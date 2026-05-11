Live TV

Un corp ceresc dincolo de Pluto ar putea avea atmosferă, arată un studiu. Descoperire la marginea Sistemului Solar

Data actualizării: Data publicării:
Pluto, illustration
Ilustrație a planetei pitice Pluto. Orbita lui Pluto se află dincolo de cea a lui Neptun, cea mai îndepărtată planetă din Sistemul Solar. Foto: Getty Images
Din articol
Obiectul cosmic studiat Ipoteze privind originea atmosferei Noi observații necesare

Astronomii japonezi au detectat semne care par să ateste prezenţa unei atmosfere pe un mic corp ceresc acoperit de gheaţă, aflat dincolo de orbita lui Pluto, un lucru pe care oamenii de ştiinţă îl credeau imposibil pentru obiectele aflate la marginea Sistemului Solar.

Dacă descoperirea va fi confirmată, acest corp teluric cu un diametru de aproximativ 500 de kilometri va deveni doar cel de-al doilea obiect ceresc situat dincolo de Neptun - a opta şi totodată ultima planetă în raport cu Soarele din Sistemul Solar - care deţine o atmosferă, mai spune studiul publicat luni, informează AFP preluată de Agerpres.

Deocamdată, singurul cunoscut până acum era Pluto. Clasificat ca o planetă după descoperirea sa de un astronom american în 1930, Pluto a fost retrogradat la rangul de planetă pitică de Uniunea Astronomică Internaţională în 2006, parţial pentru că oamenii de ştiinţă au observat multe obiecte similare în acea regiune îndepărtată, denumită Centura Kuiper.

În timpul preşedinţiei lui Donald Trump, NASA a evocat posibilitatea de a îi reda lui Pluto statutul de planetă. Totuşi, descoperirea unei alte atmosfere în proximitate ar putea elimina un argument al susţinătorilor reintegrării sale.

Obiectul cosmic studiat

Obiectul îngheţat în chestiune, care poartă numele de „(612533) 2002 XV93”, este situat la o distanţă de 40 de ori mai mare decât cea dintre Soare şi Terra, la aproximativ 6 miliarde de kilometri de astrul nostru.

Aceste obiecte întunecoase nu pot fi observate decât atunci când tranzitează prin faţa unei stele îndepărtate. În timpul unei astfel de treceri, în ianuarie 2024, cercetătorii japonezi, asistaţi de un astronom amator, au constatat că lumina stelei nu reapărea imediat, ceea ce sugerează că o atmosferă subţire filtra o parte din radiaţie.

Potrivit estimărilor lor, publicate în revista Nature Astronomy, obiectul cosmic „(612533) 2002 XV93” ar avea o atmosferă de 5 milioane până la 10 milioane de ori mai subţire decât cea a Pământului.

„Este important, pentru că, până în prezent, Pluto era singurul obiect transneptunian pentru care prezenţa unei atmosfere fusese confirmată”, a explicat principalul autor al studiului, Ko Arimatsu, de la Observatorul de Astronomie din Japonia.

Ipoteze privind originea atmosferei

Cercetătorii credeau până acum că obiectele cosmice atât de mici nu puteau să deţină o atmosferă.

„Această descoperire pune sub semnul întrebării ideea în general admisă potrivit căreia micile obiecte îngheţate ale Sistemului Solar extern sunt, în majoritatea lor, inactive şi imuabile”, a adăugat el.

Cercetătorii nu sunt siguri în legătură cu ceea ce ar fi putut să creeze acea atmosferă, mult prea subţire pentru a permite apariţia vieţii.

Însă ei sugerează că atmosfera ar putea proveni din gaze expulzate din interiorul micului obiect celest de către vulcani de gheaţă aflaţi în erupţie.

Ea ar putea proveni, de asemenea, din impactul unei comete cu suprafaţa corpului cosmic, caz în care o astfel de atmosferă ar dispărea treptat.

Jose-Luis Ortiz, un astronom spaniol specializat în planete pitice situate dincolo de Neptun, care nu a participat la noul studiu, consideră că rezultatele acestuia sunt interesante, însă a cerut ca ele să fie interpretate cu prudenţă.

„Mă îndoiesc în continuare că ar fi vorba despre o atmosferă. Avem nevoie de mai multe date”, a declarat el. În opinia sa, o altă explicaţie ar putea fi prezenţa unui inel în jurul acelui corp ceresc îngheţat.

Ko Arimatsu a recunoscut că nu poate să excludă „alternativele exotice” referitoare la prezenţa unei atmosfere. Dar, „un inel văzut aproape din lateral nu pare să fie compatibil cu principalele caracteristici ale observaţiilor noastre”, a adăugat el.

Noi observații necesare

Astronomii fac apel la realizarea unor noi observaţii - mai ales cu telescopul spaţial James Webb - pentru a afla mai multe detalii despre acel corp ceresc misterios.

Săptămâna trecută, administratorul NASA, Jared Isaacman, a sugerat că agenţia spaţială americană ar putea reintegra Pluto - singura descoperită de pe teritoriul Statelor Unite - în familia planetelor din Sistemul Solar.

Declaraţiile sale au fost făcute în timp ce el a susţinut propunerea administraţiei Trump de a reduce la jumătate bugetul ştiinţific al NASA, ceea ce a stârnit nemulţumirea mai multor oameni de ştiinţă.

„Este uluitor să vrei să 'îi redăm lui Pluto măreţia sa de planetă' în timp ce distrugi carierele celor dintre noi care îl studiază”, s-a revoltat planetologul Adeene Denton pe reţeaua de socializare BlueSky.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce este terapia CAR-T. Foto Shutterstock
O terapie revoluționară ar putea elimina chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge. Cum funcționează (studiu)
Young women sleeping in bed with a warm light in background and a bedside table in front with clear drinking water and a book.
Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor
Cafea
Legătura dintre cafea și reducerea stresului. Surpriza este varianta decofeinizată
Inteligența artificială
Un studiu a observat cum sistemele IA se pot autoreproduce. „Se apropie momentul în care nimeni nu o va mai putea opri dacă o ia razna”
neanderthal homo sapiens
Creierul neanderthalienilor nu explică dispariția lor misterioasă. Diferențele față de Homo sapiens, mai mici decât se credea (studiu)
Recomandările redacţiei
profimedia-1068811333
Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
emmanuel macron
Moment tensionat la Nairobi. Emmanuel Macron a întrerupt o conferință...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Ultimele știri
Hantavirusul, comparat cu COVID-19 după alerta de pe vasul de croazieră. Ce spun experții despre riscul unei pandemii
Fostul șef al spionajului ucrainean, despre o posibilă conversație Zelenski - Putin: „Astfel de apeluri nu se efectuează pe telefon”
Ședință solemnă a Parlamentului, miercuri, cu ocazia Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Israel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Arbitrajul din România, din nou în finalele din cupele europene! UEFA a anunţat brigăzile
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...