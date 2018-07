Marius Manole: Ne îndobitocim ușor-ușor și o să fim foarte ușor de manipulat!

Actorul Marius Manole se declară pesimist în ceea ce privește nivelul de educație în România. El crede că din ce în ce mai multă lume va adopta modelul greșelilor gramaticale pe care le aude frecvent inclusiv de la oameni cu funcții înalte, iar rezultatul o să fie un public mai puțin pregătit, un nivel mai scăzut al spectacolelor de teatru și, în final, o masă de oameni mult mai ușor de manipulat.

Marius Manole a fost invitatul emisiunii „În fața ta” de la Digi24. Discuția despre educație a pornit de la faptul că încă sunt spectatori care nu numai că nu-și închid telefoanele în timpul spectacolelor de teatru, ci chiar răspund la ele, iar Marius Manole se numără printre actorii care au sancționat un astfel de comportament.

El a dezvăluit că a avut surpriza neplăcută ca la un spectacol să constate că un spectator a stat tot timpul pe tabletă - „vedeam pe cineva care avea o lumină pe față, albastră, tot spectacolul, la Sinucigașul, două ore și jumătate, a stat cu o tabletă în față sau cu un telefon”, a povestit Marius Manole. Iar la sfârșit, când a coborât de pe scenă și s-a dus să-i atragă atenția, a constatat că spectatorul cu pricina era nimeni altul decât comentatorul sportiv Ovidiu Ioanițoaia. „L-am recunoscut, nu mai putem să dau înapoi, oricum nu glumesc, și i-am spus: Ați stat tot spectacolul cu tableta în față, tot spectacolul cu telefonul!”. Reacția a fost:

- Ce vrei, băi, băiețelule?

- Nu vreau nimic, doar v-am atras atenția, că dacă ați venit la teatru, puteți să stați...

Marius Manole spune că „a certat” publicul de mai multe ori și i s-a atras atenția că n-are voie să facă aceasta. „Acum, că am mai îmbătrânit, am înțeles oarecum de ce n-aș avea voie, pentru că stric mirajul (spectacolului - n.r.), dar pe de altă parte, mi s-a părut oportun să spun lucrul ăsta și să atrag atenția, pentru că atunci, toată sala aia nu va mai greși - nimeni în sala aia - vreodată la teatru”, a explicat actorul. „Și da, am dreptul, pentru că pe munca mea, pe nervii mei, pe stomacul meu un om - nu că îi sună telefonul, că se poate întâmpla, îl oprești repede, ai uitat să-l dai pe silent, dar a răspuns la telefon!”, a completat Marius Manole referindu-se la o întâmplare petrecută la Teatrul Național din Iași.

„Eu cred că educația în România nu are un trend ascendent”, a spus, în finalul relatării, actorul Marius Manole. „Eu cred că ușor-ușor, cu toții, nu numai o clasă sau alta socială, reușim să ne îndobitocim destul de mult. Pornește foarte de sus, după cum vedem, și ușor-ușor ne afectează pe toți, adică ușor-ușor cred că o să ajungem toți să vorbim cu decât, cu care, nici n-o să fie o problemă! De ce ar fi o problemă să spui decât doamna...De ce?! N-ar fi! Și ne îndobitocim. Se agravează, credeți-mă, pentru că eu văd oameni tineri, îmbrăcați frumos, mirosind frumos, educați într-un fel anume, că n-ai zice...și la un moment dat, zic: Decât telefonul ăsta luați-l! Și-s mulți și te întrebi, mă, dar unde s-a întâmplat, unde e greșeala?”, spune actorul și conchide cu amărăciune: „Și asta va duce treptat la un public mai puțin pregătit, după care le spectacole mai ușurele, pentru că n-o să mai priceapă lumea și uite-așa, o să fim foarte ușor de manipulat!”

Urmăriți mai jos interviul integral acordat de Marius Manole emisiunii „În fața ta”:

