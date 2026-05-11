Oana Țoiu, înainte de CAE: „România continuă drumul european și transatlantic”. Ce a spus despre incidentele cu drone și apărarea NATO

Ministrul interimar al Afacerilor Externe Oana Ţoiu a declarat, luni, înaintea participării la Consiliul Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, că România îşi menţine ferm parcursul european şi transatlantic, în ciuda schimbărilor politice interne generate de moţiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„O scurtă menţiune privind situaţia din ţară care este în atenţia europeană şi internaţională - România continuă ferm drumul său european şi transatlantic. Am trăit ceva ce se întâmplă în democraţii: o discuţie aprinsă în Parlament, iar acum suntem guvern interimar până la instalarea unei noi coaliţii şi a unui nou Executiv, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan. Dar este un fapt că cetăţenii români sunt profund dedicaţi căii europene şi transatlantice şi asta se întâmplă acum, în timpul negocierilor legate doar de un nou leadership pro-european şi pro-transatlantic în ceea ce priveşte deciziile politice”, a arătat ea, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar a anunţat că îi va informa pe omologii europeni despre incidentele militare recente de pe teritoriul României.

„O să împărtăşesc cu colegii mei informaţiile privind incidentele de pe teritoriul României - două drone cu explozibil au intrat ilegal în spaţiul nostru aerian, consecinţă a faptului că suntem la graniţa războiului (Rusiei cu Ucraina - n.r.)”, a spus Ţoiu.

Întrebată dacă NATO face destul în contextul incidentelor cu drone pe teritoriile ţărilor vecine Ucrainei, ea a spus: „Cred că NATO face eforturi mai mari în ceea ce priveşte creşterea capacităţii noastre de apărare şi descurajare. Ne concentrăm pe apărarea aeriană”.

Oana Ţoiu a menţionat şi discuţiile recente cu o delegaţie americană, axate pe consolidarea apărării aeriene.

„Am discutat în special de crearea unei pieţe comune în ceea ce priveşte interceptările aeriene, apărarea aeriană, care să fie disponibilă şi pentru alte ţări. Am decis ca, din bugetul SAFE, să investim într-o unitate de producţie comună Ucraina-România, pe teritoriul român, să producem instrumentele moderne care sunt necesare armatelor noastre”, a afirmat ministrul interimar.

