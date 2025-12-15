Rusia a desemnat Deutsche Welle indezirabil pe teritoriul țării. Ce înseamnă acest lucru

Procuratura Generală a Rusiei clasifică Deutsche Welle (DW), postul internaţional de televiziune al Germaniei, ca „organizaţie indezirabilă”, potrivit presei ruse.

Clasificarea a fost solicitată de parlamentul rus, Duma de Stat, încă din luna august.

DW se alătură acum altor organizaţii media, ONG-uri şi fundaţii care au primit deja eticheta de „indezirabile”, printre care Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporteri fără Frontiere şi TV Rain.

Ce înseamnă clasificarea ca „organizaţie indezirabilă”?

Conform legislaţiei ruse actuale, desemnarea ca „organizaţie indezirabilă” face ca orice cooperare cu o astfel de organizaţie să constituie o infracţiune penală care poate fi pedepsită cu amenzi mari sau chiar cu închisoarea.

Chiar şi distribuirea de conţinut provenit de la astfel de organizaţii, inclusiv pe reţelele de socializare, este ilegală.

Directorul general al DW, Barbara Massing, a declarat că măsura luată de autorităţile ruse este un alt semn că la Kremlin se doreşte suprimarea oricărei forme de libertate de opinie în ţară.

„Rusia ne poate eticheta drept o organizaţie indezirabilă, dar asta nu ne va descuraja”, a afirmat ea.

„Această ultimă încercare de a reduce la tăcere mass-media liberă evidenţiază dispreţul flagrant al regimului rus faţă de libertatea presei şi expune teama acestuia faţă de proprii cetăţeni - cei care caută informaţii, gândesc critic şi sunt dornici să înveţe. DW va rămâne fermă în furnizarea de conţinut jurnalistic, permiţând oamenilor să-şi formeze propriile opinii”, a spus Massing.

Presiune în creştere asupra DW în Rusia

În ultimii trei ani şi mai bine, DW a resimţit din ce în ce mai mult efectele represiunii Kremlinului asupra tuturor organizaţiilor şi mass-mediei finanţate din străinătate.

DW a fost etichetată drept „agent străin” în ţară din martie 2022, iar înainte de aceasta s-a confruntat cu o interdicţie de difuzare.

Studioul său din Moscova a fost nevoit să se mute, iar site-ul său web a fost blocat în toate limbile din Rusia.

DW Russian a atins aproximativ 10 milioane de utilizatori săptămânali în 2025, în principal prin conţinut video.

Acest lucru face ca DW Russian să fie unul dintre cele mai utilizate 10 servicii ale DW. DW produce, de asemenea, un program zilnic de ştiri video de 30 de minute în limba rusă, DW Novosti, iar emisiunea satirică „Zapovednik”, produsă la Riga, rămâne populară.

Din martie 2024, programele DW în limba rusă au fost incluse şi în pachetul TV-Swoboda („Libertate”) al organizaţiei Reporteri fără Frontiere. Acest pachet include aproximativ 20 de canale independente de televiziune şi radio în limba rusă, difuzate prin sateliţii Eutelsat-Hotbird.

Pentru a ignora cenzura autorităţilor ruse, DW s-a bazat din ce în ce mai mult pe platforme digitale şi a oferit instrumente pentru a ocoli cenzura, precum browserul Tor, accesul VPN şi aplicaţia DW.

„În ciuda cenzurii şi blocării serviciilor noastre de către guvernul rus, serviciul DW în limba rusă ajunge acum la mai multe persoane ca niciodată”, a spus Massing.

„Vom continua să raportăm în mod independent - despre războiul de agresiune împotriva Ucrainei şi alte subiecte despre care există puţine informaţii disponibile în Rusia. Astfel încât oamenii să îşi poată forma propriile opinii”, a adăugat ea.

DW este postul internaţional de televiziune al Germaniei. Ca mijloc de informare independent, acesta oferă ştiri şi informaţii imparţiale în 32 de limbi din întreaga lume. DW se concentrează pe teme precum libertatea şi drepturile omului, democraţia şi statul de drept, comerţul mondial şi justiţia socială, educaţia pentru sănătate şi protecţia mediului, tehnologia şi inovarea. Serviciile TV, online şi radio ale DW ajung la 337 de milioane de utilizatori în fiecare săptămână.

