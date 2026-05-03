Inter a câștigat titlul în serie A. Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță

Cristi Chivu este antrenor la Inter Milano. Foto: Profimedia

Internazionale Milano (Inter), echipa antrenată de Cristian Chivu, a câștigat campionatul din Italia, cu trei etape înainte de final, după ce a reușit să învingă Parma, echipa pe care antrenorul român a salvat-o anul trecut de la retrogradare. Chivu devine, astfel, primul antrenor român care a reușit să câștige un titlu de campion cu o echipă de fotbal din primele cinci ligi ale Europei (Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania).

După 35 de etape jucate dintr-un total de 38, Inter, formația preluată la începutul sezonului de Cristi Chivu, a strâns 82 de puncte, având un golaveraj de 81 de goluri marcate și 31 încasate.

Victoria cu Parma, echipa pe care Cristi Chivu a antrenat-o sezonul trecut, reușind să o salveze de la retrogradare, a dus Inter în situația în care să câștige Serie A cu trei etape înainte de final, în condițiile în care Napoli, echipa de pe al doilea loc, se află la 12 puncte distanță.

În acest sezon, Inter a fost eliminată din faza superioară a Ligii Campionilor, însă a rămas în cursa pentru Cupa Italiei, unde urmează finala cu Lazio Roma pe 13 mai. 

Cristi Chivu a preluat Inter la începutul sezonului 2025-2026, fiind la al doilea sezon în care antrenează o echipă de fotbal de seniori. 

Reamintim că antrenorul român și-a încheiat cariera de fotbalist tot la Inter, echipă cu care a reușit, printre altele, să câștige Liga Campionilor (2009-2010) și alte trei titluri de campion în Serie A.

După ce s-a retras din cariera de fotbalist, Cristian Chivu a antrenat la echipele de juniori ale lui Inter, obținând performanțe ca antrenor și în acest context. 

Editor : M.G.

