Miniștrii de externe din UE au căzut de acord să sancționeze coloniștii violenți din Cisiordania, potrivit unor surse diplomatice

Miniştrii de externe din statele UE au ajuns luni la un acord politic asupra unor noi sancţiuni care să vizeze coloniştii israelieni violenţi din Cisiordania ocupată, au declarat patru diplomaţi pentru Reuters.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, afirmase la sosirea la reuniunea miniştrilor de externe că se aşteaptă ca noile sancţiuni să fie adoptate. „Mă aştept la un acord politic asupra sancţiunilor împotriva coloniştilor violenţi”, a declarat Kallas, potrivit Agerpres.

Planurile de a sancţiona indivizi şi organizaţii implicate în extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania şi Ierusalimul de Est cu îngheţarea activelor şi interdicţii de călătorie erau puse în aşteptare în contextul în care Ungaria, în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, se opusese unei decizii în acest sens.

Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat că după schimbarea de la guvern de la Budapesta un acord a devenit posibil, potrivit dpa.

Editor : B.E.