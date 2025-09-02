Pianista Alexandra Silocea va susţine un recital de pian sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu” marţi, 16 septembrie, la Casa Vintilă Brătianu. Acesta va fi primul eveniment din cadrul Festivalului „Silvia Şerbescu”, organizat în premieră la Bucureşti în onoarea primei pianiste românce de renume mondial. Festivalul ce va continua să se desfăşoare în perioada 10 - 19 octombrie 2025, este organizat de Asociaţia culturală Aici a Stat, fondată de Ana Rubeli, şi va include concerte de muzică clasică, seri culturale şi tururi ghidate.

Primul eveniment al Festivalului „Silvia Şerbescu” este recitalul inaugural susţinut de pianista Alexandra Silocea. Artista, care are deja o carieră internaţională impresionantă, invitată anul acesta pentru a patra oară consecutiv la Festivalul Internaţional George Enescu, va aduce la viaţă sunetul unui Bösendorfer Secession Ver Sacrum, ediţie limitată, un instrument de excepţie care va adăuga strălucire atmosferei serii inaugurale. Narator va fi Ana Rubeli, care va expune povestea vieţii pianistei Silvia Şerbescu şi legătura sa cu George Enescu. Recitalul va avea loc la Casa Vintilă Brătianu, clădire istorică de valoare extraordinară de patrimoniu, recent deschisă publicului.

„Festivalul Silvia Şerbescu continuă misiunea noastră de a aduce în atenţia publicului tânăr valori culturale printr-un format care îmbină muzica clasică şi patrimoniul într-o manieră accesibilă şi actuală. Iar organizarea acestui eveniment este un demers profund personal: Silvia Şerbescu a fost stră-mătuşa mea şi vreau să onorez anul comemorativ Silvia Şerbescu - 60 de ani, punctând legăturile pe care le-a avut cu alţi muzicieni, inclusiv George Enescu”, a declarat Ana Rubeli, fondatoarea Asociaţiei Aici A Stat.

George Enescu despre Silvia Şerbescu: „Admiraţie şi respect!”

Silvia Şerbescu (1903–1965) este o figură de referinţă a artei pianistice europene. A studiat la Academia Regală de Muzică din Bucureşti, la École Normale de musique din Paris (unde a obţinut cu distincţie „licence de concert”), fiind în acelaşi timp şi licenţiată în matematică la Universitatea din Bucureşti. În 1943, Regele Mihai i-a acordat Medalia „Meritul Cultural pentru Artă”, recunoaştere a contribuţiei sale la cultura română.

Ca solist a Filarmonicii din Bucureşti, a cântat pe marile scene internaţionale, alături de orchestre prestigioase ale vremii. A susţinut recitaluri camerale alături de George Enescu, care îi scria un mesaj elogios după un concert din 29 decembrie 1942: „Partenerei mele atât de remarcabile din această seară, admiraţie şi respect”.

Silvia Şerbescu a predat pianul la Conservatorul din Bucureşti, din numeroasele generaţii pe care le-a format făcând parte şi fiica sa, pianista Liana Şerbescu, Lavinia Coman, Constantin Ionescu-Vovu, Theodor Paraschivesco. Bustul său, realizat de sculptorul Gheorghe D. Anghel, se află astăzi la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (UNMB). Pentru a puncta legătura dintre generaţiile de pianişti formate la şcoala pianistică românească solişti în cadrul Festivalul Silvia Şerbescu for fi atât Alexandra Silocea, la rândul său eleva lui Theodor Paraschivescu, şi Vlad Dimulescu, elevul lui Constantin Ionescu-Vovu.

„Ca fostă elevă a lui Theodor Paraschivescu, discipol al Silviei Şerbescu, simt că prin fiecare sunet duc mai departe filonul viu al şcolii pianistice româneşti, păstrându-i tradiţia şi dăruindu-i în acelaşi timp o voce nouă. Un festival dedicat Silviei Şerbescu este esenţial în România, pentru că ne aminteşte că patrimoniul cultural înseamnă repere vii şi valori transmise cu grijă din generaţie în generaţie. Este un gest de recunoaştere şi o sursă de inspiraţie pentru noile generaţii”, a declarat pianista Alexandra Silocea.

Casa Vintilă Brătianu, bijuterie a arhitecturii româneşti

Construită în 1912 sub semnătura arhitectului Petre Antonescu, Casa Vintilă Brătianu, unde se va desfăşura recitalul inaugural, este un reper al stilului naţional românesc. Reşedinţa familiei Brătianu până la naţionalizare, clădirea păstrează biblioteca intactă unde s-a semnat, în secret, intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei. Din 1970, a găzduit Ambasada Statelor Unite ale Americii. Deşi monument istoric, este încă puţin cunoscut publicului. “Credem cu tărie că astfel de locuri merită să fie deschise publicului pentru a fi trăite şi înţelese prin experienţe culturale valoroase aşa cum va fi recitalul de pian inaugural,” a menţionat Elena Kuji Buteică, Directorul Cultural al Casei Vintilă Brătianu.

Programul festivalului

După evenimentul inaugural din data de 16 septembrie de la Casa Vintilă Brătianu, unde Alexandra Silocea va încânta publicul cu o interpretare în onoarea Silviei Şerbescu, Asociaţia culturală Aici A Stat va organiza următoarele evenimente:

• 10 octombrie – Conferinţă-simpozion la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti despre Silvia Şerbescu pe tema reperelor în muzica clasică, cu invitaţi din lumea muzicală şi artistică. Moderator: Prof. Mihai Cosma. Participanţi: Carmen Cârneci, Lavinia Coman, Cristian Dumitrescu, Veronica Gaspar, Monica Isăcescu-Lup, Constantin Laurenţiu Erbiceanu şi Ana Rubeli. Mesaj online de la pianista Liana Şerbescu (fiica Silviei Şerbescu) din Amsterdam;

• 12 octombrie, ora 18:30 – Serată culturală susţinută de Cvartetul #Aiciastat, cu atmosferă de salon muzical interbelic, cu poveşti despre viaţa şi personalitatea Silviei Şerbescu la Casa Memorială-Muzeu Pictor Alexandru Ţipoia unde se află şi o expoziţie de picturi inspirate din muzică, punctând reprezentarea instrumentelor muzicale în arta pictorului Ţipoia;

• 14 octombrie, ora 19:00 – Recital de pian la Ateneul Român susţinut de Alexandra Silocea, cu un repertoriu dedicat compozitorilor austrieci, în onoarea bicentenarului Johann Strauss. Interludii literare cu actriţa Natalia Cebanu, care va recita fragmente din corespondenţa Silviei Şerbescu;

• 16 octombrie, ora 19:00 – Concert omagial in memoriam Silvia Şerbescu în Sala George Enescu a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. Sub bagheta dirijorului Andrei Iliescu, Orchestra Inginerilor ”Petru Ghenghea” îl va avea ca solist pe pianistul prof. Vlad Dimulescu. Dariu Gavrilă, profesor de Inteligenţă Artificială la TU Delft, Olanda, va cânta la violoncel împreună cu orchestra în prima parte a concertului, ca omagiu adus bunicii lui, Silvia Şerbescu;

• 18 octombrie, ora 18:30 – Serată culturală susţinută de Cvartetul #Aiciastat, cu poveşti despre viaţa şi personalitatea Silviei Şerbescu la Palatul Cesianu-Racoviţă;

• 19 octombrie, ora 16:00 – Tur ghidat pe urmele Silviei Şerbescu susţinut de Ana Rubeli în zonele Dealul Mitropoliei (Strada Profesorilor, Sfânta Ecaterina) şi Cişmigiu.

