Un hacker rus care a atacat infrastructura petrolieră din mai multe state riscă să fie condamnat la 27 de ani de închisoare în SUA

Un hacker rus acuzat că a provocat daune infrastructurii critice din sectorul petrolier și gazier în mai multe țări a acceptat să pledeze vinovat într-un proces federal din SUA, care ar putea atrage o pedeapsă de până la 27 de ani de închisoare, a raportat Bloomberg pe 1 mai.

Artem Vladimirovich Revenskii, cunoscut și sub numele de „Digit”, a fost acuzat luna trecută de conspirație în vederea provocării de daune computerelor protejate, fraudă electronică și furt de identitate. El a ajuns la un acord cu procurorii federali din California pe 30 aprilie, care include o recomandare pentru o pedeapsă redusă.

Procurorii susțin că Revenskii a făcut parte dintr-un grup de hackeri sponsorizat de guvernul rus, cunoscut sub numele de Sector 16, care a vizat țări „percepute ca fiind inamici ai guvernului rus”, potrivit documentelor depuse la tribunalul federal citate de Bloomberg.

Autoritățile afirmă că grupul a infiltrat și a avariat sisteme industriale legate de operațiuni petroliere și de gaze din SUA, Ucraina, Germania, Franța și Letonia.

Revenskii, care locuia în principal în Rusia, a fost luat în custodie de autoritățile americane pe 2 noiembrie 2025, după ce a fost arestat în Republica Dominicană și transportat cu avionul în New Jersey.

Documentele depuse la tribunal descriu o serie de presupuse comploturi ale Sectorului 16, inclusiv planuri de sabotare a infrastructurii din Ucraina. Procurorii afirmă că grupul a încercat să perturbe funcționarea benzinăriilor din Kiev și să dezactiveze rețeaua electrică a țării.

Într-o conversație citată de autorități, Revenskii i-a povestit unui complice despre planurile de a întrerupe alimentarea cu energie electrică în toată Ucraina timp de trei zile, deși nu este clar dacă această acțiune a avut succes.

În septembrie 2025, hackerii din Sectorul 16 au accesat o instalație de gaze naturale din Poltava, Ucraina, au declarat procurorii. Mesajele analizate de anchetatori arată că Revenskii discuta planuri de a provoca daune fizice prin atacarea echipamentelor hardware, deformarea conductelor și supraîncărcarea echipamentelor de ventilație și de extracție a gazelor.

Sector 16 a atras pentru prima dată atenția publicului în 2025, după ce a afirmat pe dark web că a atacat o companie petrolieră din Texas.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, „grupul de hackeri pro-Rusia, aflat la nivel de începători, a apărut pentru prima dată în public în ianuarie 2025, când a postat un videoclip împreună cu grupul de hacktiviști ruși Z-Pentest (cunoscut și sub numele de Cyber Army of Russia Reborn, sau CARR), arătând intruziunea lor cibernetică în... pompele de petrol și rezervoarele de stocare din Texas”.

Grupurile de hackeri legate de Rusia desfășoară operațiuni cibernetice de zeci de ani, concentrându-se adesea pe atacuri motivate financiar, cum ar fi ransomware-ul.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei, însă, aceste activități s-au orientat din ce în ce mai mult către operațiuni mai perturbatoare și distructive, menite să promoveze interesele geopolitice ale Rusiei.

