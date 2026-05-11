Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile de finală de la WTA Roma

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) o va înfrunta pe Jelena Ostapenko (28 de ani, 36 WTA) în sferturile de finală ale turneului de la Roma, relatează Digi Sport.

Sorana Cîrstea a reușit o calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale turneului de la Roma, după 6-2, 6-4 cu Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA), în optimile de finală ale competiției.

De partea cealaltă, Jelena Ostapenko s-a calificat în această fază a competiției, după ce a trecut în optimile de finală de rusoaica Anna Kalinskaya (27 de ani, 24 WTA), scor 6-1, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 11 minute.

Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko s-au mai întâlnit de 7 ori până acum în circuitul WTA, ultima oară la început de 2026 la Brisbane. Primul duel a fost în 2017, la US Open. S-au mai confruntat la Beijing, Roma, Wimbledon, Adelaide și Wuhan.

