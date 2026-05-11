Live TV

Miniștrii de externe din UE au căzut de acord să sancționeze coloniștii violenți din Cisiordania, potrivit unor surse diplomatice

Data publicării:
Kaja Kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Miniştrii de externe din statele UE au ajuns luni la un acord politic asupra unor noi sancţiuni care să vizeze coloniştii israelieni violenţi din Cisiordania ocupată, au declarat patru diplomaţi pentru Reuters.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, afirmase la sosirea la reuniunea miniştrilor de externe că se aşteaptă ca noile sancţiuni să fie adoptate. „Mă aştept la un acord politic asupra sancţiunilor împotriva coloniştilor violenţi”, a declarat Kallas, potrivit Agerpres.

Planurile de a sancţiona indivizi şi organizaţii implicate în extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania şi Ierusalimul de Est cu îngheţarea activelor şi interdicţii de călătorie erau puse în aşteptare în contextul în care Ungaria, în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, se opusese unei decizii în acest sens.

Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat că după schimbarea de la guvern de la Budapesta un acord a devenit posibil, potrivit dpa.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Benjamin Netanyahu /
Netanyahu dorește ca Israelul să renunțe la sprijinul financiar al SUA pentru cooperarea militară dintre cele două țări
Benjamin Netanyahu
Netanyahu recunoaște că îi revine o parte din responsabilitate pentru evenimentele din 7 octombrie 2023 din Israel
mossad
Israel: Procurorul general se opune numirii noului șef Mossad. Probleme de „integritate morală” și o nebuloasă acțiune de spionaj
Deșert irakian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Israelul a înființat o bază secretă în deșertul irakian chiar înainte de izbucnirea războiului împotriva Iranului
kaja kallas maia sandu
Kaja Kallas promite că UE va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria și propune un ajutor militar record pentru Rep. Moldova 
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski vine la București pentru Summit-ul B9. Olena...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Vladimir Putin si Gerhard Schroder
Diviziune la Berlin. Putin testează Germania cu propunerea toxică de...
Ultimele știri
„Ar fi cel mai mare coșmar”. Întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping stârnește preocupări în rândul puterilor mijlocii. De ce se tem
Tanczos Barna, despre cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii: Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și Erevan: premierul armean nu mai merge la UAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul...
Fanatik.ro
Ce pensie are românul celebru care a câștigat Cupa Campionilor și Supercupa Europei: ”Mi-e rușine”
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu...
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...