte-te că e o investiţie sustenabilă. Deoarece un lucru clasic precum acesta nu se demodează.

Etichete:

,

,

,