UNITER a dezvăluit luni seară, pe scena Teatrului Odeon din București, la cea de-a 34-a ediție a premiilor teatrului românesc, artiștii și spectacolele premiate.

Spectacolul Galei Premiilor UNITER a fost o creație marca Răzvan Mazilu (regia) și Dragoș Buhagiar (decorul) – pentru a doua oară împreună în această aventură. Prezența pe scena Teatrului Odeon a unor artiști de marcă ai României, a numelor noi din industrie sau a partenerilor de tradiție a fost întreruptă doar de scurte momente muzicale ale renumitului contratenor Valer Săbăduș, alături de un cvintet format din muzicieni ai Filarmonicii „George Enescu” din București.

16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu – Victor Rebengiuc și Premiul președintelui, acesta este palmaresul premiilor UNITER 2026.

„Teatrul este amprenta noastră lăsată în istorie. Teatrul se confundă uneori cu dorința noastră de a trăi și poate de aceea, în 2025, comunitatea noastră teatrală a produs peste 300 de spectacole – mai mult ca niciodată și poate prea puțin față de cât am avea nevoie. Prea puțin față de cât am avea nevoie să ne strigăm gândurile, să ne mărturisim iubirea pentru viață, pentru această lume și pentru a ne împărtăși bucuriile împreună.”, a spus Dragoș Buhagiar, președinte UNITER.

Premiile UNITER

Cel mai bun debut: Larisa Popa pentru regia spectacolului „Acest loc blestemat” de Anamaria Feraru și Ruxandra Simion, scenografia Ilinca Gavriliță, Centrul de Teatru Educațional Replika, București (Comunicat de presă, Nominalizările și câștigătorii Premiilor Galei UNITER, 2026)

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic:„Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune

Cea mai bună scenografie: Oana Micu pentru scenografia spectacolului „Livada de vișini” de A.P. Cehov, regia Andrei Măjeri, Teatrul de Stat Constanța

Cel mai bun actor în rol secundar: Tibor Pálffy pentru rolul Jean din spectacolul „Rinocerii” de Eugène Ionesco, regia László Bocsárdi, decorul József Bartha, costumele Zsuzsi Szőke, Teatrul Figura Studio, Gheorgheni și Teatrul "Tamási Áron", Sfântu Gheorghe

Cea mai bună actriță în rol secundar: Alexandra Caras pentru rolul Mica din spectacolul Dealul florilor de Calița Nantu, regia Mark Cristopher Demeter, scenografia Mihai Păcurar

Cel mai bun actor în rol principal: Nicu Mihoc pentru rolul Edmund Tyrone din spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte”, după Eugene O'Neill, scenariul Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin, scenografia Oleg Golovko, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu

Cea mai bună actriță în rol principal: Cătălina Mihai pentru rolul Janis din spectacolul „Club 27” de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan, scenografia Clara Ștefana, Teatrul Metropolis, București

Cel mai bun critic de teatru: Kinga Boros pentru analizele critice, din perspectivă multiculturală, privind teatrul din Transilvania

Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută: „În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, Centrul de Teatru Educațional Replika

Cel mai bun spectacol de teatru de animație: „The Window”, dramatizarea Robert Copoț, Laurențiu Pleșa, David Zuazola, regia David Zuazola, scenografia David Zuazola și Attila Bajko, muzica Lazar Novkov, Teatrul pentru Copii și Tineret "Merlin", Timișoara

Cea mai bună muzică originală și sound design: Vasile Șirli pentru muzica spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” (după 1001 de nopți), regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu

Cel mai bun video design: Bogdan Slăvescu pentru video designul spectacolului „Dark Play” de Carlos Murillo, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, Teatrul Excelsior, București

Cel mai bun lightining design: Nichita Teodorescu pentru lighting designul spectacolului „Iarna de Jon Fosse”, regia Hunor Horváth, scenografia Oana Micu, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu, Secția germană

Cea mai bună coregrafie: Andrea Gavriliu pentru coregrafia spectacolului Rave de Ravel, Teatrul Masca, București

Cea mai bună regie (Premiul Lucian Pintilie): Radu Afrim pentru regia spectacolului Casa dintre blocuri de Radu Afrim, decorul Anna Kupás, costumele Orsolya Moldován, Teatrul Național Târgu-Mureș - Compania "Tompa Miklós"

Cel mai bun spectacol: „Lungul drum al zilei către noapte” după Eugene O'Neill, scenariul Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin, scenografia Oleg Golovko, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu

Premiile Senatului

Premiul de Excelență „Ion Caramitru”: Teatrul ACT. Primul teatru independent din România, reper al valorii și demnității în cultura română de peste 25 de ani

Premiul pentru întreaga activitate actriță: CATRINEL DUMITRESCU

Premiul pentru întreaga activitate actor: MARIUS BODOCHI

Premiul pentru întreaga activitate regie: TOMPA GÁBOR

Premiul pentru întreaga activitate scenografie: MARIE-JEANNE LECCA

Premiul pentru întreaga activitate critică și istorie teatrală: MARINA CONSTANTINESCU

VICTOR REBENGIUC: Omagiul UNITER pentru cariera sa strălucită și longevivă

Premii speciale

ȘI Festival – Festivalul de Teatru și Film, ediția a V-a, realizat de Asociația Șerban Ionescu – pentru construirea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai

Teatrul de Artă București – pentru rezistență și vocație în cultura independentă – 15 ani în 2025

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – la împlinirea a 175 de ani de slujire a culturii românești

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – 185 de ani de istorie – tradiție și continuitate

Editor : Sebastian Eduard