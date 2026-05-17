Obiceiul care favorizează longevitatea mai mult decât dieta sau exercițiile fizice. Concluziile unui nou studiu

Dieta și exercițiile fizice sunt factori care pot influența durata vieții, dar nu sunt cel mai important obicei care favorizează longevitatea, sugerează un studiu citat de Science Alert.

Deși somnul insuficient a fost anterior asociat cu o serie de probleme de sănătate, această ultimă investigație a descoperit că un somn bun are o legătură mai puternică cu longevitatea decât dieta și exercițiile fizice - factori despre care se știe că adaugă ani în plus la viața noastră.

Cercetătorii de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon (OHSU) au analizat datele sondajelor din SUA, din anii 2019-2025.

Măsurătorile privind speranța de viață au fost comparate cu evaluările auto-raportate ale duratei somnului, mai puțin de șapte ore pe noapte fiind considerate un somn insuficient.

Apoi au luat în considerare alte variabile care pot afecta speranța de viață, inclusiv inactivitatea fizică, statutul profesional și nivelul de educație. Asocierea dintre somnul insuficient și speranța de viață mai mică a rămas valabilă. Doar fumatul a avut o legătură mai puternică.

„Nu mă așteptam ca somnul insuficient să fie atât de puternic corelat cu speranța de viață”, a declarat Andrew McHill, specializat în fiziologia somnului la OHSU.

„Întotdeauna am crezut că somnul este important, dar această cercetare subliniază clar acest lucru: oamenii ar trebui să încerce să doarmă șapte până la nouă ore, dacă este posibil”, a adăugat el.

Fiind însă un studiu pur observațional, acesta nu poate dovedi că un somn mai scurt îți scade viața cu un număr de luni sau ani.

Un studiu ca acesta nu poate nici să deslușească interacțiunile complexe dintre somn, dietă și exerciții fizice. Rezultatele sugerează însă că durata somnului din fiecare noapte este un indicator semnificativ al sănătății pe termen lung.

Somnul adecvat este vital pentru aproape fiecare aspect al bunăstării noastre: o singură noapte nedormită poate afecta circuitele cerebrale și sistemul imunitar al organismului, de exemplu.

Nu se poate sugera totuși că astfel de probleme de sănătate pot contribui la mortalitate pe termen lung. În special, cercetătorii evidențiază obezitatea și diabetul drept afecțiuni legate de somnul deficitar care ar putea reduce speranța de viață.

„Este intuitiv și are sens, dar a fost totuși izbitor să vedem cum se materializează atât de puternic în toate aceste modele. Un somn bun va îmbunătăți starea de spirit, dar și durata vieții”, a spus McHill.

„Această cercetare arată că trebuie să acordăm prioritate somnului cel puțin la fel de mult ca alimentației sau exercițiilor fizice”, a adăugat el.

